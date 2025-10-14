Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στους δρόμους τους αγρότες από τον Νοέμβριο!

Στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων, με δεδομένες τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Γίνονται σκέψεις για κινητοποιήσεις ήδη από τον Νοέμβριο, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να ξεμπλοκάρει κάποια πρώτα χρήματα, σε μια προσπάθεια να κάμψει τις αντιδράσεις.

Έφοδος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Olaf στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, παρότι συνήθως οι αγροτικές κινητοποιήσεις γίνονται τέλος Γενάρη, τώρα όμως αγρότες και κτηνοτρόφοι συζητούν για κινήσεις ήδη από τον Νοέμβριο, με δεδομένο ότι δεν έχουν δει το χρώμα του χρήματος. Ένα πρόσθετο πρόβλημα ήταν ο έλεγχος της OLAF, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης που γίνεται από χθες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και «ζορίζει» τις πληρωμές.

Ξεκινούν πληρωμές 45 εκατ. ευρώ σε αγρότες για βιολογικές καλλιέργειες

Η κυβέρνηση πάντως φαίνεται ότι έχει βρει τη φόρμουλα να κάνει κάποιες πληρωμές από αύριο, κατά πληροφορίες γύρω στα 45 εκατ. ευρώ. Αυτές αφορούν εκκρεμότητες από βιολογικές καλλιέργειες και ακολουθούν κάποιες οφειλές του Daniel. Βεβαίως, πρόκειται για σταγόνα στον ωκεανό, καθώς το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί φέτος ανέρχεται στα 2 δις ευρώ! Και είναι δεδομένο ότι στις τάξεις των βουλευτών της ΝΔ, που θα ενημερωθούν αύριο το μεσημέρι από τον Υπουργό Κώστα Τσιάρα, το κλίμα είναι «βαρύ».

Πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής μετά το «πρέσινγκ»

Την ίδια ώρα, στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην αντιπρόεδρος επί ημερών Λευτέρα Αυγενάκη, Λευτέρης Ζερβός επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής όταν πιέστηκε για συνομιλίες, όπου φαίνεται να ενημερώνει για ελέγχους και να δίνει οδηγίες για το πώς θα παρακαμφθούν.