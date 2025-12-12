Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Πέθανε ο πατέρας του

«Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα κι άλλο...»

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δύσκολες ώρες βιώνει ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Σκηνή του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη από τη σειρά Ψυχοκόρες

Σκηνή του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη από τη σειρά Ψυχοκόρες /Φωτογραφία ΑΝΤ1

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε δύο κοινές τους φωτογραφίες, στην πρώτη βλέπουμε τον πατέρα του να τον κρατά τρυφερά στην αγκαλιά του, ενώ εκείνος ήταν παιδί και στη δεύτερη να ποζάρουν και οι δύο χαμογελαστοί σε μεγαλύτερη ηλικία και τις συνόδευσε με συγκινητικά λόγια.

Δαδακαρίδης: «Εκτός από τη σύντροφό μου, έχω καψουρευτεί και τη γάτα της»

«Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα κι άλλο ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ…», έγραψε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Η ανάρτηση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη

Να σημειωθεί ότι πριν από τρεις μήνες ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης είχε χάσει τη μητέρα του. Και τότε ο ίδιος είχε κάνει τη γνωστή τη δυσάρεστη είδηση τη δυσάρεστη είδηση μέσα από μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του ηθοποιού

Παλιότερη ανάρτηση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη για την απώλεια της μητέρας του

Δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες με τη μητέρα του, την αποχαιρέτησε, γράφοντας: «Ξεκουράσου μάνα μου, καλό σου ταξίδι, θα μου λείπεις, όπως πάντα» και πρόσθεσε πως η μητέρα του πέθανε το Σάββατο, στις «20/09/2025».

ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ
