Γνωρίστε τους μικρούς πρωταγωνιστές που παίζουν φέτος στις ελληνικές σειρές

Οι μικροί ηθοποιοί που ξεχωρίζουν στην τηλεόραση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.25 , 12:34 Τρόμος στην Αθήνα: Έβγαλε τσεκούρι σε λεωφορείο κι απειλούσε επιβάτες
09.10.25 , 12:23 Η Ζενεβιέβ και η ομάδα του First Dates μάς προετοιμάζουν για την πρεμιέρα!
09.10.25 , 12:23 Κατάθλιψη: Γιατί οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τους άνδρες
09.10.25 , 12:14 Ράδιο Αρβύλα: Επιστρέφουν με τρεις εκπομπές στην ίδια τηλεοπτική στέγη
09.10.25 , 12:05 Φιλιππίδης: Μόνος στην οδό Πανεπιστημίου - Φανερά αδυνατισμένος ο ηθοποιός
09.10.25 , 11:59 Βασίλης Μπισμπίκης: Το τηλεφώνημα στη Δέσποινα Βανδή μετά την καταδίκη
09.10.25 , 11:47 Φρικτός θάνατος: Πήγε να τραβήξει χειρόφρενο και παγιδεύτηκε στο παράθυρο
09.10.25 , 11:46 Πόπη Μαλλιωτάκη: Όσα είπε για το ριάλιτι με τον γιο της, Βασίλη Λαζαρίδη
09.10.25 , 11:43 Συνελήφθη τραγουδίστρια για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009
09.10.25 , 11:42 Μεσσηνία: Το θύμα είχε αλλάξει τη διαθήκη του λίγες μέρες πριν το φονικό
09.10.25 , 11:33 Η σεζόν της Φόρμουλα 1 του 2026 θα περιλαμβάνει 24 αγώνες
09.10.25 , 11:24 CUPRA: Προσφορές που... ηλεκτρίζουν
09.10.25 , 11:23 Τσιμιτσέλης για Στεφανίδου: «Ό,τι σταματάει πριν την ώρα του είναι κακό»
09.10.25 , 11:11 Τετέι: Τι έλεγε για τον Παναθηναϊκό
09.10.25 , 11:05 Σούπερ μάρκετ: Θα αναγράφεται και η τιμή παραγωγής σε βασικά προϊόντα
Συνελήφθη τραγουδίστρια για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009
«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο» - Σοκάρει η κακοποίηση εγκύου με πιρούνι
Φιλιππίδης: Μόνος στην οδό Πανεπιστημίου - Φανερά αδυνατισμένος ο ηθοποιός
Λονδίνο: Η άγρια δολοφονία του 26χρονου Αντώνη Αντωνιάδη για ένα ρολόι
Μεσσηνία: Το θύμα είχε αλλάξει τη διαθήκη του λίγες μέρες πριν το φονικό
Φρικτός θάνατος: Πήγε να τραβήξει χειρόφρενο και παγιδεύτηκε στο παράθυρο
Βασίλης Μπισμπίκης: Το τηλεφώνημα στη Δέσποινα Βανδή μετά την καταδίκη
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Καιρός: Έρχεται ο «Ω Εμποδιστής» και φέρνει κρύο
Απλησίαστα τα ακίνητα ακόμη και σε λαϊκές γειτονιές της Αθήνας
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ναυσικά Κοκοτά: Ποια είναι η μικρή «Ιωάννα» από το Να με λες μαμά/ Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ελληνική τηλεόραση φέτος μας φέρνει μια σειρά από νέους και ταλαντούχους ηθοποιούς, που με τις ερμηνείες τους φέρνουν ζωντάνια και χαρούμενα vibes στις αγαπημένες μας σειρές. Από τα δραματικά σενάρια του «Να με λες Μαμά» και του «Σπιτιού Δίπλα στο Ποτάμι» μέχρι την τα μυστήρια του «IQ 160» και την κωμική καθημερινότητα των «Τρομερών Γονέων», τα παιδιά που πρωταγωνιστούν κερδίζουν την προσοχή μας με το ταλέντο και την αμεσότητά τους.

Κάθε ένας από αυτούς τους νεαρούς ηθοποιούς φέρνει τον δικό του μοναδικό χαρακτήρα στην οθόνη, αποδεικνύοντας ότι η νέα γενιά καλλιτεχνών μπορεί να συνδυάσει ενσυναίσθηση, χιούμορ και δυναμική παρουσία, δίνοντας ζωή στις ιστορίες που καθηλώνουν το κοινό. 

ΙQ 160

Μαρίνα Μουρίκη (Αγγελική Μάρκου)

ι; 160

Έκανε το ντεμπούτο της στη σειρά «Πίσω στο σπίτι» με τον Θοδωρή Αθερίδη και τη Μαρία Καβογιάννη πριν από αρκετά χρόνια. 

Ακολούθησαν οι «Άγριες Μέλισσες», όπου υποδύθηκε τη Λενιώ σε μικρή ηλικία, παίζοντας στο πρώτο επεισόδιο. Ο πρώτος της μεγάλος ρόλος, όμως, έμελλε να είναι στην αστυ-κωμικη σειρά του Star, ως η κόρη της «Μουρίκη». 

«Έχω τρέλα με τη Σμαράγδα Καρύδη. Έτρεμα την πρώτη φορά που την είδα από κοντά», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο Breakfast@star. 

Ηλίας Γκανάς (ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος)

Ηλίας Γκανάς (ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος)

Πόσο δύσκολο είναι για ένα 10χρονο να μαθαίνει απ' έξω τα λόγια του; Ο αξιολάτρευτος Φίλιππος Ελευθερόπουλος έδωσε την απάντησή του στο Breakfast@Star: «Μαθαίνω το σενάριο χωρίς δυσκολίες και το διαβάζω συγκεντρωμένα». 

Στη συνέχεια μίλησε για τη συνεργασία του με τη Σμαράγδα Καρύδη, ενώ αποκάλυψε τι κάνουν στα διαλείμματα των γυρισμάτων: «Νιώθω πολύ χαρούμενος. Είναι πολύ ευχάριστη γυναίκα, κάνει ωραία αστεία. Έρχεται κάθε μέρα στο γύρισμα πολύ ωραία. Όταν σταματάμε το γύρισμα για λίγο, κουβεντιάζουμε, λέμε τα νέα μας. Αυτό που παίρνω από όλους τους σπουδαίους ηθοποιούς, που παίζω μαζί, είναι μαθήματα για τα επόμενα γυρίσματα».

To μωρό Στέλλα Γκανά (η μικρή Μαρία Νεαμονίτη)

Η γλυκύτατη «Στέλλα» είναι η μικρή κόρη της «Πηνελόπης» και του «Λαυρέντη». 

«Να με λες Μαμά» 

Ναυσικά Κοκοτά (Ιωάννα)

παιδια

Πώς προέκυψε το ενδιαφέρον της Ναυσικάς για την υποκριτική;  «Έβλεπα σίριαλ, μου αρέσαν οι ηθοποιοί, το ζήτησα από τη μαμά μου κι έγιναν όλα μαγικά!», είπε με την παιδική της αθωότητα στο Happy Day και στη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Πέρασε από casting και φυσικά είχε αγωνία. «Ναι. Είχα αρκετό άγχος. Μετά από το πρώτο (casting) σκέφτηκα  ότι υπάρχει περίπτωση να μη με ήθελαν, όχι γιατί δεν είμαι καλή, αλλά γιατί δεν τους ταιριάζω. Οπότε, δεν είχα άγχος!».

«Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι»

Σοφία Κοκοτά (Θεοδώρα)

«Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι»

Η Σοφία Κοκοτά που υποδύεται τη «Θεοδώρα» στο Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι, τη μικρή κόρη της «Ασπασίας», είναι στην πραγματικότητα αδερφάκι με τη Ναυσικά Κοκοτά από το «Να με λες Μαμά».

«Τρομεροί Γονείς»

παιδια

Δημήτρης Μακρόπουλος

Λίγα λόγια για τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει: Τσακώνεται συνέχεια με τον Ερμή. Όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Θα γίνει τουλάχιστον αρχηγός αντιπολίτευσης. Θα βάλει σε τάξη τους πάντες. Θέλει να είναι γύρω του όλα τέλεια, ακόμα και τα πιάτα στο τραπέζι. Τα ρούχα του είναι πάντα διπλωμένα σε αντίθεση με τον Ερμή που είναι παντού πεταμένα.

Τον ενδιαφέρει πολύ η εικόνα του. Θέλει κάθε πρωί, την ώρα του μπροστά στον καθρέφτη, για να ξεκινήσει για το σχολείο.  Καθώς τηρεί τους κανόνες, είναι άριστος μαθητής. Επίσης του αρέσει να σηκώνεται στον πίνακα και να αναλύει τις πράξεις, την ιστορία, τα πάντα. Γεννήθηκε Πρωτοχρονιά. Είναι Αιγόκερος.

Ορέστης Μπάμπαλης

Λίγα λόγια για τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει: Παιδί σάντουιτς. Αυτός τραβάει αυτά που τραβάει κάθε μεσαίος γιος από βρέφος. Οι γονείς υποτίθεται πια ότι «ξέρουν» και δεν δίνουν πολύ σημασία στο γεγονός ότι μπορεί να κλαίει για να τραβήξει απλώς την προσοχή, πράγμα που συνέχισε να κάνει και ως τώρα. Όχι να κλαίει.

Να τραβάει την προσοχή. Είναι επαναστάτης, αντιδραστικός, προσπαθεί να κάνει αισθητή την παρουσία του με κάθε τρόπο. Συνήθως αφόρητο. Συμμετέχει σε πολλά αθλήματα στο σχολείο. Και δεν έχει κατασταλάξει αν προτιμά το Νιτζούτσου από το Αϊκίντο ή το Τάεκ βο ντο από το μπάσκετ. Είναι μάλλον λίγο ανασφαλής και ό,τι κάνει, το κάνει για να φλεξάρει όπως του λέει ο αδελφός του. Κριντζάρει με τα συμβατικά των γονιών του και όταν μεγαλώσει θα ταξιδέψει σόλο. Γεννήθηκε αρχές Ιουνίου σε έκλειψη.

«Έχω παιδιά»

Τάσος Πολίτης (Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης)

Γνωρίστε τους μικρούς πρωταγωνιστές που παίζουν φέτος στις ελληνικές σειρές
Το αγοράκι που υποδύεται: Ο μεγάλος γιος της Σάρας Ζωιδάκη και του Μιχάλη Πολίτη. Αφελής και καλόκαρδος βάζει διαρκώς τον εαυτό του σε κίνδυνο, καθώς χτυπάει και τραυματίζεται σε καθημερινή βάση. Είναι ειλικρινής, χωρίς εγωισμό, ξεχειλίζει από ενέργεια και δεν χρειάζεται πολλά πράγματα για να είναι χαρούμενος. Η αδελφή του, Χαρά, αν και μικρότερη, τον κάνει ό,τι θέλει. Είναι 8 ετών, πηγαίνει στην 3η δημοτικού και τρελαίνεται για τα γλυκά.

Χαρά Πολίτη (Αμαρυλλίς Καπίρη)

εχω παιδια

Ποιο κοριτσάκι υποδύεται: Η μικρή κόρη της Σάρας Ζωιδάκη και του Μιχάλη Πολίτη. Πανέξυπνη και σπιρτόζα, ζει σε έναν δικό της κόσμο γεμάτο φαντασία και τρελές ιδέες. Άμεση και εκκεντρική, ντύνεται περίεργα, βλέπει μαγεία στα απλά καθημερινά πράγματα και έχει την πιο παράλογη λογική. Αν και έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα, όπως το θέατρο, τον χορό, τη μουσική και τη ζωγραφική, τα κάνει όλα με τον δικό της μοναδικό τρόπο, ο οποίος στους άλλους φαντάζει λάθος. Είναι 5 ετών, πάει στο νηπιαγωγείο και δεν αποχωρίζεται ποτέ την Πίξη, το λούτρινο μονόκερό της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
IQ 160
 |
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
 |
ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ
 |
ΤΡΟΜΕΡΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
 |
ΝΑ ΜΕ ΛΕΣ ΜΑΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top