Δημήτρης Τσίκλης: Η ηλικία, οι σχέσεις και το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

Το βιογραφικό του ταλαντούχου ηθοποιού

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Δημήτρης Τσίκλης: «Σε αυτή την εποχή αυτό που μας λείπει είναι η αγάπη και η ανθρωπιά» / Βίντεο: Alpha

Tον Δημήτρη Τσίκλη συναντήσαμε στις Άγριες Μέλισσες, ο οποίος ενσάρκωνε το ρόλο του ομοφυλόφιλου, που είχε κομβικό ρόλο στις εξελίξεις της σειράς.

Φέτος, τον ταλαντούχο ηθοποιό απολαμβάνουμε στη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», όπου υποδύεται τον σκληρό, αλλά παράλληλα ερωτευμένο Οδυσσέα Σκλαβοδήμο.

Γνωρίστε τους μικρούς πρωταγωνιστές που παίζουν φέτος στις ελληνικές σειρές

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @dimitris.tsiklis

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @dimitris.tsiklis

 

Ποιος είναι ο Δημήτρης Τσίκλης - Το βιογραφικό του 

  • Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29 Μαρτίου του 1996, ειναι 29 χρόνων και Κριός στο ζώδιο
  • Ο λογαριασμός του στο Instagram είναι @dimitris.tsiklis και έχει 34.000 followers
  •  Είναι απόφοιτος της Ανώτερης Δραματικής Σχολής «Δήλος» - Δήμητρα Χατούπη (2018)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @dimitris.tsiklis

 

  • Εχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις μεταξύ των οποίων στο «Η Τραγωδία του Βασιλιά Ριχάρδου Γ’», «Πεθαίνω σαν Χώρα», «Τριαντάφυλλο στο στήθος» (2019) και «Το Τενεκεδένιο Ταμπούρλο» (2018)

Αντώνης Καφετζόπουλος: Οι δυο γάμοι, η κατάθλιψη και οι κούκλοι γιοι του

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @dimitris.tsiklis

 

  • Στην τηλεόραση ο Δημήτρης Τσίκλης έχει εμφανιστεί στο «Η Ζωή Εν Τάφω» της ΕΡΤ, στα «Κλεμμένα Όνειρα» του Mega, στη σειρά του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες», ενώ φέτος υποδύεται τον «Οδυσσέα» στο «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» του Alpha.
  • Είναι μέλος της μεικτής χορωδίας του ωδείου Kodaly και έχει λάβει μέρος στο Αφιέρωμα στον Νίκο Παπακώστα, στο πλαίσιο του West Side Mountains Doc Festival
  • Το 2019 ο Δημήτρης Τσίκλης συμμετείχε στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Ενα αλλιώτικο παιδάκι» των Παύλου Παυλίδη & B - Movies

Δημήτρης Τσίκλης: Το φλερτ στα social media και τα δύσκολα παιδικά χρόνια

Όπως είχε αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Δημήτρης Τσίκλης: «Με φλερτάρουν στα social media. Μου έχουν στείλει τα γεννητικά τους όργανα. Αυτό είναι λίγο αμήχανο και με θλίβει. Προτιμώ να μου πεις έλα θέλω να σε γνωρίσω και πάμε ραντεβού στην τάδε πλατεία, στο τάδε μπαρ, να μου πεις ποιος είσαι και να σου πω ποιος είμαι».

Ενώ για τα δύσκολα παιδικά χρόνια που βίωσε όταν οι γονείς του καταστράφηκαν οικονομικά, ο ταλαντούχος ηθοποιός αποκάλυψε ότι: «Με δυσκόλεψε πολύ η οικονομική καταστροφή των γονιών μου, γιατί όταν βλέπεις ότι ο πατέρας σου δεν έχει 2 ευρώ να σου δώσει να πας στο κυλικείο, ή όταν έβγαινα ήμουν το παιδί που δεν είχε να πάρει ποτό και με κερνούσαν οι φίλοι μου, είναι δύσκολο. Τότε ήμουν 14 χρόνων. Πουλήσαμε τα πάντα, το σπίτι μας, τα αμάξια μας, τα πάντα».  Όπως εξομολογήθηκε, μέσα από τις δυσκολίες της ζωής έμαθε να εκτιμά τα χρήματα και το πώς είναι να παλεύεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Ενώ αποκάλυψε ότι στο παρελθόν έχει κάνει πολλές δουλειές: «Έχω δουλέψει στη Λαχαναγορά και στην οικοδομή όπου βοηθούσα τον πατέρα μου».

Δημήτρης Τσίκλης: «Για μένα ο έρωτας είναι η μεγαλύτερη επανάσταση»

Το κεφάλαιο «αγάπη» είναι πολύ σημαντικό για τον νεαρό ηθοποιό, ο οποίος με αφορμή τον ρόλο του στις Άγριες Μέλισσες, αποφάσισε να φτιάξει ένα μπλουζάκι, όπου περνάει το μήνυμα της αγάπης:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @dimitris.tsiklis

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Τσίκλης σε συνέντευξή του στο περιοδικό Marie Claire: «Για μένα ο έρωτας είναι η μεγαλύτερη επανάσταση. Πολλές φορές με έχουν χαρακτηρίσει ρομαντικό. Το δέχομαι. Ενας ρομαντικός άνθρωπος κινείται σε ένα αέρινο επίπεδο, ονειρικό, λιγότερο κυνικό. Αυτός ο ρομαντισμός με έκανε αυτό που είμαι, μου δίνει κίνητρο προς έναν πιο φωτεινό, πιο συλλογικό κόσμο».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @dimitris.tsiklis

 

Και συνέχισε λέγοντας: «Τι θα πει straight, gay, openly gay; Πότε θα σταματήσουμε να χωρίζουμε τους ανθρώπους σε κατηγορίες; Είναι ένα είδος διάκρισης που δεν έχει λόγο ύπαρξης. Γιατί να μας αφορά ο τρόπος που θέλει να ζήσει κάποιος ή οι επιλογές του; Φαντάζομαι πως έχει να κάνει με την ανάγκη του ανθρώπινου εγκεφάλου να κατατάσσει τα πράγματα για να μπορεί να τα διαχειριστεί πιο εύκολα». 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΛΗΣ
 |
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
 |
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
