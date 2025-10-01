«So cool!»: Ο Πάρης ενθουσιάστηκε με το ροζ σαλόνι της Ιωάννας Τούνη

Μια ριζική αλλαγή έκανε στο σαλόνι της η Ιωάννα Τούνη, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι δεν φοβάται να τολμήσει.

Αυτή τη φορά, αποφάσισε να «ντύσει» το χώρο της σε total ροζ αποχρώσεις, δημιουργώντας έναν άκρως girly αλλά και παιχνιδιάρικο χώρο που δε θυμίζει σε τίποτα τα κλασικά σαλόνια.

Ροζ καναπές, ροζ χαλί, ροζ διακοσμητικά… ένας χώρος που μοιάζει να βγήκε από κάποιο Pinterest.

Και μπορεί οι followers της να ενθουσιάστηκαν με τις εικόνες που μοιράστηκε στα social media, όμως κάποιος άλλος το απόλαυσε ακόμα περισσότερο…

Ο λόγος για τον μικρό Πάρη, τον γιο της Ιωάννας, που μόλις αντίκρισε το νέο σαλόνι… ξετρελάθηκε! Άρχισε να χοροπηδά στον ροζ καναπέ με ενθουσιασμό και να φωνάζει πως «είναι το αγαπημένο μου!», «so cool», κάνοντας στο τέλος ένα εντυπωσιακό… «μακροβούτι» στο ροζ χαλί, σαν να ήταν σε παιδότοπο.

Η Ιωάννα κατέγραψε τη στιγμή με χιούμορ και τρυφερότητα, ενώ οι ακολούθοι της δε σταμάτησαν να σχολιάζουν πόσο χαριτωμένη ήταν η αντίδραση του μικρού.

Τα social media πήραν «φωτιά»

Το βίντεο και οι φωτογραφίες που ανέβασε η Ιωάννα προκάλεσαν πραγματικό χαμό στα social media. Χιλιάδες likes, καρδούλες και σχόλια που αποθέωναν τόσο την αισθητική της αλλαγής όσο και τον μικρό Πάρη.