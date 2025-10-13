Γενέθλια για την Κλ. Ανδριολάτου: Το πάρτι στους Παξούς και το ζεϊμπέκικο

Τα 29α γενέθλιά της γιόρτασε την Κυριακή 13 Οκτωβρίου η Κλέλια Ανδριολάτου.

Η γοητευτική ηθοποιός διοργάνωσε ένα αξέχαστο πάρτι στους Παξούς, όπου βρίσκεται για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν του Maestro.

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη χόρεψε ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του «Μου 'φαγες όλα τα δαχτυλίδια», αλλά και το «My Number One» της Έλενας Παπαρίζου.

Η εορτάζουσα πέρασε την ξεχωριστή μέρα με όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα, ενώ μοιράστηκε σχετικά στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ίδια συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα μακροσκελές μήνυμα μέσα από τον οποίο έκανε τον απολογισμό της. Συγκεκριμένα έγραψε: «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ πιο μεγάλη οικογένεια. Γενέθλια στους Παξούς με όλους όσους αγαπώ. Όλοι μαζί! Όσοι ταξίδεψαν και όσοι ήμασταν εδώ, πόσο καμάρι να σας βλέπω... να γεμίζω ενέργεια και αγάπη από εσάς

Αυτό που φέτος κρατάω σφιχτά είναι είναι η αγάπη και η στήριξη. “Ο ένας τον άλλον ” έχουμε “ ο ένας τον άλλον”. Και φέτος πιο πολύ από ποτέ ευχαριστώ για αυτό. Και είναι αλήθεια, όχι επειδή δεν ήταν πριν, αλλά επειδή τώρα μπορώ και το αισθάνομαι».

