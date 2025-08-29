Κλέλια Ανδριολάτου: Οι πόζες με μπικίνι από τις διακοπές της

Απολαμβάνει τη θέα, τη φύση, τη γιόγκα και τον ελληνικό καφέ

Κλέλια Ανδριολάτου: Πρόσφατη συνέντευξή της στο Happy Day, 30/5/25
Νέα στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις δημοσίευσε σήμερα η Κλέλια Ανδριολάτου. H 29χρονη ηθοποιός πόζαρε με λευκό μπικίνι, με τις φωτογραφίες να αποκαλύπτουν την αψεγάδιαστη σιλουέτα της.

Κλέλια Ανδριολάτου: Οι τόπλες φωτογραφίες πάνω σε σκάφος

Το background μοιάζει με εξοχική κατοικία που διαθέτει κήπο με πλούσια βλάστηση. Η Κλέλια Ανδριολάτου σε άλλες φωτογραφίες ποζάρει μπροστά από μια ξύλινη πόρτα, φορώντας ένα μπλε παρεό σε μπαλκόνι, αλλά και με την ίδια να καθρεφτίζεται στο τζάμι της μπαλκονόπορτας. 

Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με λευκό μπικίνι και μπλε παρεό, στις διακοπές της/ instagram

Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με λευκό μπικίνι και μπλε παρεό, στις διακοπές της/ instagram

Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με λευκό μπικίνι και μπλε παρεό, στις διακοπές της/ instagram

Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με λευκό μπικίνι και μπλε παρεό, στις διακοπές της/ instagram

Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με λευκό μπικίνι και μπλε παρεό, στις διακοπές της/ instagram

Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με λευκό μπικίνι και μπλε παρεό, στις διακοπές της/ instagram

Η ηθοποιός δεν αποκάλυψε πού βρίσκεται. Πριν από λίγες μέρες όμως, είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία της με τη Μαρία Καβογιάννη, η οποία διαθέτει εξοχικό στις Μηλιές και είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές συναντήσεις με φίλους στο Πήλιο. 

Η ίδια κατοικία μοιάζει να είναι και στο carousel φωτογραφιών της που δημοσίευσε η Κλέλια Ανδριολάτου πριν από δύο μέρες.

Σε αυτές φορά μωβ μπικίνι με ροζ ρόμβους και κάθεται ξαπλωμένη στην αυλή, απολαμβάνοντας τη δροσιά των δέντρων και τη θέα.

Κλέλια Ανδριολάτου: Ξαπλωμένη με μπικίνι χαλαρώνει στις διακοπές της/ instagram

Κλέλια Ανδριολάτου: Ξαπλωμένη με μπικίνι χαλαρώνει στις διακοπές της/ instagram

Σε άλλη φωτογραφία, κάνει yoga και σε μια άλλη απολαμβάνει τον παραδοσιακό ελληνικό καφέ. 

Κλέλια Ανδριολάτου: Κάνει ασκήσεις yoga στις διακοπές της/ instagram

Κλέλια Ανδριολάτου: Κάνει ασκήσεις yoga στις διακοπές της/ instagram

Κλέλια Ανδριολάτου: Απολαμβάνε τον ελληνικό καφέ στις διακοπές της/ instagram

Κλέλια Ανδριολάτου: Απολαμβάνε τον ελληνικό καφέ στις διακοπές της/ instagram

Η Κλέλια Ανδριολάτου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε καριέρα στο μοντέλινγκ από τα 14 της χρόνια. Σπούδασε δημοσιογραφία και δημόσιες σχέσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και συνέχισε με μαθήματα υποκριτικής στο Θέατρο των Αλλαγών και στο Επί Κολωνώ. Παράλληλα, φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών.

Μπάμπης Τσαούσογλου: Ποιος είναι ο σύντροφος της Κλέλιας Ανδριολάτου

Η τηλεοπτική της καριέρα άρχισε με τη σειρά Μπρούσκο και επεκτάθηκε στο θέατρο το 2016 με την παράσταση «Κι ένα εξοχικό παρακαλώ». Εκεί συνεργάστηκε με τον Ρένο Ρώτα, με τον οποίο έγιναν ζευγάρι για τρία χρόνια. Το 2022 έγινε η «μούσα» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, στη σειρά Maestro. «Περιμένουμε να μας πει ο Χριστόφορος επίσημα πράγματα. Είναι θετικό το κλίμα», απάντησε πρόσφατα στο Happy Day για το αν θα υπάρξει νέος κύκλος της σειράς. Η ηθοποιός βρίσκεται σε σχέση με τον Μπάμπη Τσαούσογλου, όμως κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ
 |
ΜΠΙΚΙΝΙ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
