Ιωάννα Τούνη: Η μεγάλη αλλαγή που έκανε στο σαλόνι της - Ο ροζ καναπές!

Η γνωστή influencer έκανε ροζ το σαλόνι της με girly λεπτομέρειες


Η Ιωάννα Τούνη λατρεύει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της στα social media, και αυτή τη φορά εντυπωσίασε τους followers της στο Instagram με την ανανέωση που έκανε στο σαλόνι του σπιτιού της.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας αποφάσισε να αλλάξει εντελώς το ύφος του σαλονιού της, επιλέγοντας έντονες ροζ αποχρώσεις που κλέβουν τις εντυπώσεις.





Μέχρι πρόσφατα, το σαλόνι της Ιωάννας Τούνη ήταν διακοσμημένο σε πιο minimal τόνους, με λευκά και μπεζ στοιχεία που δημιουργούσαν μια κλασική και ουδέτερη αισθητική.

Ωστόσο, η ίδια αποφάσισε να δώσει νέο αέρα στον χώρο της και να τον προσαρμόσει στη χαρούμενη, girly προσωπικότητά της.

Έτσι, αντικατέστησε τον παλιό καναπέ με έναν εντυπωσιακό ροζ καναπέ, πρόσθεσε μια ροζ μοκέτα στο πάτωμα και ολοκλήρωσε τη διακόσμηση με αντίστοιχα ροζ διακοσμητικά.





Η γνωστή influencer ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο από το ανανεωμένο σαλόνι της στον λογαριασμό της στο Instagram, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια από θαυμαστές της.

Οι περισσότεροι εντυπωσιάστηκαν με το πόσο «ζεστός» και «φωτεινός» δείχνει πλέον ο χώρος, ενώ αρκετοί της έγραψαν ότι ο ροζ καναπές είναι «must have» κομμάτι για κάθε girly σπίτι.

Η Ιωάννα Τούνη έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν φοβάται να τολμήσει, τόσο με τις εμφανίσεις της όσο και με τις επιλογές της στη διακόσμηση του σπιτιού της.

Ο νέος της καναπές σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ροζ στοιχεία, δίνει μια αίσθηση παιχνιδιάρικη αλλά ταυτόχρονα κομψή, αναδεικνύοντας τη δυναμική αλλά και θηλυκή πλευρά της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ιωάννα Τούνη εμπνέει το κοινό της με τις αλλαγές στον χώρο της. Πολλοί από τους ακόλουθούς της δήλωσαν ότι πήραν ιδέες για το δικό τους σπίτι, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που τόνισαν πως το ροζ στη διακόσμηση φέρνει θετική ενέργεια και ανεβάζει τη διάθεση.

ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
