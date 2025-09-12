Κλέλια Ανδριολάτου: Tι κάνει στην καρότσα ενός αγροτικού με καρπούζια;

Στη Μύκονο για γυρίσματα ταινίας η ηθοποιός

Celebrities & Gossip Νεα
Η Κλέλια Ανδριολάτου στη Μύκονο για τα γυρίσματα ταινίας/ βίντεο Καλοκαίρι Παρέα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καθισμένη στην καρότσα ενός αγροτικού με καρπούζια στη Μύκονο απαθανατίστηκε η Κλέλια Ανδριολάτου

Κλέλια Ανδριολάτου: Οι πόζες με μπικίνι από τις διακοπές της

Κλέλια Ανδριολάτου: Tι κάνει στην καρότσα ενός αγροτικού με καρπούζια;

Η 28χρονη ηθοποιός και «μούσα» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη στη σειρά «Maestro» φαίνεται να φορά ένα λευκό μαγιό κι ένα κίτρινο παρεό. 

Κλέλια Ανδριολάτου: Ανακοίνωσε την 4η σεζόν του Maestro

Κλέλια Ανδριολάτου: Tι κάνει στην καρότσα ενός αγροτικού με καρπούζια;

Aν αναρωτιέστε τι κάνει εκεί... να σας πούμε ότι οι φωτογραφίες είναι από τα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας "Μykonos", με παραγωγό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Κλέλια Ανδριολάτου: Σε ρόλο... σερβιτόρας «αναστάτωσε» τη Μύκονο!

Πέρυσι τον Σεπτέμβριο, ο φωτογραφικός φακός είχε απαθανατίσει την ηθοποιό σε ρόλο σερβιτόρας στην παραλία της Μυκόνου, στο πλαίσιο γυρισμάτων της ίδιας ταινίας.

Η Κλέλια Ανδριολάτου στη Μύκονο για τα γυρίσματα της ταινίας "Mykonos"/ NDP Νίκος Ζότος

Η Κλέλια Ανδριολάτου στη Μύκονο για τα γυρίσματα της ταινίας "Mykonos"/ NDP Νίκος Ζότος

Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Christopher André Marks και πρωταγωνιστούν Έλληνες και ξένοι ηθοποιοί: Julia Fox,  Riccardo Scamarcio, Andrew Georgiades, Vito Schnabel, Μαρία Καβογιάννη, Πάνος Κορώνης, Μάκης Παπαδημητρίου, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Χρήστος Πασσαλής, κ.ά.

Η Κλέλια Ανδριολάτου στη Μύκονο για τα γυρίσματα της ταινίας "Mykonos"/ NDP Νίκος Ζότος

Η Κλέλια Ανδριολάτου στη Μύκονο για τα γυρίσματα της ταινίας "Mykonos"/ NDP Νίκος Ζότος

Tην περασμένη Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ο Πέτρος Νάζος είχε παρουσιάσει στην εκπομπή "Καλοκαίρι παρέα" πλάνα της Κλέλιας Ανδριολάτου από τα γυρίσματα στη Μύκονο που εξασφάλισε για το mykonoslive.tv.

 

Η Κλέλια Ανδριολάτου στη Μύκονο για τα γυρίσματα της ταινίας "Mykonos"/ NDP Νίκος Ζότος

Η Κλέλια Ανδριολάτου στη Μύκονο για τα γυρίσματα της ταινίας "Mykonos"/ NDP Νίκος Ζότος

Η Κλέλια Ανδριολάτου στη Μύκονο για τα γυρίσματα της ταινίας "Mykonos"/ NDP Νίκος Ζότος

Η Κλέλια Ανδριολάτου στη Μύκονο για τα γυρίσματα της ταινίας "Mykonos"/ NDP Νίκος Ζότος

Η Κλέλια Ανδριολάτου στη Μύκονο για τα γυρίσματα της ταινίας "Mykonos"/ NDP Νίκος Ζότος

Η Κλέλια Ανδριολάτου στη Μύκονο για τα γυρίσματα της ταινίας "Mykonos"/ NDP Νίκος Ζότος
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ
 |
ΜΥΚΟΝΟΣ
 |
ΜΑΓΙΟ
 |
ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ
 |
ΤΑΙΝΙΑ
 |
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
 |
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ
