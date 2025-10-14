Βριλήσσια: Η στιγμή που άνδρας με τσεκούρι σπάει αυτοκίνητο χωρίς λόγο!

Γνωστός στις αρχές ο δράστης - Αφέθηκε ελεύθερος

Ένα πρωτοφανές περιστατικό προκάλεσε πανικό το πρωί της Δευτέρας στα Βριλήσσια, όταν ένας άνδρας εθεάθη να κυκλοφορεί κρατώντας ένα τσεκούρι και να επιτίθεται σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας κόβουν την ανάσα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν έντονα ανήσυχοι, καθώς πρόκειται για γνωστό στις αρχές άτομο, που έχει δημιουργήσει προβλήματα και στο παρελθόν.

Στο αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε το Star, φαίνεται ο δράστης να περπατά στην οδό Κολοκοτρώνη, κρατώντας το τσεκούρι στα χέρια του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, πλησιάζει ένα λευκό αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στον δρόμο και αρχίζει να το χτυπά με μανία στο παρμπρίζ και στα παράθυρα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Βριλήσσια: Η στιγμή που άνδρας με τσεκούρι σπάει αυτοκίνητο χωρίς λόγο!

Αμέσως μετά, ο άνδρας αποχωρεί με απόλυτη ψυχραιμία, σαν να μη συνέβη τίποτα. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8:30 το πρωί, ώρα αιχμής, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία των κατοίκων, καθώς θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί κάποιος περαστικός.

Μάρτυρας που βρισκόταν κοντά στο σημείο ανέφερε: «Ήρθε με ένα τσεκούρι, έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου και έφυγε. Ήρθε αμέσως η αστυνομία και το ΕΚΑΜ, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν».

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον άνδρα λίγο αργότερα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μετά το περιστατικό, ο δράστης επέστρεψε στο σπίτι του, το οποίο βρίσκεται λίγα μέτρα πιο κάτω από το σημείο της επίθεσης.

Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν είχε καμία προσωπική διαφορά με την ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου. Όπως λένε οι περίοικοι, το περιστατικό ήταν εντελώς τυχαίο, κάτι που αυξάνει τον φόβο τους, αφού «θα μπορούσε να κινδυνεύσει οποιοσδήποτε».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης είναι γνωστός στις αρχές. 

