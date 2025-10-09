Ενοχλημένος ο Αλεξάνδρου με την εμφάνιση της Τούνη με τον νέο της σύντροφο

Ενοχλημένος φαίνεται να είναι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με την εικόνα της Ιωάννας Τούνη που έδωσε το «παρών» σε βάφτιση στη Μύκονο με τον νέο της σύντροφο. Συγκεκριμένα, το βίντεο που κυκλοφόρησε στις τηλεοπτικές εκπομπές και στα social media δείχνει

«Ο Δημήτρης δε γνώριζε για αυτή την εικόνα που βλέπουμε τώρα. Για τη σχέση προφανώς ο καθένας προχωράει τη ζωή του, χωρισμένοι είναι. Αυτή η εικόνα (που ήταν χέρι χέρι στην Μύκονο) δεν ξέρω αν γνώριζε ότι θα ενοχληθεί ο Δημήτρης. Επειδή πολλοί είπαν ότι αυτή η εικόνα για τον πατέρα του παιδιού, μπορεί να μην είναι και πολύ ωραία. Θα μπορούσε να αφήσει το παιδί να το φέρει κάποιος άλλος. Σηματοδότησε κάτι, ήθελε να το κάνει η κα Τούνη. Ο Δημήτρης, επειδή τον ξέρω, είναι σφόδρα ενοχλημένος με αυτή την εικόνα. Είναι και σεταρισμένοι με τα ίδια ρούχα το παιδί με τον δίπλα της, είναι κάτι που ενοχλεί και είναι λογικό. Ενοχλεί τον μπαμπά του παιδιού» αποκάλυψε ο Τάσος Τεργιάκης, ο οποίος συνεργαζόταν στο παρελθόν με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη.

Η Ιωάννα Τούνη τον τελευταίο καιρό είναι σε σχέση με τον επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη Δημήτρη Σπυριδωνίδη. Οι δυο τους έκαναν την πρώτη επίσημη εμφάνισή τους σε βάφτιση καλής φίλης της influencer στην Μύκονο, το περασμένο σαββατοκύριακο και όπως ήταν αναμενόμενο, η εικόνα τους μαζί σε δημόσια έξοδο προκάλεσε «πανικό» τόσο στους θαυμαστές της influencer όσο και στον πρώην σύντροφό της.

Ο γοητευτικός επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη διατηρεί χαμηλό προφίλ και δεν του αρέσει η δημοσιότητα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Φαίης Φώτου στο «Πρωινό», είναι έναν χρόνο μικρότερος από την Ιωάννα Τούνη, δηλαδή είναι 31, ενώ η γνωριμία του με την Ιωάννα Τούνη είχε γίνει πολύ παλιά. Οι δυο τους είχαν ένα φλερτ και πιο παλιά, πολύ πριν από το My Style Rocks. Μάλιστα, ο Δημήτρης ήταν μαζί της και στο ταξίδι στην Αμερική αλλά και στην Ίμπιζα για τα γενέθλια της.