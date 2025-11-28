Ετοιμάζουν μπλόκα οι αγρότες το Σαββατοκύριακο

Έτοιμοι να κλείσουν την εθνική οδό με μπλόκα μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίζονται οι αγρότες, οι οποίοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους μετά την πίστωση των – όπως καταγγέλλουν – «ελάχιστων» ενισχύσεων.

Στα Γιαννιτσά, ομάδες αγροτών εισέβαλαν στα γραφεία τοπικών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κατεβάζοντας και σκίζοντας αφίσες. «Μας δίνουν 30 εκατομμύρια. Πού είναι τα υπόλοιπα;» φώναζαν αγρότες που ζητούν διαφάνεια για τα κονδύλια των ενισχύσεων.

Έσκισαν αφίσες βουλευτών της ΝΔ στα Γιαννιτσά

Πολλοί δηλώνουν πως είδαν ελάχιστα – ή και καθόλου – χρήματα στους λογαριασμούς τους. «Έπαιρνα 10.000 ευρώ και τώρα μου έδωσαν 150», καταγγέλλει παραγωγός, ενώ άλλος σημειώνει πως δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ.

1,7 δισ. έως το τέλος του έτους υπόσχεται η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, δεσμεύεται να καταβάλει έως το τέλος του έτους 1,7 δισ. ευρώ για επιδοτήσεις και αποζημιώσεις που εκκρεμούν. Όμως η δυσπιστία στον αγροτικό κόσμο μοιάζει να βαθαίνει.

Πολιορκία στην Περιφέρεια Κρήτης – «Δυο γεμίσματα στο τρακτέρ»

Στα Χανιά, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα απέκλεισαν το κτίριο της Περιφέρειας διεκδικώντας «δικαιοσύνη και ξεκάθαρες απαντήσεις».

«Τα 800 ευρώ είναι όσο δύο γεμίσματα στο τρακτέρ», σχολιάζει αγρότης, δείχνοντας το μέγεθος της αγανάκτησης.

Έρχονται μπλόκα στην εθνική οδό

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα μπλόκα στην εθνική οδό αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τους αγρότες να δηλώνουν πως «θα κάνουν γιορτές στους δρόμους», εάν δεν υπάρξει ουσιαστική λύση.

Ο «Φραπές» στην Εξεταστική – Νέα κόντρα με Μπουκώρο

Παράλληλα, στο πολιτικό σκηνικό μεταφέρεται η ένταση γύρω από τα κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 11 του μήνα αναμένεται να καταθέσει ο γνωστός αγρότης, αποκαλούμενος «Φραπές», μετά από επίμονες πιέσεις των μελών της Εξεταστικής.

Σειρά θα πάρουν και πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος. Ο ίδιος έχει καταγγείλει πως δεν έγινε υπουργός λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στα ηχητικά ντοκουμέντα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον κατηγόρησε για καθυστερήσεις και υπεκφυγές, ζητώντας να αποκαλύψει «ποιος από το Μαξίμου» τον κάλεσε

Ο κ. Μπουκώρος απάντησε πως «ούτε πιέζεται ούτε εκβιάζεται» και πως όταν μιλήσει στην Επιτροπή «τα πράγματα θα μπουν στη σωστή τους διάσταση».

