Γνωρίστε τους μικρούς πρωταγωνιστές που παίζουν φέτος στις ελληνικές σειρές

Η ελληνική τηλεόραση φέτος μας φέρνει μια σειρά από νέους και ταλαντούχους ηθοποιούς, που με τις ερμηνείες τους φέρνουν ζωντάνια και χαρούμενα vibes στις αγαπημένες μας σειρές. Από τα δραματικά σενάρια του «Να με λες Μαμά» και του «Σπιτιού Δίπλα στο Ποτάμι» μέχρι την τα μυστήρια του «IQ 160» και την κωμική καθημερινότητα των «Τρομερών Γονέων», τα παιδιά που πρωταγωνιστούν κερδίζουν την προσοχή μας με το ταλέντο και την αμεσότητά τους.

Κάθε ένας από αυτούς τους νεαρούς ηθοποιούς φέρνει τον δικό του μοναδικό χαρακτήρα στην οθόνη, αποδεικνύοντας ότι η νέα γενιά καλλιτεχνών μπορεί να συνδυάσει ενσυναίσθηση, χιούμορ και δυναμική παρουσία, δίνοντας ζωή στις ιστορίες που καθηλώνουν το κοινό.

ΙQ 160

Μαρίνα Μουρίκη (Αγγελική Μάρκου)

Έκανε το ντεμπούτο της στη σειρά «Πίσω στο σπίτι» με τον Θοδωρή Αθερίδη και τη Μαρία Καβογιάννη πριν από αρκετά χρόνια.

Ακολούθησαν οι «Άγριες Μέλισσες», όπου υποδύθηκε τη Λενιώ σε μικρή ηλικία, παίζοντας στο πρώτο επεισόδιο. Ο πρώτος της μεγάλος ρόλος, όμως, έμελλε να είναι στην αστυ-κωμικη σειρά του Star, ως η κόρη της «Μουρίκη».

«Έχω τρέλα με τη Σμαράγδα Καρύδη. Έτρεμα την πρώτη φορά που την είδα από κοντά», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο Breakfast@star.

Ηλίας Γκανάς (ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος)

Πόσο δύσκολο είναι για ένα 10χρονο να μαθαίνει απ' έξω τα λόγια του; Ο αξιολάτρευτος Φίλιππος Ελευθερόπουλος έδωσε την απάντησή του στο Breakfast@Star: «Μαθαίνω το σενάριο χωρίς δυσκολίες και το διαβάζω συγκεντρωμένα».

Στη συνέχεια μίλησε για τη συνεργασία του με τη Σμαράγδα Καρύδη, ενώ αποκάλυψε τι κάνουν στα διαλείμματα των γυρισμάτων: «Νιώθω πολύ χαρούμενος. Είναι πολύ ευχάριστη γυναίκα, κάνει ωραία αστεία. Έρχεται κάθε μέρα στο γύρισμα πολύ ωραία. Όταν σταματάμε το γύρισμα για λίγο, κουβεντιάζουμε, λέμε τα νέα μας. Αυτό που παίρνω από όλους τους σπουδαίους ηθοποιούς, που παίζω μαζί, είναι μαθήματα για τα επόμενα γυρίσματα».

To μωρό Στέλλα Γκανά (η μικρή Μαρία Νεαμονίτη)

Η γλυκύτατη «Στέλλα» είναι η μικρή κόρη της «Πηνελόπης» και του «Λαυρέντη».

«Να με λες Μαμά»

Ναυσικά Κοκοτά (Ιωάννα)

Πώς προέκυψε το ενδιαφέρον της Ναυσικάς για την υποκριτική; «Έβλεπα σίριαλ, μου αρέσαν οι ηθοποιοί, το ζήτησα από τη μαμά μου κι έγιναν όλα μαγικά!», είπε με την παιδική της αθωότητα στο Happy Day και στη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Πέρασε από casting και φυσικά είχε αγωνία. «Ναι. Είχα αρκετό άγχος. Μετά από το πρώτο (casting) σκέφτηκα ότι υπάρχει περίπτωση να μη με ήθελαν, όχι γιατί δεν είμαι καλή, αλλά γιατί δεν τους ταιριάζω. Οπότε, δεν είχα άγχος!».

«Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι»

Σοφία Κοκοτά (Θεοδώρα)

Η Σοφία Κοκοτά που υποδύεται τη «Θεοδώρα» στο Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι, τη μικρή κόρη της «Ασπασίας», είναι στην πραγματικότητα αδερφάκι με τη Ναυσικά Κοκοτά από το «Να με λες Μαμά».

«Τρομεροί Γονείς»

Δημήτρης Μακρόπουλος

Λίγα λόγια για τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει: Τσακώνεται συνέχεια με τον Ερμή. Όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Θα γίνει τουλάχιστον αρχηγός αντιπολίτευσης. Θα βάλει σε τάξη τους πάντες. Θέλει να είναι γύρω του όλα τέλεια, ακόμα και τα πιάτα στο τραπέζι. Τα ρούχα του είναι πάντα διπλωμένα σε αντίθεση με τον Ερμή που είναι παντού πεταμένα.

Τον ενδιαφέρει πολύ η εικόνα του. Θέλει κάθε πρωί, την ώρα του μπροστά στον καθρέφτη, για να ξεκινήσει για το σχολείο. Καθώς τηρεί τους κανόνες, είναι άριστος μαθητής. Επίσης του αρέσει να σηκώνεται στον πίνακα και να αναλύει τις πράξεις, την ιστορία, τα πάντα. Γεννήθηκε Πρωτοχρονιά. Είναι Αιγόκερος.

Ορέστης Μπάμπαλης

Λίγα λόγια για τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει: Παιδί σάντουιτς. Αυτός τραβάει αυτά που τραβάει κάθε μεσαίος γιος από βρέφος. Οι γονείς υποτίθεται πια ότι «ξέρουν» και δεν δίνουν πολύ σημασία στο γεγονός ότι μπορεί να κλαίει για να τραβήξει απλώς την προσοχή, πράγμα που συνέχισε να κάνει και ως τώρα. Όχι να κλαίει.

Να τραβάει την προσοχή. Είναι επαναστάτης, αντιδραστικός, προσπαθεί να κάνει αισθητή την παρουσία του με κάθε τρόπο. Συνήθως αφόρητο. Συμμετέχει σε πολλά αθλήματα στο σχολείο. Και δεν έχει κατασταλάξει αν προτιμά το Νιτζούτσου από το Αϊκίντο ή το Τάεκ βο ντο από το μπάσκετ. Είναι μάλλον λίγο ανασφαλής και ό,τι κάνει, το κάνει για να φλεξάρει όπως του λέει ο αδελφός του. Κριντζάρει με τα συμβατικά των γονιών του και όταν μεγαλώσει θα ταξιδέψει σόλο. Γεννήθηκε αρχές Ιουνίου σε έκλειψη.

«Έχω παιδιά»

Τάσος Πολίτης (Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης)



Το αγοράκι που υποδύεται: Ο μεγάλος γιος της Σάρας Ζωιδάκη και του Μιχάλη Πολίτη. Αφελής και καλόκαρδος βάζει διαρκώς τον εαυτό του σε κίνδυνο, καθώς χτυπάει και τραυματίζεται σε καθημερινή βάση. Είναι ειλικρινής, χωρίς εγωισμό, ξεχειλίζει από ενέργεια και δεν χρειάζεται πολλά πράγματα για να είναι χαρούμενος. Η αδελφή του, Χαρά, αν και μικρότερη, τον κάνει ό,τι θέλει. Είναι 8 ετών, πηγαίνει στην 3η δημοτικού και τρελαίνεται για τα γλυκά.

Χαρά Πολίτη (Αμαρυλλίς Καπίρη)

Ποιο κοριτσάκι υποδύεται: Η μικρή κόρη της Σάρας Ζωιδάκη και του Μιχάλη Πολίτη. Πανέξυπνη και σπιρτόζα, ζει σε έναν δικό της κόσμο γεμάτο φαντασία και τρελές ιδέες. Άμεση και εκκεντρική, ντύνεται περίεργα, βλέπει μαγεία στα απλά καθημερινά πράγματα και έχει την πιο παράλογη λογική. Αν και έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα, όπως το θέατρο, τον χορό, τη μουσική και τη ζωγραφική, τα κάνει όλα με τον δικό της μοναδικό τρόπο, ο οποίος στους άλλους φαντάζει λάθος. Είναι 5 ετών, πάει στο νηπιαγωγείο και δεν αποχωρίζεται ποτέ την Πίξη, το λούτρινο μονόκερό της.