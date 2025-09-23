Ιωάννα Τούνη: Μας δείχνει τα κιλά και το ύψος της

Η γνωστή influencer τον τελευταίο χρόνο κάνει εντατικά γυμναστική

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.09.25 , 18:15 Κομισιόν: Ετοιμάζουμε Τείχος Drones που θα καλύπτει όλη την ΕΕ!
23.09.25 , 18:00 Cash or Trash: Σταυρίδης & Δεμερτζής «κονταροχτυπήθηκαν» για τον τηλέγραφο
23.09.25 , 17:50 «Καμία απόδειξη ότι η λήψη παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη προκαλεί αυτισμό»
23.09.25 , 17:47 Ναταλία Λιονάκη: Η μοναχή Φεβρωνία και η νέα της ζωή ως δασκάλα στην Κένυα
23.09.25 , 17:43 Πρώτη δοκιμαστική πτήση στην Ιταλία με σκυλιά που ταξίδεψαν στην καμπίνα!
23.09.25 , 17:30 Ιωάννα Τούνη: Μας δείχνει τα κιλά και το ύψος της
23.09.25 , 17:26 Κομισιόν: «Δείχνει» τη Ρωσία για τις παραβιάσεις drones σε Δανία - Νορβηγία
23.09.25 , 17:02 Παρ' ολίγον αεροπορική τραγωδία στη Γαλλία - Πώς αποφεύχθηκε
23.09.25 , 16:55 Νέα Υόρκη: Πώς ο Εμανουέλ Μακρόν «κόλλησε» στην κίνηση λόγω... Τραμπ
23.09.25 , 16:44 Νέο μήνυμα Μαζωνάκη στο TikTok: «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»
23.09.25 , 16:33 Kia XCeed: Η μεγάλη ανανέωση και η νέα τιμή
23.09.25 , 16:19 Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
23.09.25 , 16:01 Προειδοποίηση ΝΑΤΟ σε Ρωσία να σταματήσει τις «κλιμακούμενες» παραβιάσεις
23.09.25 , 15:54 Γιατρός Κατασκήνωσης: Συγκλονίζει Η Μητέρα Του 11χρονου
23.09.25 , 15:48 Αλέκος Συσσοβίτης: Η συγκινητική αποκάλυψη για την ασθένεια της μητέρας του
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Ιωάννα Τούνη: Μας δείχνει τα κιλά και το ύψος της
H Αντίθεση Ήλιου- Ποσειδώνα φέρνει απογοητεύσεις
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Μικρούτσικος κατά Πορτοσάλτε: «Είναι αλήτης, θέλει φτύσιμο»
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Ναταλία Λιονάκη: Η μοναχή Φεβρωνία και η νέα της ζωή ως δασκάλα στην Κένυα
Ο 27χρονος «βαρόνος των φυλακών» απέδρασε επειδή τον χώρισε η σύντροφός του
Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει με ανανεωμένο hair style!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη αντίδραση για τον φημολογούμενο σύντροφό της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ιωάννα Τούνη επισκέφθηκε την καλή της φίλη και διατροφολόγο και έδειξε τις μετρήσεις της. 

Η γνωστή influencer τον τελευταίο χρόνο κάνει εντατικά γυμναστική, πραγματοποιώντας κάθε εβδομάδα όσο περισσότερες προπονήσεις μπορεί, προσπαθώντας να κάνει τουλάχιστον 5 την εβδομάδα.

Όπως έχει πει πολλές φορές μέσα από τα stories της δεν το κάνει πάντα με χαρά, όμως θέλει να δυναμώσει και να βλέπει πως έχει το σώμα που πάντα επιθυμούσε, δίνοντας έτσι κουράγιο και στους ακόλουθούς της που την παρακολουθούν στα social media.

Έτσι πήγε για μέτρηση στη διατροφολόγο της, για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται και τι πρέπει να αλλάξει στη διατροφή της.

Ιωάννα Τούνη: Μας δείχνει τα κιλά και το ύψος της

Δημοσίευσε, μάλιστα, τα αποτέλεσμα της μέτρησής της σε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας πόσα κιλά είναι, πόσο % λίπος έχει στο σώμα της και την μυϊκή της μάζα, εξηγώντας τι οδηγίες της έδωσε η διατροφολόγος της.

«Η μέτρηση που κάνω @nutritionshines μου δείχνει το βάρος, το λίπος, την μυϊκότητα ακόμη και την μεταβολική μου ηλικία!

Γενικά είναι από τις φορές που είμαι πολύ happy με το αποτέλεσμα! Θέλω να ανέβω λίγο ακόμη μυϊκά και να πέσω σε λίπος… αλλά χωρίς να πέσω σε κιλά. Οπότε θέλουμε πολύ προπόνηση και πολύ φαγητό! Αλλά όχι θερμίδες-σαβούρα. Άντε να δούμε!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Και όπως φαίνεται από την φωτογραφία που ανέβασε, τα στοιχεία της είναι τα εξής:

Βάρος: 62,20 kg
Λίπος (%): 21,1 %
Μυϊκή μάζα: 46,60 kg
Μεταβολική ηλικία: 17

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top