Ετοιμάζουν μπλόκα οι αγρότες το Σαββατοκύριακο

Έφοδοι σε γραφεία της ΝΔ  - Έσκισαν αφίσες βουλευτών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.11.25 , 23:00 GNTM: «Είσαι όνειρο!» - Υποκλίθηκε η Ζενεβιέβ στο set της Άννας!
28.11.25 , 22:58 Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους της Αθήνας
28.11.25 , 22:41 Σύλβια Δεληκούρα: Η σπάνια φωτογραφία με τον 11χρονο γιο της
28.11.25 , 22:31 Παράταση έως 30 Ιουνίου 2026 για την απογραφή των ανελκυστήρων
28.11.25 , 22:11 Λειψυδρία: Επίσημα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Αττική, Λέρος και Πάτμος
28.11.25 , 22:05 GNTM: Τα μοντέλα μετατρέπονται σε Θεούς του Ολύμπου στο σημερινό concept!
28.11.25 , 21:59 Παραιτήθηκε ο Ουκρανός διαπραγματευτής: Ερευνάται  για διαφθορά
28.11.25 , 21:57 Κλήρωση Eurojackpot 28/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 17.000.000 ευρώ
28.11.25 , 21:44 Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!
28.11.25 , 21:30 Ξετρελάθηκαν Ηλιάνα και Ζενεβιέβ με τo Makeover των μοντέλων!
28.11.25 , 21:25 GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!
28.11.25 , 21:15 GNTM: Ήρθε η ώρα για το Makeover και τα δάκρυα ξεκίνησαν!
28.11.25 , 20:58 Καιρός: Μετατοπίζονται τα ισχυρά φαινόμενα - Πού χρειάζεται προσοχή
28.11.25 , 20:51 Μαρίνα Σάττι: «Βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης», έγραψε από το νοσοκομείο
28.11.25 , 20:41 Ετοιμάζουν μπλόκα οι αγρότες το Σαββατοκύριακο
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς
Σύλβια Δεληκούρα: Η σπάνια φωτογραφία με τον 11χρονο γιο της
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακύρωσε εμφανίσεις του - Θα υποβληθεί σε επέμβαση
GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έτοιμοι να κλείσουν την εθνική οδό με μπλόκα μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίζονται οι αγρότες, οι οποίοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους μετά την πίστωση των – όπως καταγγέλλουν – «ελάχιστων» ενισχύσεων.

Μπλόκα και κλείσιμο τελωνείων και λιμανιών αποφάσισαν οι αγρότες

Στα Γιαννιτσά, ομάδες αγροτών εισέβαλαν στα γραφεία τοπικών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κατεβάζοντας και σκίζοντας αφίσες. «Μας δίνουν 30 εκατομμύρια. Πού είναι τα υπόλοιπα;» φώναζαν αγρότες που ζητούν διαφάνεια για τα κονδύλια των ενισχύσεων.

Έσκισαν αφίσες βουλευτών της ΝΔ στα Γιαννιτσά

Έσκισαν αφίσες βουλευτών της ΝΔ στα Γιαννιτσά 

Πολλοί δηλώνουν πως είδαν ελάχιστα – ή και καθόλου – χρήματα στους λογαριασμούς τους. «Έπαιρνα 10.000 ευρώ και τώρα μου έδωσαν 150», καταγγέλλει παραγωγός, ενώ άλλος σημειώνει πως δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ.

1,7 δισ. έως το τέλος του έτους υπόσχεται η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, δεσμεύεται να καταβάλει έως το τέλος του έτους 1,7 δισ. ευρώ για επιδοτήσεις και αποζημιώσεις που εκκρεμούν. Όμως η δυσπιστία στον αγροτικό κόσμο μοιάζει να βαθαίνει.

 

Πολιορκία στην Περιφέρεια Κρήτης – «Δυο γεμίσματα στο τρακτέρ»

Στα Χανιά, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα απέκλεισαν το κτίριο της Περιφέρειας διεκδικώντας «δικαιοσύνη και ξεκάθαρες απαντήσεις».
«Τα 800 ευρώ είναι όσο δύο γεμίσματα στο τρακτέρ», σχολιάζει αγρότης, δείχνοντας το μέγεθος της αγανάκτησης.

Έρχονται μπλόκα στην εθνική οδό

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα μπλόκα στην εθνική οδό αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τους αγρότες να δηλώνουν πως «θα κάνουν γιορτές στους δρόμους», εάν δεν υπάρξει ουσιαστική λύση.

Ο «Φραπές» στην Εξεταστική – Νέα κόντρα με Μπουκώρο

Παράλληλα, στο πολιτικό σκηνικό μεταφέρεται η ένταση γύρω από τα κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 11 του μήνα αναμένεται να καταθέσει ο γνωστός αγρότης, αποκαλούμενος «Φραπές», μετά από επίμονες πιέσεις των μελών της Εξεταστικής.

Σειρά θα πάρουν και πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος. Ο ίδιος έχει καταγγείλει πως δεν έγινε υπουργός λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στα ηχητικά ντοκουμέντα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

ΟΠΕΚΕΠΕ : Διάλογοι - φωτιά καίνε υπουργικά στελέχη και υπαλλήλους

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον κατηγόρησε για καθυστερήσεις και υπεκφυγές, ζητώντας να αποκαλύψει «ποιος από το Μαξίμου» τον κάλεσε

.«Κόλαση» στην κατάθεση της Σεμερτζίδου στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Μπουκώρος απάντησε πως «ούτε πιέζεται ούτε εκβιάζεται» και πως όταν μιλήσει στην Επιτροπή «τα πράγματα θα μπουν στη σωστή τους διάσταση».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
 |
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 |
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΦΡΑΠΕΣ
 |
ΧΑΣΑΠΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top