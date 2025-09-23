Ιωάννα Τούνη: Μας δείχνει τα κιλά και το ύψος της

Η Ιωάννα Τούνη επισκέφθηκε την καλή της φίλη και διατροφολόγο και έδειξε τις μετρήσεις της.

Η γνωστή influencer τον τελευταίο χρόνο κάνει εντατικά γυμναστική, πραγματοποιώντας κάθε εβδομάδα όσο περισσότερες προπονήσεις μπορεί, προσπαθώντας να κάνει τουλάχιστον 5 την εβδομάδα.

Όπως έχει πει πολλές φορές μέσα από τα stories της δεν το κάνει πάντα με χαρά, όμως θέλει να δυναμώσει και να βλέπει πως έχει το σώμα που πάντα επιθυμούσε, δίνοντας έτσι κουράγιο και στους ακόλουθούς της που την παρακολουθούν στα social media.

Έτσι πήγε για μέτρηση στη διατροφολόγο της, για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται και τι πρέπει να αλλάξει στη διατροφή της.

Δημοσίευσε, μάλιστα, τα αποτέλεσμα της μέτρησής της σε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας πόσα κιλά είναι, πόσο % λίπος έχει στο σώμα της και την μυϊκή της μάζα, εξηγώντας τι οδηγίες της έδωσε η διατροφολόγος της.

«Η μέτρηση που κάνω @nutritionshines μου δείχνει το βάρος, το λίπος, την μυϊκότητα ακόμη και την μεταβολική μου ηλικία!

Γενικά είναι από τις φορές που είμαι πολύ happy με το αποτέλεσμα! Θέλω να ανέβω λίγο ακόμη μυϊκά και να πέσω σε λίπος… αλλά χωρίς να πέσω σε κιλά. Οπότε θέλουμε πολύ προπόνηση και πολύ φαγητό! Αλλά όχι θερμίδες-σαβούρα. Άντε να δούμε!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Και όπως φαίνεται από την φωτογραφία που ανέβασε, τα στοιχεία της είναι τα εξής:

Βάρος: 62,20 kg

Λίπος (%): 21,1 %

Μυϊκή μάζα: 46,60 kg

Μεταβολική ηλικία: 17