Changan: Ρεκόρ με 30.000.000 οχήματα

Το Changan Automobile Group ανακοίνωσε την επίτευξη ενός ιστορικού ορόσημου, ολοκληρώνοντας την παραγωγή 30 εκατομμυρίων οχημάτων παγκοσμίως με ένα AVATR 12 Quad-Laser Edition , το οποίο βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στο AVATR Digital Intelligence Factory. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την εξέλιξη της Changan σε έναν παγκόσμιο τεχνολογικά προσανατολισμένο όμιλο έξυπνης κινητικότητας.

Με την υποστήριξη του Κρατικού Εργαστηρίου Τεχνολογίας Ασφαλείας Έξυπνων Οχημάτων - του μοναδικού στον κλάδο - η Changan εφαρμόζει το δικό της σύστημα επαλήθευσης CA-ITVS, με το οποίο έχει δοκιμάσει τα οχήματα για περισσότερα από 5 εκατομμύρια χιλιόμετρα, εξασφαλίζοντας διάρκεια ζωής 10 ετών ή 260.000 χλμ. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η CHANGAN επαναπροσδιορίζει την έννοια της προστασίας μέσω της ολοκληρωμένης πλατφόρμας SDA Intelligence, δημιουργώντας ένα ολιστικό οικοσύστημα ασφάλειας που καλύπτει τόσο τους επιβάτες όσο και τα δεδομένα τους, διασφαλίζοντας ένα “ασφαλές ταξίδι προς το σπίτι” σε κάθε επίπεδο.

Τεχνολογία που οδηγεί την καινοτομία

Με κινητήριες δυνάμεις τις στρατηγικές Green και Intelligent, η Changan φέρνει στην αγορά απτές τεχνολογικές καινοτομίες με πραγματική αξία για τον χρήστη. Ανάμεσα στις σημαντικότερες τεχνολογικές καινοτομίες ξεχωρίζουν το σύστημα Golden Shield Battery, που θέτει νέα πρότυπα ασφάλειας, καθώς και η τεχνολογία υψηλής συχνότητας παλμικής θέρμανσης, η οποία βελτιώνει σημαντικά την απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Παράλληλα, το σύστημα κίνησης BlueCore 3.0 προσφέρει προηγμένες λύσεις τόσο για υβριδικά όσο και για συμβατικά σύνολα, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις με εξαιρετική αποδοτικότητα καυσίμου.Μέσα από αυτές τις τεχνολογίες, η Changan διασφαλίζει ότι κάθε διαδρομή είναι αποδοτική, αξιόπιστη και προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της σύγχρονης κινητικότητας.



