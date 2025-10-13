Γενέθλια για την Κλ. Ανδριολάτου: Το πάρτι στους Παξούς και το ζεϊμπέκικο

Η πρωταγωνίστρια του «Maestro» έγινε 29 ετών!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 11:19 Απεργία 14/10: Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία
13.10.25 , 11:03 Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
13.10.25 , 10:58 Άννα Κυριακού: Πέθανε η θεία «Μπεμπέκα» από τις Τρεις Χάριτες
13.10.25 , 10:53 Αλεξάνδρα Νίκα - Κωνσταντίνος Αργυρός: Το δωμάτιο του γιου τους, Βασίλη
13.10.25 , 10:52 Παυλίνα Βουλγαράκη: Το όνομα της κόρης της & η μετακόμιση μόνιμα στην Κρήτη
13.10.25 , 10:48 Έξαλλη η Ιουλία Καλλιμάνη: Έδιωξε θαμώνα που την έβρισε χυδαία
13.10.25 , 10:45 Jeep Compass PHEV τετρακίνητο: Τώρα με όφελος 10.000 ευρώ
13.10.25 , 10:30 Μητσοτάκης: Κουμπάρος στον γάμο της κόρης του Γ. Γιακουμάτου, Εβίνας
13.10.25 , 10:06 Τρεις σοβαροί λόγοι για να αποφύγεις τον πρωινό καφέ με άδειο στομάχι
13.10.25 , 10:02 Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Aπελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς
13.10.25 , 10:00 Κέντρικ Ναν: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του
13.10.25 , 09:38 Σταμούλης για σύζυγο: «Eίμαστε 10 χρόνια μαζί.Την αγαπούσε πολύ ο γιος μου»
13.10.25 , 09:35 Ετεοκλής Παύλου: «Πριν 13 χρόνια πέθανα. Σήμερα είναι τα 2α γενέθλιά μου»
13.10.25 , 09:33 Αλλάζει ο καιρός από την Τετάρτη - Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες
13.10.25 , 09:20 Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Άννα Κυριακού: Πέθανε η θεία «Μπεμπέκα» από τις Τρεις Χάριτες
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Απεργία 14/10: Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία
Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Aπελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς
Μητσοτάκης: Κουμπάρος στον γάμο της κόρης του Γ. Γιακουμάτου, Εβίνας
Ετεοκλής Παύλου: «Πριν 13 χρόνια πέθανα. Σήμερα είναι τα 2α γενέθλιά μου»
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Κυριακάτικες λιγούρες για την Κατερίνα Καινούργιου: «Αμαρτία μου»
Τρεις σοβαροί λόγοι για να αποφύγεις τον πρωινό καφέ με άδειο στομάχι
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Κλέλια Ανδριολάτου: Χόρεψε ζεϊμπέκικο ανήμερα των γενεθλίων της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα 29α γενέθλιά της γιόρτασε την Κυριακή 13 Οκτωβρίου η Κλέλια Ανδριολάτου.

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Ανέβασε φωτογραφίες από την 4η σεζόν του Maestro

Η γοητευτική ηθοποιός διοργάνωσε ένα αξέχαστο πάρτι στους Παξούς, όπου βρίσκεται για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν του Maestro.

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη χόρεψε ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του «Μου 'φαγες όλα τα δαχτυλίδια», αλλά και το «My Number One» της Έλενας Παπαρίζου.

Κλέλια Ανδριολάτου: Tι κάνει στην καρότσα ενός αγροτικού με καρπούζια;

Η εορτάζουσα πέρασε την ξεχωριστή μέρα με όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα, ενώ μοιράστηκε σχετικά στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 

Η ίδια συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα μακροσκελές μήνυμα μέσα από τον οποίο έκανε τον απολογισμό της. Συγκεκριμένα έγραψε: «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ πιο μεγάλη οικογένεια. Γενέθλια στους Παξούς με όλους όσους αγαπώ. Όλοι μαζί! Όσοι ταξίδεψαν και όσοι ήμασταν εδώ, πόσο καμάρι να σας βλέπω... να γεμίζω ενέργεια και αγάπη από εσάς

Αυτό που φέτος κρατάω σφιχτά είναι είναι η αγάπη και η στήριξη. “Ο ένας τον άλλον ” έχουμε “ ο ένας τον άλλον”. Και φέτος πιο πολύ από ποτέ ευχαριστώ για αυτό. Και είναι αλήθεια, όχι επειδή δεν ήταν πριν, αλλά επειδή τώρα μπορώ και το αισθάνομαι». 

 

Η μακροσκελής ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου στο Instagram

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ
 |
MAESTRO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top