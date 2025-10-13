Ιωάννα Τούνη: Nέα δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της στη Δέσποινα Βανδή

Η σχέση με τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη

Η Ιωάννα Τούνη έκανε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο πλευρό του συντρόφου της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη, αυτή τη φορά σε γνωστό νυχτερινό κέντρο.

Η δημοφιλής influencer, που συχνά τραβά τα βλέμματα με τις εμφανίσεις της και την αυθεντική της προσωπικότητα, βρέθηκε στο μαγαζί όπου εμφανίζεται το μουσικό σχήμα που προβάλλεται από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ιωάννα Τούνη: «Eίμαι σε σχέση με τον Ρόμπι! Ήταν ο εφηβικός μου έρωτας»

Τα στιγμιότυπα από τη βραδινή της έξοδο προβλήθηκαν στην εκπομπή, με την Ιωάννα να φαίνεται ιδιαίτερα χαλαρή και ευδιάθετη, απολαμβάνοντας τη βραδιά στο πλευρό του αγαπημένου της.

Οι δυο τους δεν δίστασαν να δείξουν την τρυφερότητά τους, με τον φακό να τους απαθανατίζει χαμογελαστούς και διακριτικούς.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του θέματος στο «Πρωινό», ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι έλαβε ένα μήνυμα στον αέρα της εκπομπής σχετικά με τον σύντροφο της Ιωάννας Τούνη. Το μήνυμα έγραφε χαρακτηριστικά: «Να πούμε ένα μπράβο. Ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος δεν έχει πολλά λεφτά. Έχει μικρό ποσοστό σε τρία μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη».

Ο παρουσιαστής, αφού διάβασε το μήνυμα, σχολίασε: «Είναι προς τιμήν της που δεν επιλέγει πλούσιους συντρόφους».

Η τοποθέτησή του σχολιάστηκε θετικά από το πάνελ, με αρκετούς να συμφωνούν πως η Ιωάννα δείχνει να έχει αφήσει πίσω της τα στερεότυπα που τη συνόδευαν παλαιότερα και να ζει έναν έρωτα βασισμένο στην αληθινή χημεία και τον σεβασμό.

Η σχέση με τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης αποτελούν ένα από τα πιο συζητημένα ζευγάρια της Θεσσαλονίκης. Αν και αποφεύγουν τις υπερβολικές δημόσιες δηλώσεις, δεν κρύβουν τη σχέση τους. Οι δυο τους έχουν εμφανιστεί αρκετές φορές μαζί, τόσο σε κοινές εξόδους όσο και σε social media posts, όπου δεν λείπουν οι τρυφερές στιγμές.

Η influencer φαίνεται να διανύει μια πολύ ισορροπημένη περίοδο στη ζωή της. Μετά από δύσκολα κεφάλαια του παρελθόντος, έχει βρει τη σταθερότητα και τη στήριξη που αναζητούσε σε έναν άνθρωπο που τη σέβεται και τη στηρίζει.

Η Ιωάννα Τούνη παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς παρουσίες στα social media, με εκατοντάδες χιλιάδες followers που παρακολουθούν την κάθε της κίνηση. Από fashion και lifestyle περιεχόμενο μέχρι στιγμές από την καθημερινότητά της με τον γιο της και τον σύντροφό της, η ίδια δείχνει να έχει βρει την ισορροπία ανάμεσα στη μητρότητα, την καριέρα και την προσωπική της ζωή.

 

