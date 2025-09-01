Ελένη Φουρέιρα: Οι φωτογραφίες με τον γιο της, Ερμή, στις διακοπές τους

Το φετινό καλοκαίρι της Ελένης Φουρέιρα ήταν αφιερωμένο στον γιο της, Ερμή! Η τραγουδίστρια, που φέτος αποφάσισε να κάνει διακοπές και διάλειμμα από τις live εμφανίσεις της, απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα με την οικογένεια της και τους φίλους της.

Μάλιστα, ήταν αρκετά ενεργή στα social media, ανεβάζοντας και φωτογραφίες με τον γιο της.

Ωστόσο, εκτός από τα Κουφονήσια δεν αποκάλυψε τους υπόλοιπους προορισμούς που επέλεξε.

Ο μικρός Ερμής, καρπός του έρωτά της με τον Αλμπέρτο Μποτία, είναι πια δυόμιση ετών. Τον Φεβρουάριο του 2026 θα κλείσει τα τρία του χρόνια και αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της Ελένης Φουρέιρα.

Η Ελένη Φουρέιρα έχει μιλήσει για την αλλαγή στη ζωή της που έφερε η μητρότητα αλλά και για την αγάπη και τον θαυμασμό που έχει στη μητέρα της, η οποία μεγάλωσε τέσσερα παιδιά και τώρα την καταλαβαίνει όπως δήλωσε:

«Πάντα αγαπούσα τη μαμά μου, τη σέβομαι, την είχα ως ηρωίδα μου. Μεγάλωσε τέσσερα παιδιά σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έναν μήνα περίπου αφότου γέννησα της είπα δεν το πιστεύω πως μεγάλωσε τέσσερα παιδιά, χωρίς λεφτά. Θυμάμαι να μην έχουμε να παίζουμε, να ράβει τα ρούχα μας. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι απλά μας μεγάλωσε τόσο καλά, με τόση υπομονή. Έτσι συνειδητοποίησα πόσο με αγαπάει η μαμά μου, είναι φοβερό. Δεν υπάρχει αυτή η αγάπη».

Σε άλλο σημείο της συν'εντευξής της είχε πει: «Οπότε από τότε που ήρθε ο Ερμής, προσπαθώ να ξαναγίνω παιδί μαζί του. Ωριμάζεις μέσα σε όλο αυτό. Είναι φοβερό συναίσθημα, δεν νομίζω ότι συγκρίνεται με κάτι άλλον στον κόσμο. Έμαθα να αγαπάω – θα μιλήσω για μένα. Έμαθα τι είναι ανιδιοτελής αγάπη. Η απόλυτη αγάπη που έχω σε αυτή τη ζωή είναι για αυτό το πλάσμα».

«Ο Αύγουστος έμεινε λίγο ακόμα στην καρδιά μου», έγραψε η Ελένη Φουρέιρα.

Η τραγουδίστρια ετοιμάζεται και για το European Tour της, αφού τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα κάνει συναυλίες σε Βερολίνο, Βαρκελώνη, Στοκχόλμη, Λονδίνο και Βρυξέλλες.