Δαδακαρίδης: «Εκτός από τη σύντροφό μου, έχω καψουρευτεί και τη γάτα της»

Σπάνια αναφορά του ηθοποιού στην προσωπική του ζωή

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης είναι ένας από τους πιο αγαπητούς και ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του.

 Γνωστός για τις συγκλονιστικές ερμηνείες του στο θέατρο και την τηλεόραση, έχει κερδίσει τον σεβασμό του κοινού όχι μόνο για τη δουλειά του, αλλά και για τη στάση ζωής του. 

Χωρίς να επιδιώκει ποτέ τη δημοσιότητα για λόγους προσωπικούς, προτιμά να απασχολεί τα μέσα μόνο μέσα από τη δουλειά του.

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του ηθοποιού

 

Ωστόσο, σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» στο YouTube, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε στο «Buongiorno» την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, ο γνωστός ηθοποιός έκανε μια σπάνια αναφορά στην προσωπική του ζωή.

«Πέρα από την ιδιοκτήτρια, καψουρεύτηκα και τη γάτα»

Ο ηθοποιός μίλησε για την καθημερινότητα στο σπίτι, όπου η συνύπαρξη ανθρώπων και ζώων μοιάζει να έχει βρει τη μαγεία της ισορροπίας:
«Έχω τον σκύλο μου εδώ και καιρό, αλλά τώρα έχουμε και γάτα στο σπίτι. Δεν είναι δική μου, είναι της σχέσης μου. Και πρέπει να πω ότι την έχω καψουρευτεί. Πέρα από την ιδιοκτήτρια, καψουρεύτηκα και τη γάτα της.»

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Δέχομαι με ταπεινότητα την αγάπη του κόσμου»

Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, ο Πυγμαλίων περιέγραψε τη συνύπαρξη των δύο ζώων ως «μαγική», αποδεικνύοντας πόσο αγαπά τη συντροφιά των κατοικίδιων. 

 

Διακριτικός στην προσωπική του ζωή

Η αναφορά στα προσωπικά του ήταν μια από τις σπάνιες φορές που ο ηθοποιός άφησε να φανεί κάτι περισσότερο για την προσωπική του ζωή.

Για πολύ καιρό δεν έχει ακουστεί το παραμικρό για τη γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του, ούτε αν κινείται στον χώρο της υποκριτικής όπως εκείνος.

Πάντα χαμηλών τόνων, προτιμά να κρατά τα φώτα στραμμένα στους ρόλους του και όχι στις προσωπικές του σχέσεις.
 

