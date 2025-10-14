Η Ιωάννα Τούνη εξορκίζει το κακό μάτι: Φασκόμηλο, μάσκες και… 18 ώρες πτήση

Λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για τον επόμενο της προορισμό, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε ένα απολαυστικό story στο Instagram, δείχνοντάς μας πώς… εξορκίζει την κακοτυχία.

«Καίω φασκόμηλο να φύγει το κακό το μάτι και η αρνητική ενέργεια, να φτάσουμε στον προορισμό μας και εμείς και οι βαλίτσες μας», έγραψε με χιούμορ, συνοδεύοντας τη λεζάντα με βίντεο όπου εμφανίζεται να θυμιατίζει πριν την πτήση.

Μπορεί να μην αποκάλυψε ακόμα τον προορισμό της, όμως όλα δείχνουν πως πρόκειται για ένα μεγάλο ταξίδι, αφού σε νέο story μέσα από το αεροπλάνο ανέφερε ότι πρόκειται για πτήση 18 ωρών.

Φροντίζει μάλιστα να φτάσει φρέσκια και ξεκούραστη, φορώντας μάσκα ομορφιάς κατά τη διάρκεια της πτήσης με τη γνωστή της δόση αυτοσαρκασμού και θετικής διάθεσης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η γνωστή influencer αναφέρεται στις περιπέτειες που έχει ζήσει με τις πτήσεις της, από χαμένες συνδέσεις και καθυστερήσεις, μέχρι αποσκευές που δεν έφτασαν ποτέ.

Η μάσκα ομορφιάς μέσα στο αεροπλάνο

Παρ’ όλα αυτά, δείχνει απτόητη, αντιμετωπίζοντας κάθε ταξιδιωτική αναποδιά με χιούμορ.

Στην προσωπική της ζωή, η Ιωάννα φαίνεται να διανύει μια από τις πιο όμορφες και σταθερές περιόδους. Μετά από δύσκολα κεφάλαια του παρελθόντος, έχει βρει τη γαλήνη και τη στήριξη που αναζητούσε στο πρόσωπο του Δημήτρη Σπυριδωνίδη, ενός ανθρώπου που, όπως η ίδια έχει δείξει, τη σέβεται και τη στηρίζει ουσιαστικά.

Από τη στιγμή που διέρρευσε κοινό τους βίντεο από τις διακοπές στη Μύκονο, το ζευγάρι σταμάτησε να κρύβεται και πλέον απολαμβάνει τη σχέση του χωρίς άγχος για τα φώτα της δημοσιότητας.

Παράλληλα, η Ιωάννα Τούνη παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες στα social media, με εκατοντάδες χιλιάδες followers να παρακολουθούν την κάθε της κίνηση.

Από fashion και lifestyle περιεχόμενο μέχρι αυθόρμητες στιγμές με τον γιο της και τον σύντροφό της, φαίνεται να έχει κατακτήσει τη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στη μητρότητα, την καριέρα και την προσωπική της ευτυχία.