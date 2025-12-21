Ένοχος ο ψευτο-ερευνητής που έταζε ότι θα εντοπίσει τον αγνοούμενο γιατρό

Ένοχος για απάτη κρίθηκε ο ψευτο-ερευνητής που έταζε ότι θα εντοπίσει τον 33χρονο γιατρό που εξαφανίστηκε στην Κρήτη. Ο ίδιος έχει εμπλακεί και σε άλλες υποθέσεις εξαφανίσεων, μπερδεύοντας και πάλι τις Αρχές. Την ίδια ώρα, ο πατέρας του αγνοούμενου, μιλώντας στο Star δηλώνει πως οι ελπίδες να βρεθεί ο γιος του σβήνουν.

Αυτός είναι ο άνθρωπος που «έπαιξε» με την αγωνία των συγγενών του αγνοούμενου Αλέξη. Έταζε λαγούς με πετραχήλια στην οικογένειά του με τρίχες και δορυφόρους. Kρίθηκε ένοχος για απάτη. Ζητούσε 5.000 ευρώ από τους γονείς του αγνοούμενου γιατρού. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών με αναστολή και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ.

Πρόκειται για τον 54χρονο άνδρα με τα αρχικά Χ.Π., ο οποίος ζούσε μόνιμα στο εξωτερικό και παρουσιαζόταν, κυρίως στα Χανιά, ως «Καθηγητής Πανεπιστημίου στη Ζυρίχη». Ανά διαστήματα έκανε χειρωνακτικές εργασίες, ενώ κανένας δεν ήξερε πώς επιβιώνει στο εξωτερικό.



«Ζητούσε 5.000 ευρώ που θα ήταν η προκαταβολή για την οργάνωση, μετά θα έπαιρνε και άλλα. Συν τα οδοιπορικά.

Μου είναι αδιάφορα όμως τα λεφτά που μας πήρε. Το κακό με αυτόν είναι ότι μας γέμισε φρούδες ελπίδες. Νομίζαμε ότι τον είχαμε βρει και μετά πέσαμε και πάλι από τα σύννεφα. Ζήτησε και πήρε ακόμα και τρίχες του Αλέξη μας», λέει ο πατέρας του 33χρονου αγνοούμενου στο Star.

«Όσο περνάνε οι μέρες, μας φεύγει η αισιοδοξία αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, αλλά δυστυχώς πεθαίνει και αυτή...».

Ο ψευτο-ερευνητής είχε ασχοληθεί και με άλλες υποθέσεις, όπως την εξαφάνιση της 75χρονης στον Αλικιανό Χανίων, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου 2022.

Αυτός ο άνθρωπος έβαζε «τρικλοποδιές» στις Αρχές μπερδεύοντας τα στοιχεία των ερευνών.



