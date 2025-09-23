Πρώτη δοκιμαστική πτήση στην Ιταλία με σκυλιά που ταξίδεψαν στην καμπίνα!

Μαζί με τους ιδιοκτήτες τους και δεμένα με ένα λουρί

23.09.25 , 17:43 Πρώτη δοκιμαστική πτήση στην Ιταλία με σκυλιά που ταξίδεψαν στην καμπίνα!
Πηγή: ΑΜΠΕ, AP Photo Michael Householder
Σκυλί αεροπλάνο
Ο ιταλικός αερομεταφορέας ITA Airways πραγματοποίησε σήμερα μια δοκιμαστική πτήση μεταξύ Μιλάνου και Ρώμης, κατά την οποία δύο μεγάλα σκυλιά ταξίδεψαν μαζί με τους ιδιοκτήτες τους μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που μεγάλα σκυλιά άνω των 10 κιλών μπόρεσαν να ταξιδέψουν αεροπορικά χωρίς να τοποθετηθούν σε κλουβί.

Ταξίδι με αυτοκίνητο με το σκύλο σας - Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Η πτήση, που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης σήμερα στις 10:20 (τοπική ώρα) είχε επιβάτες την Μόκα, ένα 12χρονο λαμπραντόρ που ταξίδευε στην business class, και την Χάνι, ένα 11χρονο ημίαιμο που ζύγιζε περίπου 15 κιλά και ήταν στην οικονομική θέση.

Τα σκυλιά ταξίδεψαν δίπλα στους ιδιοκτήτες τους, δεμένα με λουρί σε ένα χαλάκι κάτω από ένα κάθισμα δίπλα σε ένα παράθυρο.

Η ITA είχε ήδη προβεί σε μέτρα υπέρ της φιλικής αντιμετώπισης κατοικιδίων τον Ιούνιο του 2024, αυξάνοντας τον χώρο για τα ζώα και το επιτρεπόμενο βάρος των ζώων από οκτώ σε 10 κιλά, συν δύο κιλά για το κλουβί.

Ταξίδι με πλοίο με το σκύλο σας - Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Ο υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι και ο πρόεδρος της ITA Airways Σάντρο Παπαλάρντο επέβαιναν στην πτήση με την Μόκα και την Χάνι.

Σαλβίνι για Τουρκία: «Τα νησιά της Ελλάδας ανήκουν στην Ελλάδα»

«Είναι μια μέρα αβροφροσύνης, ομορφιάς και παιδείας», είπε ο Σαλβίνι. «Η Ιταλία πρωτοπορεί. Κανένας επιβάτης δεν ενοχλήθηκε», πρόσθεσε.

«Καθόμουν πίσω από την Μόκα, που κοιμόταν από την αρχή μέχρι το τέλος του ταξιδιού στο χαλάκι της και με το μπολ της».

 

«Παλιότερα, πολλοί ιδιοκτήτες ακύρωναν τις πτήσεις τους επειδή δεν εμπιστεύονταν να αφήνουν τα κατοικίδιά τους στο χώρο αποσκευών. Σήμερα, ωστόσο, με εμβολιασμούς, τσιπ και μέγιστη άνεση, στέλνουμε ένα μεγάλο μήνυμα ευγένειας με το βλέμμα στο μέλλον», δήλωσε ο Σαλβίνι.
 

ΣΚΥΛΙ,
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
ΠΤΗΣΗ ΣΚΥΛΙΑ
ΜΑΤΕΟ ΣΑΛΒΙΝΙ
ΙΤΑΛΙΑ
