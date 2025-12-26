Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει την ημέρα των Αγίου Κωνσταντίου του Ρώσου εν Κωνσταντινούπολη. Επίσης εορτάζεται η Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου.

Ο Άγιος Κωνστάντιος ο Ρώσος, γνωστός ως ο Νέος Ιερομάρτυρας, ήταν ιερέας στη ρωσική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος, κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, κατέφυγε στο Άγιον Όρος (Μεγίστη Λαύρα) και μετά στα Ιεροσόλυμα, τελικά μαρτύρησε για την πίστη του.

Άγιος Κωνστάντιος ο Ρώσος

Το υπόμνημα για τον ιερομάρτυρα Κωνστάντιο το συνέταξε ο καλός του φίλος παπα-Ιωνάς ο Καυσοκαλυβίτης και περιλαμβάνεται στο Νέο Μαρτυρολόγιο.Η Εκκλησία τον τιμά στις 26 Δεκεμβρίου (στην Ορθόδοξη Παράδοση).

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Εμμανουήλ, Μανώλης, Μανόλης, Μανουήλ, Μάνος, Μανούσος, Μανουσάκης, Μανουσάκι, Εμμανουέλλα, Εμμανουέλα, Έμμυλι, Μανουέλα, Μανωλία *

Κωνστάντιος, Κωστάντιος, Κωνσταντία, Κωσταντία, Ντία

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:39 και θα δύσει στις 18:12. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 32 λεπτά.

Σελήνη 6 ημερών