Φάρμα: Μεγάλη ανατροπή στη δεύτερη δοκιμασία ασυλίας!

Η δοκιμασία ξεκίνησε με μπέρδεμα και απογοήτευση. Οι παίκτες των δύο ομάδων προσπαθούσαν να βρουν ποιο κλειδί ταιριάζει, πετώντας τα δεξιά κι αριστερά, μέσα σε μια αγωνία που μεγάλωνε λεπτό με το λεπτό. «Παιδιά, κάποιο δεν το δοκιμάσατε σωστά!» ακούστηκε από πάνω.

Κι εκεί που όλα έμοιαζαν χαμένα, ο Άγγελος πιάνει ένα κλειδί, το δοκιμάζει — και το λουκέτο ανοίγει. «Δόξα τω Θεώ!» φωνάζει η ομάδα, αλλά η μάχη μόλις ξεκινά. Ο Γιώργος, με αποφασιστικότητα, πιάνει το τσεκούρι και με τέσσερις δυνατές κινήσεις ρίχνει τον ξύλινο φράχτη. Οι κύβοι των γαλάζιων βρίσκονται πια στην κορυφή.

Η Βαλεντίνα και η Ναταλία παίρνουν τη σκυτάλη στη γαλάζια ομάδα. Πρέπει να λύσουν τον γρίφο των γαλάζιων. Η ένταση κορυφώνεται, τα παιδιά φωνάζουν οδηγίες, άλλοι προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τα γράμματα και άλλοι να... συγκρατήσουν την ψυχραιμία τους!

Οι γαλάζιοι προηγούνται για λίγο, αλλά οι πράσινοι δεν το βάζουν κάτω!

Η κατασκευή με τα τουβλάκια πρέπει τώρα να στηθεί, να σταθεί όρθια και να κατέβει προσεκτικά. Ο Ανδρέας και ο Λευτέρης κρατούν το σχοινί, ενώ η Βαλεντίνα με τρεμάμενα χέρια βάζει τα τελευταία κομμάτια. Η παραμικρή λάθος κίνηση μπορεί να τα γκρεμίσει όλα. «Αργά… αργά παιδιά… σταθερά!».

Καθώς η Βαλεντίνα προσπαθεί να τοποθετήσει τα τελευταία κομμάτια, η πλατφόρμα με τους κύβους πέφτει στο έδαφος! Οι γαλάζιοι βλέπουν τη δουλειά τους να καταστρέφεται μπροστά στα μάτια τους, ενώ οι πράσινοι εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για να ανακτήσουν τη νίκη και τα καταφέρνουν!

