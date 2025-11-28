Παναγιώταρου: Στόλισε το δέντρο με τον σύντροφό της και την παρέα τους

Δες το βίντεο που ανήρτησε στα social media

H Aλ. Παναγιώταρου στη Super Kατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και όλο και περισσότεροι celebrities στολίζουν γιορτινά τα σπίτια τους. Σε Christmass mood μπήκε και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου η οποία μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον στολισμό του σπιτιού της στα social media.

Παναγιώταρου - Λυκούδης: Ερωτευμένοι στα μπουζούκια

Η γνωστή influecner ζει σε ένα νεοκλασικό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο στόλισε υπέροχα μαζί με την παρέα της και τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Λυκούδη.

Στο βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram, βλέπουμε την influencer - επιχειρηματία ντυμένη με κόκκινες καρό πιτζάμες και ένα ποτήρι κρασί στο χέρι να στολίζει το δέντρο με τη βοήθεια των φίλων της!

«Χριστουγεννιάτικη περίοδος. Το δέντρο, τα γέλια, η καλύτερη παρέα», έγραψε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε το βίντεο:

Ερωτευμένη η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου 

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είναι full in love και ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λυκούδης είναι ο άντρας που της έχει κλέψει την καρδιά. Οι δυο τους αποτελούν ένα από τα νέα και πολύ ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz το τελευταίο διάστημα. Αν και στην αρχή προσπάθησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πλέον οι εμφανίσεις τους είναι πιο συχνές και αυθόρμητες. Πρόσφατα τους «τσάκωσε» ο φωτογραφικός φακός στα μπουζούκια.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ
