Λειψυδρία: Επίσημα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Αττική, Λέρος και Πάτμος

Έκκληση για συνειδητή διαχείριση του νερού

Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία Intime
Λειψυδρία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε Λέρο, Πάτμο και Αττική χτύπησε και επίσημα το «καμπανάκι» του κινδύνου για τα υδάτινα αποθέματα, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας. Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις υπεγράφησαν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, επισφραγίζοντας την ανάγκη για άμεση κρατική παρέμβαση μπροστά σε ένα φαινόμενο που λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις.

Η απόφαση αυτή δεν ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία, αλλά βασίστηκε στα ανησυχητικά στοιχεία που παρουσίασε η ΕΥΔΑΠ. Η στάθμη του νερού στον ταμιευτήρα του Ευήνου βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, χειρότερα ακόμη και από εκείνα του 2008, ενώ η μείωση των αποθεμάτων είναι συνεχής από το 2022 και μετά, αγγίζοντας τα 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως.

Η κλιματική αλλαγή έχει επιδεινώσει την κατάσταση, με τις βροχοπτώσεις να έχουν μειωθεί κατά 25%, την εξάτμιση να έχει αυξηθεί κατά 15% και την κατανάλωση να καταγράφει άνοδο 6%. Τα δεδομένα αυτά τοποθετούν την Ελλάδα, μετά την Κύπρο, στη ζώνη υψηλότερου υδατικού στρες στη νότια Ευρώπη.

Πρακτικά, η κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης δεν συνεπάγεται, σε αυτή τη φάση, μέτρα περιορισμού για τους πολίτες ή διακοπές υδροδότησης. Ο «κόκκινος συναγερμός» αφορά κυρίως την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για την επιτάχυνση κρίσιμων έργων υποδομής.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Newpost.gr 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
