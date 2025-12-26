Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Δεκεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Δεκεμβρίου
25.12.25 , 23:57 Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ: Προσφορά αγάπης και αλληλεγγύης
25.12.25 , 23:19 Άγιος Δημήτριος: Καθιζήσεις δρόμων κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης
25.12.25 , 23:13 «Καποδίστριας»: Σκηνές από τα εντυπωσιακά γυρίσματα της ταινίας
25.12.25 , 22:45 Φωτιά στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς στο Μικρολίμανο
25.12.25 , 20:31 Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη μετά από μήνυση της συζύγου του
25.12.25 , 20:30 Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της έκρηξης στην τράπεζα στον Εύοσμο
25.12.25 , 20:14 Κολυδάς: Με τι καιρό θα αλλάξουμε χρόνο
25.12.25 , 19:52 Αιματηρή επίθεση σε ενοίκους σπιτιού στο Μπόντεν της Σουηδίας
25.12.25 , 18:40 Οργή Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train
25.12.25 , 18:32 Nissan: Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στο Tokyo Auto Salon 2026
25.12.25 , 17:49 Κατερίνα Καινούργιου: Χριστούγεννα στην αγκαλιά του Παναγιώτη Κουτσουμπή
25.12.25 , 17:28 Χαϊδάρι: Νεκρός 38χρονος σε σύγκρουση μηχανής με ΙΧ που οδηγούσε 17χρονος
25.12.25 , 16:20 Τσάρλι Τσάπλιν: Η ζωή του κωμικού που δεν πήρε ποτέ Όσκαρ
25.12.25 , 16:15 Εορταστικό σόου Τραμπ: Οι ατάκες, τα απρόοπτα και τα... «καρφιά»
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Μενεγάκη: Αγκαλιά με τον Παντζόπουλο στέλνει ευχές για τα Χριστούγεννα
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
GNTM Ειρήνη: «Είμαστε μαζί με τον Έντι, είμαστε μια χαρά»
Eurovision: Ανακοινώθηκε το τέλος συμμετοχής της Ελλάδας για το 2026
Κολωνάκι: Ποια είναι η γνωστή επιχειρηματίας που συνελήφθη
Ανθή Βούλγαρη: Απαθανατίζει τον 9 μηνών γιο της κάτω από το δέντρο
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει την ημέρα των Αγίου Κωνσταντίου του Ρώσου εν Κωνσταντινούπολη. Επίσης εορτάζεται η Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου.

Ο Άγιος Κωνστάντιος ο Ρώσος, γνωστός ως ο Νέος Ιερομάρτυρας, ήταν ιερέας στη ρωσική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος, κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, κατέφυγε στο Άγιον Όρος (Μεγίστη Λαύρα) και μετά στα Ιεροσόλυμα, τελικά μαρτύρησε για την πίστη του.

Άγιος Κωνστάντιος ο Ρώσος

Άγιος Κωνστάντιος ο Ρώσος

Το υπόμνημα για τον ιερομάρτυρα Κωνστάντιο το συνέταξε ο καλός του φίλος παπα-Ιωνάς ο Καυσοκαλυβίτης και περιλαμβάνεται στο Νέο Μαρτυρολόγιο.Η Εκκλησία τον τιμά στις 26 Δεκεμβρίου (στην Ορθόδοξη Παράδοση). 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Εμμανουήλ, Μανώλης, Μανόλης, Μανουήλ, Μάνος, Μανούσος, Μανουσάκης, Μανουσάκι, Εμμανουέλλα, Εμμανουέλα, Έμμυλι, Μανουέλα, Μανωλία *
    Κωνστάντιος, Κωστάντιος, Κωνσταντία, Κωσταντία, Ντία

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:39 και θα δύσει στις 18:12. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 32 λεπτά.

Σελήνη 6 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top