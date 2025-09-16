Αλεξάνδρου για Τούνη: «Έχει προχωρήσει τη ζωή της και δε με ενοχλεί»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έδωσε μία μεγάλη συνέντευξη μετά από καιρό και μίλησε για τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη, τον 3χρονο γιο τους, Πάρη, το ενδεχόμενο ενός γάμου αλλά και τις φήμες για νέα σχέση με τη Ρία Ελληνίδου.

Ο παρουσιαστής και influencer πήγε καλεσμένος στον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος ξεκίνησε με τις «δύσκολες» ερωτήσεις και τον ρώτησε για το αν ήθελαν να κρατήσουν το μωρό, όταν η Ιωάννα Τούνη έμεινε έγκυος.

Τότε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου επέλεξε να μην απαντήσει, λέγοντας: «Αυτή τη συζήτηση δε θα ήθελα να την κάνω. Δε θα ήθελα να ακουστούν κάπως διαφορετικά τα πράγματα κι αργότερα ο γιος μου να διαβάσει κάτι και να πει «α, δεν ήθελε γιατί κάτι έγινε». Οπότε δε θα ήθελα να το συζητήσω. Θα ήθελα τέτοια κομμάτια που είναι πολύ προσωπικά και έχουν να κάνουν με εμένα και την Ιωάννα να μην τα συζητήσω γιατί δεν τα έχω πει στον γιο μου. Δε θα ήθελα ποτέ να μπει ο γιος μου και να διαβάσει κάτι, που δεν το έχει μάθει πρωτογενώς από εμένα. Για τον γιο μου θα κάνω τα πάντα».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στη δύσκολη συνθήκη να μεγαλώνει ένα παιδί ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

«Από την αρχή της σχέσης, η Ιωάννα πηγαινοερχόταν μαζί με τον μικρό. Δεν είναι εύκολο και ειδικά όταν μεγαλώσει. Αλλά ένα ένα τα προβλήματα, να ευχαριστηθώ το τώρα. Μέχρι να πάει στο σχολείο μπορεί να συμβούν πολλά πράγματα».

Όσο για το αν ο γιος του ρωτά γιατί οι δυο του γονείς δεν είναι μαζί, ο ίδιος ανέφερε: «Για την ώρα δεν έχω δει κάποια αλλαγή στον Πάρη. Δεν έχει κάνει κάποιο παράπονο, ή κάποιο σημάδι να μου λέει ότι έχει κάτι. Χαίρεται πάρα πολύ γιατί παίρνει όλα τα φώτα πάνω του. Και καλό και κακό γιατί θέλει προσοχή όταν ένα παιδάκι είναι μοναχοπαίδι. Δεν θα είναι σε όλη τη ζωή του το επίκεντρο».

Επιπλέον ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε και για την προσωπική του ζωή μετά τον χωρισμό και αν υπάρχουν σκέψεις να κάνει έναν γάμο στο μέλλον ή να αποκτήσει ακόμα ένα παιδί.

«Σίγουρα θα παντρευόμουν και θα έκανα κι άλλο παιδί. Μπορεί να μην ήμασταν ώριμοι εκείνη την περίοδο, μπορεί να μην ήταν το timing. Τι θα πεις στην ηλικία μας θα βάλουμε φρένο στη ζωή μας;

Η Ιωάννα έχει προχωρήσει τη ζωή της και δεν με ενοχλεί. Σίγουρα μετά από έναν χωρισμό, προχωράς».

Σε ερώτηση για τον αν είναι ερωτευμένος, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αρκέστηκε να πει: «Είμαι πάρα πολύ καλά».

«Είναι σεβαστό για τον οποιονδήποτε άνθρωπο, πόσω μάλλον για την Ιωάννα, να λέει την αλήθεια του. Καλά έκανε και το έπραξε. Εγώ δε μπορώ να πω για το τι σκέφτεται ο άλλος και το τι νιώθει. Τον άνθρωπο τον βλέπεις μετά τον χωρισμό, δεν τον βλέπεις πριν από αυτό ή κατά τη διάρκεια της σχέσης. Όλοι χαρακτηριζόμαστε σε οτιδήποτε κι αν κάνουμε, μετά τον χωρισμό».

Υπενθυμίζεται ότι η Ιωάννα Τούνη είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου:

«Το δικό μου φταίξιμο σε αυτή τη σχέση ήταν που δεν πήρα απόφαση να χωρίσω νωρίτερα. Το φταίξιμο μου ήταν ότι έδινα πολύ. Αν είχα χαλάσει χατίρια νωρίτερα, θα είχα δει πιο πολλά πράγματα. Δεν θα άλλαζα αυτό που συνέβη με τον Δημήτρη γιατί έχει βγει ότι πιο όμορφο μου έχει συμβεί, ο γιος μου. Υπάρχει μια πικρία, αλλά θέλω να έχουμε καλή σχέση όσο είναι εφικτό.

Κάνω πάντα λάθος επιλογή συντρόφων και σίγουρα γι’ αυτό φταίει απουσία του πατέρα μου. Νιώθω ότι ψάχνω τον προβληματικό σύντροφο που θα τον κάνω για εμένα να γίνει σωστός».