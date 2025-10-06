Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο

Στην Μύκονο βρέθηκε η Ιωάννα Τούνη αυτό το σαββατοκύριακο και ο λόγος ήταν πολύ ξεχωριστός. Η γνωστή Θεσσαλονικιά influencer και επιχειρηματίας έγινε νονά στη βάφτιση της κόρης της κολλητής της, Ντόρις Ηλέκτρας. Νονές έγιναν και άλλες δύο φίλες τους.

Μάλιστα, μαζί με την Ιωάννα Τούνη στη Μύκονο βρέθηκε και ο νέος της σύντροφος Δημήτρης, με τον οποίο είναι σε σχέση εδώ και λίγους μήνες. Την κρατούσε από το χέρι και τη συνόδευε στην εκκλησία.

Όπως θα δεις στα αποκλειστικά πλάνα του Mykonos Live TV, η γνωστή Influencer έφτασε στην εκκλησία έχοντας στην αγκαλιά της τον γιο της Πάρη ενώ με το δεξί της χέρι κρατούσε το χέρι του συντρόφου της.

Μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου η influencer φαίνεται πως βρήκε ξανά τον έρωτα και μάλλον... δεν το κρύβει πια!

Δες το βίντεο:

Ποιος είναι ο Δημήτρης που έκλεψε την καρδιά της Ιωάννας Τούνη;

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα γοητευτικό άνδρα και επιτυχημένο επιχειρηματία με διεθνή δραστηριότητα, ο οποίος είναι χαμηλών τόνων και δεν τον ενδιαφέρει η δημοσιότητα. Ο Δημήτρης – όπως ονομάζεται – φαίνεται να έχει κλέψει την καρδιά της J.

Στις φωτογραφίες που εντοπίσαμε στα social media, φαίνεται πως ο γοητευτικός άνδρας αγαπά ιδιαίτερα τα ταξίδια, αφού έχει επισκεφθεί προορισμούς σε Ευρώπη, Ασία, αλλά και Λατινική Αμερική, έχει αδυναμία στα ζώα και είναι πολύ δραστήριος.