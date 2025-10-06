Ιωάννα Τούνη: Έγινε νονά στη Μύκονο μαζί με τις κολλητές της

Νονά έγινε η Ιωάννα Τούνη στο κοριτσάκι της φίλης της Ντόρις Ηλέκτρας Μιχαηλίδου. Η Ντόρις βάφτισε την κόρη της στη Μύκονο το απόγευμα της Κυριακής 5/10 και η γνωστή influencer ήταν μία από τις τρεις νονές της μικρής που πήρε το όνομα Ίρις.

Τον στολισμό της βάφτισης και του τραπεζιού που ακολούθησε επιμελήθηκε ο φίλος τους Στέφανος Μεντενζής, ο οποίος έχει διακοσμήσει και το σπίτι της Ιωάννας Τούνη.

Το χρώμα της βάφτισης ήταν το λιλά και τόσο η Ιωάννα Τούνη όσο και οι Στέλλα Κηπουρού και Λένια Παπασυμεωνίδου, οι τρεις νονές δηλαδή, το επέλεξαν σε λιλά - μπεζ για τα φορέματά τους ως νονές της μικρής Ίριδας.

Δες τις φωτογραφίες από τη βάφτιση: