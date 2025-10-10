Ιωάννα Τούνη: «Eίμαι σε σχέση με τον Ρόμπι! Ήταν ο εφηβικός μου έρωτας»

Η Ιωάννα Τούνη θέλησε να βάλει τέλος στις φήμες για τον άντρα «μυστήριο» που βρισκόταν στο πλευρό της στη Μύκονο. Παραδέχτηκε πως είναι σε σχέση και μίλησε με πολύ ωραία λόγια για τον νέο της σύντροφο.

Δήλωσε ερωτευμένη κι ευτυχισμένη και ξεκαθάρισε σχετικά με τα όσα ακούστηκαν για την πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού χέρι χέρι στη Μύκονο πως πήγε στο νησί σε περίοδο που δεν έχει κόσμο και πως ήθελε σε αυτή τη σημαντική στιγμή που έγινε νονά, να είναι μαζί με τον γιο της και τον σύντροφό της, όπως κι έκανε.

Ιωάννα Τούνη: Τo βίντεο στο instagram στο οποίο μιλά πρώτη φορά για τον νέο της σύντροφο

Στη συνέχεια, ξέσπασε για τα σχόλια για το αν έπρεπε ή όχι να κάνει αυτή την εμφάνιση. «Θέλω να ζήσω τη ζωή μου φυσιολογικά, όσο αυτό γίνεται και είναι δικαίωμά μου. Δε γίνεται να βγαίνει ο καθένας να λέει για το τι έχω και τι δεν έχω δικαίωμα να κάνω», τόνισε.

«Πάμε να μιλήσουμε για κάτι, για το οποίο καθόλου δε θα ήθελα καθόλου να μιλήσω, Αλλά επειδή ο κόσμος το έχει τούμπανο και εγώ κρυφό καμάρι και έχει γίνει μεγάλος ντόρος τις τελευταίες ημέρες κι επειδή δε μου αρέσει να μιλάνε άλλοι για μένα κι εγώ να σιωπώ, πάμε να μιλήσουμε και για αυτό!», είπε αρχικά στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

«Είμαι με κάποιον τους τελευταίους μήνες, είμαι πολύ καλά, πολύ χαρούμενη. Περνάω πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που βασικά… ήταν ο εφηβικός μου έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10 plus χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έχει γνωρίσει τη μαμά μου, ξέρω κι εγώ τη μαμά του. Ξέρει την Ιωάννα, πριν γίνω «διάσημη και πλούσια» κι ότι σκ@@@ έχω γίνει. Μου αρέσει πολύ να περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους που βλέπουν και κοιτούν μόνο Ιωάννα κι όχι τη J.Touni κι ότι αυτό συνεπάγεται»

Είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι απόλυτα, που αγαπώ και που εκτιμώ πάρα πολύ. Και ναι τον έχω βάλει στη ζωή μου. Φυσικά δεν ήθελα να δημοσιοποιηθεί όλο αυτό».

«Δεν κάναμε καμία εμφάνιση μαζί, δεν πήγαμε στο Φεστιβάλ Καννών που είναι τοποθετημένες όλες οι κάμερες», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, σημείωσε πως πήγε στη Μύκονο καθώς βάφτιζε το κοριτσάκι της κολλητής της και φυσικά θα είχε δίπλα της τον σύντροφό της και το παιδί της. Όπως, σημείωσε η Μύκονος αυτή την περίοδο είναι off season, με τα 9 στα 10 μαγαζιά να είναι κλειστά.

«Πραγματικά δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένετε από μια μητέρα που χώρισε; Να πεθάνει μόνη; Βγήκαν σε εκπομπές και έλεγαν “γιατί κρατούσε το παιδί της”. Πάτε καλά; Θα είμαι εγώ μπροστά χέρι χέρι με τον γκόμενο και θα είναι πίσω ο Πάρης να τον κρατάει κάποιος άλλος; Το παιδί μου το υπολογίζω όσο τίποτα. Ο Πάρης είναι ολόκληρος ο κόσμος μου. Δε θα έκανα τίποτα για να τον «μπερδέψω» ή να τον πληγώσω. Και σαφώς είμαι 100 φορές πιο προσεκτική στο ποιον θα γνωρίσει το παιδί μου, δεν περίμενα εσάς να μου κάνετε υποδείξεις. Όπως είχα δίπλα μου τους φίλους μου και τον γιο μου, έτσι είχα και τον σύντροφό μου. Δε νομίζω ότι εξέθεσα κάποιον. Μου λέτε ότι εγώ εκθέτω τα προσωπικά μου; Εσείς εκθέτετε τα προσωπικά μου. Δεν ήθελα να μιλήσω για αυτή τη σχέση, ήθελα να την προστατεύσω», τόνισε.

Πρόσθεσε πως προσπάθησε να προστατεύσει αυτή τη σχέση και πως δε δημοσιοποίησε τίποτα από τα ταξίδια τους ούτε από καμία έξοδό τους. «Νιώθω ότι είμαστε από κοινού σοβαρά και βαδίζουμε κάπου. Τώρα αν με ρωτάς, η ζωή είναι απρόβλεπτη και στα φέρνει έτσι. Κι όταν έκανα παιδί με τον πρώην μου, προφανώς δε σκεφτόμουν ότι είναι κάτι, το οποίο θα έκανε last για λίγα χρόνια και θα τελείωνε με αυτόν τον τρόπο, αλλά να ‘μαστε σε αυτόν τον καναπέ να μιλάμε για κάτι άλλο. Μακάρι να εξελιχθεί όμορφα και να είναι έτσι όπως τα σκέφτομαι κι όπως τα βλέπω μέχρι τώρα. Σίγουρα ο Ρόμπι είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω το ποιόν, τις παρέες του, έχουμε κοινούς φίλους», αποκάλυψε.

Σε άλλο σημείο, ξέσπασε με τους δημοσιογράφους λέγοντας πως την ακολουθούν κάμερες παντού και αυτοί είναι ο λόγος που εκτέθηκε η σχέση της. «Απλά αφήστε με να ζήσω... πραγματικά όμως», επισήμανε.

«Ναι τον θέλω και είμαι ερωτευμένη και εύχομαι και ελπίζω να υπάρχει μια ωραία συνέχεια (άμα δεν τρομάξει με αυτά τα στόρυ μου και τους δημοσιογράφους που όλη μέρα γράφουν γι' αυτόν», κατέληξε.