Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»

Για ακόμα μια φορά η Ιωάννα Τούνη κατάφερε να απασχολήσει τα social media. Όλα ξεκίνησαν από ένα νέο βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok.
Η influencer δημοσίευσε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου ένα κλιπ στον λογαριασμό της εταιρείας της, όπου εμφανίζεται να χορεύει το τραγούδι της Rihanna «Breakin’ Dishes».
Αυτό που προκάλεσε, ωστόσο, τη μεγαλύτερη συζήτηση ήταν η λεζάντα που το συνόδευσε: «Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας».
@bubblegun_world Το ‘πε 👀✨ #fyp #bubblegun #fyppp #bubblegunworld ♬ original sound - 𝐀𝐄𝐂𝐙𝐑𝐕
Όπως αναμενόταν η συγκεκριμένη φράση έγινε αμέσως αντικείμενο σχολιασμού, με τους χρήστες να προσπαθούν να μαντέψουν σε ποιον αναφέρεται, ενώ αρκετοί θεώρησαν ότι πρόκειται για προσωπική μπηχτή προς τον πρώην σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου.
Πολλοί ήταν εκείνοι που την υποστήριξαν, σχολιάζοντας θετικά τα όσα έγραψε:
– «Τα λέει και τα λέει ωραία!»
– «Η συμπεθέρα πάλι δίκασε!»
– «Αυτός έπρεπε να κάνει τον σταυρό του κάθε μέρα με τέτοια γυναίκα δίπλα του!»
Δεν έλειψαν όμως και τα σχόλια χρηστών που ήτα επικριτικά:
– «Ας ήσουν ικανή να τον κρατήσεις»
– «Αφού όλο έλειπες, τι να κάνει και αυτός;»