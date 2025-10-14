Κλέλια Ανδριολάτου: Ο σύντροφός της στα γενέθλιά της στους Παξούς

Η Κλέλια Ανδριολάτου γιόρτασε τα 29α γενέθλιά της στους Παξούς την περασμένη Κυριακή, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα του 4ου κύκλου της σειράς Maestro.

Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από τη γιορτή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της για τη μέρα, καθώς ήταν περιτριγυρισμένη από φίλους και οικογένεια.

Στο πλευρό της βρέθηκε και ο σύντροφός της, Μπάμπης Τσαούσογλου, με τον οποίο διατηρεί σχέση τα τελευταία τρία χρόνια.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στην Κέρκυρα το 2022, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς Maestro, και από τότε μοιράζεται τον χρόνο του ανάμεσα σε Αθήνα και Κέρκυρα.

Φωτογραφία από περιδικό ΟΚ! - Η Κλέλια Ανδριολάτου για καφέ με φίλους και τον σύντροφό της, Μπάμπη

Ο Μπάμπης Τσαούσογλου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Κέρκυρα, ενώ ανήκει στην γνωστή αριστοκρατική οικογένεια Τσαούσογλου, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των ξενοδοχείων και της κατασκευής επίπλων.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε όταν χόρεψε ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του τραγουδιού «Μου 'φαγες όλα τα δαχτυλίδια», αλλά και το «My Number One» της Έλενας Παπαρίζου.

Η Κλέλια συνόδευσε τις φωτογραφίες της στο Instagram με ένα μακροσκελές μήνυμα, εκφράζοντας τα συναισθήματά της για την ημέρα των γενεθλίων: «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ πιο μεγάλη οικογένεια. Γενέθλια στους Παξούς με όλους όσους αγαπώ. Όλοι μαζί! Όσοι ταξίδεψαν και όσοι ήμασταν εδώ, πόσο καμάρι να σας βλέπω… να γεμίζω ενέργεια και αγάπη από εσάς. Αυτό που φέτος κρατάω σφιχτά είναι η αγάπη και η στήριξη. Ο ένας τον άλλον έχουμε. Και φέτος πιο πολύ από ποτέ ευχαριστώ για αυτό».

Η επιλογή του νησιού για τα γενέθλια δεν ήταν τυχαία. Η Κλέλια βρίσκεται ήδη στους Παξούς για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της σειράς, και έτσι το καστ και το συνεργείο μπόρεσαν να συμμετάσχουν στη γιορτή, δίνοντας στην ημέρα έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Η εμπειρία των γενεθλίων στους Παξούς ήταν για την ηθοποιό μια ευκαιρία να συνδυάσει τη δουλειά με στιγμές προσωπικής χαράς και να νιώσει την αγάπη και τη στήριξη των ανθρώπων που την περιβάλλουν.

Το πάρτι της Κλέλιας Ανδριολάτου απέδειξε για άλλη μια φορά πως οι προσωπικές στιγμές μπορούν να γίνουν αξέχαστες όταν βρίσκονται κοντά αγαπημένα πρόσωπα, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τη σύνδεσή της με το καστ και το συνεργείο της σειράς Maestro, μετατρέποντας τη γιορτή σε μια μεγάλη οικογενειακή εμπειρία.