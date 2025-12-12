Athens Santa Run: Πότε θα γεμίσει με Αϊ-Βασίληδες το κέντρο της Αθήνας!

Ο εορταστικός αγώνας Athens Santa Run 2025, το πιο εορταστικό και συγκινητικό δρομικό δρώμενο, θα πραγματοποιηθεί φέτος την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου με εκκίνηση από το Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών!

Ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ) και το μεγαλύτερο running club το Offline Running Association, διοργανώνουν την αγαπημένη, γιορτινή διαδρομή για όσους λατρεύουν το τρέξιμο και τα Χριστούγεννα: το Athens Santa Run 2025.

Αντίστροφη μέτρηση για το Athens Santa Run 2025! / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Η χριστουγεννιάτικη αυτή γιορτή, που συνδυάζει το πνεύμα των Χριστουγέννων, τη θετική διάθεση, τα χαμόγελα και την ευκαιρία για λίγη άσκηση, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 με εκκίνηση από το Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών (Αθηνάς 63).

Η διαδρομή

Ο φιλανθρωπικός, γιορτινός και συμβολικός αγώνας Santa Run 2,8χλμ. θα ξεκινήσει στις 10:00 π.μ. από το πιο κεντρικό σημείο συνάντησης της Αθήνας στο Δημαρχιακό Μέγαρο, συνεχίζοντας επί της οδού Αθηνάς με θέα την Ακρόπολη προς την Ερμού, με στροφή στην Αγίων Ασωμάτων και στη συνέχεια στην οδό Πειραιώς, φτάνοντας έως την Πλατεία Ομονοίας με τερματισμό στο Δημαρχείο. Το δρομικό, χαρούμενο και εορταστικό Santa Run θα ολοκληρωθεί με επιστροφή στην Αθηνάς και πανηγυρικό τερματισμό στην ιστορική Πλατεία Κοτζιά.

Για καλό σκοπό

Ευπρόσδεκτοι και οι τετράποδοι φίλοι μας στο Athens Santa Run / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Μέρος των εσόδων της διοργάνωσης θα διατεθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), συμβάλλοντας στην ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από τη φτώχεια, τον αποκλεισμό και την κοινωνική απομόνωση.

Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. υλοποιεί καθημερινές δράσεις στήριξης, φιλοξενίας, σίτισης και κοινωνικής ένταξης για άτομα και οικογένειες προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια σε όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Επιπλέον, μέρος των εσόδων θα δοθεί για αθλητικά υλικά για τις ανάγκες του ΟΠΑΝΔΑ.

Όριο Συμμετοχών:

1.000 ενήλικες & 300 παιδιά

Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν.

Παραλαβή Πακέτου Συμμετοχής:

Η παραλαβή του πακέτου συμμετοχής θα γίνεται την ίδια μέρα από τον χώρο εγγραφών που θα είναι διαθέσιμος στην Πλατεία Κοτζιά.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν στολή Άγιου Βασίλη, αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού και δώρα από τους χορηγούς της διοργάνωσης.

Διοργάνωση:

Δήμος Αθηναίων, ΟΠΑΝΔΑ, Offline Running, ActiveMedia Group

Στο κλίμα των Χριστουγέννων ο δήμος Αθηναίων με εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους - Το αναλυτικό πρόγραμμα έως τις 11 Ιανουαρίου

Με λαμπερές εκδηλώσεις και δράσεις για κάθε ηλικία, ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται τις γιορτές, απλώνοντας στην πόλη ένα πολύχρωμο «κέντημα γιορτής που φτιάχνουμε μαζί». Μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου, το εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου περιλαμβάνει μουσικούς περιπάτους, συναυλίες, πάρτι, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια για τα παιδιά, ξεναγήσεις και για πρώτη φορά μία μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην Πλατεία Κοτζιά. Ξεχωριστές βραδιές – από τη μεγαλύτερη νύχτα του έτους μέχρι την Παραμονή Χριστουγέννων και την Παραμονή Πρωτοχρονιάς – δίνουν ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στην πόλη.

Christmas Market – Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην Πλατεία Κοτζιά

Από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου έως την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, η πόλη αποκτά για πρώτη φορά τη δική της, μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά, καθιστώντας την Πλατεία Κοτζιά ένα από τα πιο φωτεινά και χαρούμενα σημεία του κέντρου.

Στα στολισμένα ξύλινα σπιτάκια μας περιμένουν γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, ροφήματα και ιδέες για δώρα, ενώ στο «Kids Corner» τα παιδιά απολαμβάνουν δημιουργικά εργαστήρια και χριστουγεννιάτικες δράσεις, χωρίς εισιτήριο. Επιπλέον, μια ολόκληρη ημέρα αφιερώνεται στους μικρούς επισκέπτες, καθώς το Christmas Market υποδέχεται ένα μοναδικό ολοήμερο family festival. Ένα εντυπωσιακό καρουζέλ στο κέντρο του Christmas Market ολοκληρώνει τη γιορτινή εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η μουσική, με τις μελωδίες από τα προγράμματα και τα DJ sets μεγάλων ραδιοφωνικών σταθμών της πόλης να απλώνονται από το «Music Corner» σε όλη την αγορά.

Η κεντρική συναυλιακή σκηνή της Αθήνας φέτος στήνεται στην Πλατεία Κοτζιά κι είναι έτοιμη να φιλοξενήσει αγαπημένους καλλιτέχνες σε ζωντανές εμφανίσεις: η Kids Radio Banda, η Billie Kark, η Νεφέλη Φασούλη, αλλά και το εκρηκτικό Athens All Star Party με τους Street Outdoors Soundsystem, Yucatan, Deerislnd και Tropical, μετατρέπουν τη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στο μεγαλύτερο dance floor των γιορτών.

Δράσεις για παιδιά και όλη την οικογένεια

Οι Βιβλιοθήκες, η Πινακοθήκη, το Κέντρο Τεχνών, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» και τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης του Δήμου Αθηναίων, το Μουσείο Μαρία Κάλλας, το Παιδικό Μουσείο Αθήνας, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης, το Athens Book Space, καθώς και πάρκα και πλατείες, μεταμορφώνονται σε πολύχρωμες γιορτινές «γωνιές» για μικρούς και μεγάλους.

Παιδιά και οικογένειες συμμετέχουν σε καλλιτεχνικά εργαστήρια. Με χρώματα, πηλό, γύψο, υφάσματα και χαρτί, δημιουργούν στολίδια, καρτ ποστάλ, παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα καράβια και μικρά γιορτινά έργα, εμπνευσμένα από μουσικές νότες, αλλά και από εικαστικές εκθέσεις της πόλης.

Κατασκευές με φαναράκια, γιρλάντες, γαντοκούκλες ή ακόμη και ολόκληρο το χωριό του Αϊ-Βασίλη από χαρτί, εμπνέουν τη δημιουργικότητα των παιδιών, ενώ πλήθος παιχνιδιών, μουσικοκινητικών εργαστηρίων, διαδραστικών δράσεων και αφηγήσεων χριστουγεννιάτικων ιστοριών συμπληρώνουν τη γιορτινή εμπειρία.

Προβολές αγαπημένων ταινιών, παιχνίδια ανακάλυψης, face painting, bubble shows κι ένα χαρούμενο χριστουγεννιάτικο πάρκο με φουσκωτά παιχνίδια, προσφέρουν στιγμές ψυχαγωγίας σε όλα τα μέλη της οικογένειας.

Μουσικές εκδηλώσεις και συναυλίες

Η συναυλιακή σκηνή και το «Music Corner» του Christmas Market στην Πλατεία Κοτζιά εκπέμπουν τον ρυθμό της γιορτής, με τη μουσική να απλώνεται ταυτόχρονα σε όλη την πόλη: η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων «ταξιδεύει» σε γειτονιές, πλατείες, πεζόδρομους, νοσοκομεία και χώρους πολιτισμού, σκορπίζοντας γιορτινές, μελωδικές εκπλήξεις.

Στο πρωτοποριακό AI Christmas Orchestra του Athens Digital Arts Festival που μας περιμένει σε πλατείες της πόλης, ζωντανοί μουσικοί και τεχνητή νοημοσύνη «συνομιλούν» σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας μια καθηλωτική εμπειρία ήχου και φωτός.

Παράλληλα, το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» παρουσιάζει την καθιερωμένη εορταστική συναυλία της Big Band του Δήμου Αθηναίων, φέτος με τη συμμετοχή της Πέννυς Μπαλτατζή και του Philipp Weiss.

Η μουσική πλημμυρίζει όλες τις γειτονιές της πόλης και η Αθήνα γίνεται μία μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Η «Λέσχη Ακρόασης» στο Μουσείο Μαρία Κάλλας μας ταξιδεύει σε «Τραγούδια για τον Χειμώνα». Η Angelika Dusk στήνει ένα χορευτικό sing-along στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ενώ πολλά Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης στις γειτονιές, αλλά και η Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, φωτίζονται από παιδικές φωνές, χριστουγεννιάτικα τραγούδια, κάλαντα και μουσικές αφηγήσεις.

Ο πεζόδρομος της Φωκίωνος Νέγρη υποδέχεται μια ξεχωριστή συναυλία της Big Band του Δήμου Αθηναίων. Η πλατεία Κοραή, η πλατεία Αγίας Ειρήνης και η πλατεία Μεσολογγίου «χορεύουν» επίσης στον ρυθμό των πάρτι που στήνουν εκεί ραδιόφωνα της πόλης.

Θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, ξεναγήσεις

Παραστάσεις και καλλιτεχνικές ιστορίες δίνουν και φέτος χρώμα στις γιορτές μικρών και μεγάλων. Στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ο κλασικός «Καρυοθραύστης» του Τσαϊκόφσκι επιστρέφει σε μια νέα, μεγάλης κλίμακας παραγωγή που ξεδιπλώνει τη μαγεία του μπαλέτου.

Η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων φιλοξενεί την αναδρομική έκθεση του Κυριάκου Μορταράκου και παράλληλα μεταμορφώνεται σε γιορτινό σκηνικό με παιδικές παραστάσεις. Το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται μικρούς και μεγάλους στα «Χριστούγεννα του Λύκου Ζαχαρία», ενώ το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» φιλοξενεί την έκθεση συλλογικής δημιουργίας «Τα Κάλαντα», που αναδεικνύει τις γιορτινές παραδόσεις του ελληνικού κόσμου.