Κλέλια Ανδριολάτου: Tι κάνει στην καρότσα ενός αγροτικού με καρπούζια;

Η Κλέλια Ανδριολάτου στη Μύκονο για τα γυρίσματα ταινίας/ βίντεο Καλοκαίρι Παρέα

Καθισμένη στην καρότσα ενός αγροτικού με καρπούζια στη Μύκονο απαθανατίστηκε η Κλέλια Ανδριολάτου.

Η 28χρονη ηθοποιός και «μούσα» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη στη σειρά «Maestro» φαίνεται να φορά ένα λευκό μαγιό κι ένα κίτρινο παρεό.

Aν αναρωτιέστε τι κάνει εκεί... να σας πούμε ότι οι φωτογραφίες είναι από τα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας "Μykonos", με παραγωγό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πέρυσι τον Σεπτέμβριο, ο φωτογραφικός φακός είχε απαθανατίσει την ηθοποιό σε ρόλο σερβιτόρας στην παραλία της Μυκόνου, στο πλαίσιο γυρισμάτων της ίδιας ταινίας.

Η Κλέλια Ανδριολάτου στη Μύκονο για τα γυρίσματα της ταινίας "Mykonos"/ NDP Νίκος Ζότος

Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Christopher André Marks και πρωταγωνιστούν Έλληνες και ξένοι ηθοποιοί: Julia Fox, Riccardo Scamarcio, Andrew Georgiades, Vito Schnabel, Μαρία Καβογιάννη, Πάνος Κορώνης, Μάκης Παπαδημητρίου, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Χρήστος Πασσαλής, κ.ά.

Η Κλέλια Ανδριολάτου στη Μύκονο για τα γυρίσματα της ταινίας "Mykonos"/ NDP Νίκος Ζότος

Tην περασμένη Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ο Πέτρος Νάζος είχε παρουσιάσει στην εκπομπή "Καλοκαίρι παρέα" πλάνα της Κλέλιας Ανδριολάτου από τα γυρίσματα στη Μύκονο που εξασφάλισε για το mykonoslive.tv.

Η Κλέλια Ανδριολάτου στη Μύκονο για τα γυρίσματα της ταινίας "Mykonos"/ NDP Νίκος Ζότος

Η Κλέλια Ανδριολάτου στη Μύκονο για τα γυρίσματα της ταινίας "Mykonos"/ NDP Νίκος Ζότος

Η Κλέλια Ανδριολάτου στη Μύκονο για τα γυρίσματα της ταινίας "Mykonos"/ NDP Νίκος Ζότος