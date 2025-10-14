Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στους δρόμους τους αγρότες από τον Νοέμβριο!

Πρώην αντιπρόεδρος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής στην εξεταστική

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.25 , 23:45 Μυρτώ Αλικάκη: Σε σπάνια βραδινή έξοδο με τον σύντροφό της
14.10.25 , 23:30 Φάρμα: Μεγάλη ανατροπή στη δεύτερη δοκιμασία ασυλίας!
14.10.25 , 23:29 Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκινά η διάθεση - Πού κυμαίνεται η τιμή του
14.10.25 , 23:21 Χάρις Αλεξίου: Η φωτογραφία που δημοσίευσε από τα γυρίσματα του Maestro
14.10.25 , 23:01 Σπυροπούλου για τον μικρότερο γιο της: «Είχε μία αντίδραση από το εμβόλιο»
14.10.25 , 22:43 Δημήτρης Τσίκλης: Η ηλικία, οι σχέσεις και το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
14.10.25 , 22:40 Φάρμα: Αυτή είναι η δεύτερη δύσκολη δοκιμασία ασυλίας της εβδομάδας
14.10.25 , 22:32 Βριλήσσια: Η στιγμή που άνδρας με τσεκούρι σπάει αυτοκίνητο χωρίς λόγο!
14.10.25 , 22:25 Έξω φρενών η Βαλεντίνα: «Δε θα μου ξαναπείς αυτή τη λέξη!»
14.10.25 , 22:13 Σίσσυ Χρηστίδου: Φλογερή κοκκινομάλλα στις διακοπές της στη Βαρκελώνη!
14.10.25 , 22:11 Κλήρωση Tζόκερ 14/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 5.400.000 ευρώ
14.10.25 , 21:56 Κακοσαίος: Με ελληνικές σημαίες οι Έλληνες ομογενείς σε ΗΠΑ και Καναδά
14.10.25 , 21:50 Τραμπ: Αποθέωσε τον Ερντογάν - Έκανε κοπλιμέντο στη Μελόνι
14.10.25 , 21:45 Φάρμα: Αυτοί κέρδισαν την αποστολή του επιστάτη - Ένταση και φωνές!
14.10.25 , 21:37 Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στους δρόμους τους αγρότες από τον Νοέμβριο!
Μυρτώ Αλικάκη: Σε σπάνια βραδινή έξοδο με τον σύντροφό της
Φοινικούντα: Πρόσωπο «έκπληξη» ο ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Σπυροπούλου για τον μικρότερο γιο της: «Είχε μία αντίδραση από το εμβόλιο»
Γνωστός πλαστικός χειρουργός επιτέθηκε άγρια σε γυναίκα στη Συγγρού
Μ. Γαρυφαλλίδου: Οι 600.000 followers, τα κεριά & το ταξίδι με την Τούνη
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Κωνσταντινούπολη: Τελεσίγραφο να κλείσει η Μεγάλη του Γένους Σχολή!
Ήταν κούκλα από μικρή - Αναγνωρίζετε τη γνωστή ηθοποιό;
Σίσσυ Χρηστίδου: Φλογερή κοκκινομάλλα στις διακοπές της στη Βαρκελώνη!
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων, με δεδομένες τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Γίνονται σκέψεις για κινητοποιήσεις ήδη από τον Νοέμβριο, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να ξεμπλοκάρει κάποια πρώτα χρήματα, σε μια προσπάθεια να κάμψει τις αντιδράσεις. 

Έφοδος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Olaf στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, παρότι συνήθως οι αγροτικές κινητοποιήσεις γίνονται τέλος Γενάρη, τώρα όμως αγρότες και κτηνοτρόφοι συζητούν για κινήσεις ήδη από τον Νοέμβριο, με δεδομένο ότι δεν έχουν δει το χρώμα του χρήματος. Ένα πρόσθετο πρόβλημα ήταν ο έλεγχος της OLAF, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης που γίνεται από χθες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και «ζορίζει» τις πληρωμές. 

Έφοδος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Olaf στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ξεκινούν πληρωμές 45 εκατ. ευρώ σε αγρότες για βιολογικές καλλιέργειες

Η κυβέρνηση πάντως φαίνεται ότι έχει βρει τη φόρμουλα να κάνει κάποιες πληρωμές από αύριο, κατά πληροφορίες γύρω στα 45 εκατ. ευρώ. Αυτές αφορούν εκκρεμότητες από βιολογικές καλλιέργειες και ακολουθούν κάποιες οφειλές του Daniel. Βεβαίως, πρόκειται για σταγόνα στον ωκεανό, καθώς το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί φέτος ανέρχεται στα 2 δις ευρώ!  Και είναι δεδομένο ότι στις τάξεις των βουλευτών της ΝΔ, που θα ενημερωθούν αύριο το μεσημέρι από τον Υπουργό Κώστα Τσιάρα, το κλίμα είναι «βαρύ». 

Αγρότες της Βοιωτίας «πολιόρκησαν» τον Τσιάρα στη Λειβαδιά

Πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής μετά  το «πρέσινγκ» 

Την ίδια ώρα, στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην αντιπρόεδρος επί ημερών Λευτέρα Αυγενάκη, Λευτέρης Ζερβός επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής όταν πιέστηκε για συνομιλίες, όπου φαίνεται να ενημερώνει για ελέγχους και να δίνει οδηγίες για το πώς θα παρακαμφθούν.

Σφοδρή σύγκρουση Αυγενάκη - Ανδρουλάκη στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ
 |
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 |
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top