Κλέλια Ανδριολάτου: Tι κάνει στην καρότσα ενός αγροτικού με καρπούζια;

Καθισμένη στην καρότσα ενός αγροτικού με καρπούζια στη Μύκονο απαθανατίστηκε η Κλέλια Ανδριολάτου.
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι πόζες με μπικίνι από τις διακοπές της
Η 28χρονη ηθοποιός και «μούσα» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη στη σειρά «Maestro» φαίνεται να φορά ένα λευκό μαγιό κι ένα κίτρινο παρεό.
Aν αναρωτιέστε τι κάνει εκεί... να σας πούμε ότι οι φωτογραφίες είναι από τα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας "Μykonos", με παραγωγό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Κλέλια Ανδριολάτου: Σε ρόλο... σερβιτόρας «αναστάτωσε» τη Μύκονο!
Πέρυσι τον Σεπτέμβριο, ο φωτογραφικός φακός είχε απαθανατίσει την ηθοποιό σε ρόλο σερβιτόρας στην παραλία της Μυκόνου, στο πλαίσιο γυρισμάτων της ίδιας ταινίας.
Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Christopher André Marks και πρωταγωνιστούν Έλληνες και ξένοι ηθοποιοί: Julia Fox, Riccardo Scamarcio, Andrew Georgiades, Vito Schnabel, Μαρία Καβογιάννη, Πάνος Κορώνης, Μάκης Παπαδημητρίου, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Χρήστος Πασσαλής, κ.ά.
Tην περασμένη Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ο Πέτρος Νάζος είχε παρουσιάσει στην εκπομπή "Καλοκαίρι παρέα" πλάνα της Κλέλιας Ανδριολάτου από τα γυρίσματα στη Μύκονο που εξασφάλισε για το mykonoslive.tv.