Ιταλία: Σύζυγοι διακινούσαν τις φωτογραφίες των ανυποψίαστων γυναικών τους

Η πλατφόρμα Meta κατέβασε ομάδα στο Facebook με περισσότερα από 32.000 μέλη, όπου άνδρες αντάλλασσαν φωτογραφίες των συζύγων τους χωρίς τη γνώση τους. Η αποκάλυψη προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία.

Η ομάδα, με τίτλο «Mia Moglie» («Η γυναίκα μου»), λειτουργούσε αθόρυβα από το 2019, φιλοξενώντας εκατοντάδες φωτογραφίες και σχόλια σεξουαλικού περιεχομένου. Η δράση της προκάλεσε πολιτική και κοινωνική αναστάτωση, με κόμματα και οργανώσεις να ζητούν άμεση παρέμβαση.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο newpost.gr