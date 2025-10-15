Ιταλία: Δολοφόνησε την 29χρονη σύντροφό του στο μπαλκόνι του σπιτιού της

Συγκλονίζει την Ιταλία η δολοφονία της Pamela Genini, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο στο μπαλκόνι του σπιτιού της στο Μιλάνο, δολοφονημένη από τον 52χρονο Gianluca Soncin. Ο δράστης συνέχισε να την κακοποιεί ακόμη και την ώρα που η αστυνομία έμπαινε στο σπίτι, προτού επιχειρήσει να αυτοκτονήσει.

A Milano,una 29enne,Pamela Genini,ex modella,è stata uccisa a coltellate,nella sua abitazione dall’ex compagno 52enne,Gianluca Soncin,ora ricoverato in gravi condizioni e piantonato,all'ospedale Niguarda dopo aver tentato il suicidio. pic.twitter.com/yz1xddBJB5 — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) October 15, 2025

«Ήξερα ότι ήθελε να τον ξεφορτωθεί, να τον αφήσει», δήλωσε στους αστυνομικούς ο πρώην σύντροφος του θύματος. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, η γυναίκα τον είχε καλέσει τηλεφωνικά λίγο πριν από τη φονική επίθεση. Ο άνδρας ενημέρωσε τις ιταλικές αρχές, ήταν όμως ήδη αργά.

Προσπάθησε να αυτοκτονήσει ο δράστης

Όταν οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι και χτύπησαν το θυροτηλέφωνο, η Pamela ζούσε ακόμα. Μέσα σε λίγα λεπτά, όμως, η κατάσταση είχε γίνει δραματική. Όταν οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμα, η 29χρονη ήταν ήδη βαριά τραυματισμένη, ενώ ο δράστης συνέχιζε να τη χτυπά.

Ο 52χρονος, αμέσως μετά, προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, στρέφοντας το ίδιο μαχαίρι εναντίον του και τραυματίζοντας τον εαυτό του στον λαιμό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Niguarda του Μιλάνου, όπου νοσηλεύτηκε φρουρούμενος. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν διατρέχει κίνδυνο.

Το παράνομο παρελθόν του δράστη και η βίαιη συμπεριφορά του

Η σχέση τους είχε διαρκέσει περίπου έναν χρόνο, όμως, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Soncin είχε δείξει βίαιη συμπεριφορά από την αρχή. Αν και δεν είχε γίνει επίσημη καταγγελία, ο ίδιος φέρεται να την απειλούσε και να τη χειραγωγούσε, λέγοντας ότι διαθέτει όπλα.

Λίγο πριν τη δολοφονία, η νεαρή γυναίκα είχε περάσει διακοπές μαζί του, αλλά αποφάσισε να επιστρέψει μόνη της στο Μιλάνο. Ο Soncin αντέδρασε με οργή, απειλώντας μάλιστα ότι θα σκοτώσει το σκυλί της.

Ο 52χρονος δεν ήταν άγνωστος στις αρχές. Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για οικονομικές απάτες. Πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια είχε συλληφθεί για ανάμειξη σε κύκλωμα ναρκωτικών.