Σύλβια Δεληκούρα: Η σπάνια φωτογραφία με τον 11χρονο γιο της

Η Σύλβια Δεληκούρα μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της, Ορφέα, με αφορμή τα γενέθλιά του.

Συγκεκριμένα, σαν σήμερα πριν 11 χρόνια, η γνωστή ηθοποιός έφερε στον κόσμο τον μονάκριβο γιο της, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Δημήτρη.

Το απόγευμα της Παρασκευής θέλησε να ευχηθεί και δημόσια στον γιο της, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία την οποία συνόδευσε με ένα τρυφερό μήνυμα.

«Ορφέα μου χρόνια σου πολλά με υγεία αγάπη και ευλογία στη ζωή σου !!! Κάθε μέρα να ανθίζεις λουλουδάκι μου και να είσαι ευτυχισμένος!», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Σύλβιας Δεληκούρα

Στο παρελθόν, η Σύλβια Δεληκούρα είχε αποκαλύψει τον λόγο που δεν έχει παντρευτεί με τον σύντροφό της, λέγοντας: «Δεν έχουμε παντρευτεί με τον Δημήτρη. Τώρα αρέσει σε εμένα ο γάμος, αλλά δεν θέλει εκείνος. Δεν ξέρω πώς το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Όταν μου έκανε την πρόταση γάμου ο Δημήτρης, πολύ ωραία και πολύ συγκινητικά όλα αυτά, του είπα όχι».

«Δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν ξέρω… Δεν είχα σκεφτεί ποτέ τον εαυτό μου με νυφικά και όλα αυτά που γίνονται στον γάμο. Παρ’ όλα αυτά το δέχτηκε. Θέλω να πω όμως και κάτι που δεν το έχω ξαναπεί… Εγώ, κρυφά έκανα πρόβα νυφικού. Μετά όμως έμεινα έγκυος και άρχισε να φαρδαίνει το πράγμα. Οπότε λέω τώρα τι γάμο να κάνω που θα είμαι έγκυος και δεν θα μπορώ να πιώ και να χωνέψω.

Η περσινή ανάρτηση της Σύλβιας Δεληκούρα για τα γενέθλια του Ορφέα

Όταν ήρθε ο γιος μας ο Ορφέας, είπα πως δεν μπορώ να μπω τώρα σε διαδικασία γάμου. Κι έχω τον Ορφέα τώρα που ζητά να δει φωτογραφίες από τον γάμο μας. Τώρα του εξηγήσαμε ότι δεν έχουμε παντρευτεί».