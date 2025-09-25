Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»

Το βίντεο στο TikTok που προκάλεσε αντιδράσεις

Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη αντίδραση για τον φημολογούμενο σύντροφό της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για ακόμα μια φορά η Ιωάννα Τούνη κατάφερε να απασχολήσει τα social media. Όλα ξεκίνησαν από ένα νέο βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok.

Ιωάννα Τούνη: Μας δείχνει τα κιλά και το ύψος της

 

 

 Η influencer δημοσίευσε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου ένα κλιπ στον λογαριασμό της εταιρείας της, όπου εμφανίζεται να χορεύει το τραγούδι της Rihanna «Breakin’ Dishes».

Αλεξάνδρου για Τούνη: «Έχει προχωρήσει τη ζωή της και δε με ενοχλεί»


Αυτό που προκάλεσε, ωστόσο, τη μεγαλύτερη συζήτηση ήταν η λεζάντα που το συνόδευσε: «Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας».

@bubblegun_world Το ‘πε 👀✨ #fyp #bubblegun #fyppp #bubblegunworld ♬ original sound - 𝐀𝐄𝐂𝐙𝐑𝐕


Όπως αναμενόταν η συγκεκριμένη φράση έγινε αμέσως αντικείμενο σχολιασμού, με τους χρήστες να προσπαθούν να μαντέψουν σε ποιον αναφέρεται, ενώ αρκετοί θεώρησαν ότι πρόκειται για προσωπική μπηχτή προς τον πρώην σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου.


Πολλοί ήταν εκείνοι που την υποστήριξαν, σχολιάζοντας θετικά τα όσα έγραψε:
– «Τα λέει και τα λέει ωραία!»

Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»
– «Η συμπεθέρα πάλι δίκασε!»

Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»

Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»

– «Αυτός έπρεπε να κάνει τον σταυρό του κάθε μέρα με τέτοια γυναίκα δίπλα του!»

Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»


Δεν έλειψαν όμως και τα σχόλια χρηστών που ήτα επικριτικά:
– «Ας ήσουν ικανή να τον κρατήσεις»

Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»
– «Αφού όλο έλειπες, τι να κάνει και αυτός;»
 

ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΑ & CELEBRITIES
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
