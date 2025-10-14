Φάρμα: Αυτοί κέρδισαν την αποστολή του επιστάτη - Ένταση και φωνές!

Ο επιστάτης της Φάρμας, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, υποδέχτηκε τους παίκτες και τους ανέθεσε μία ακόμα απαιτητική αποστολή. Αυτή τη φορά, οι δύο ομάδες ασχολήθηκαν με τη συγκομιδή τομάτας, όμως σε αυτή την περίπτωση το ζητούμενο δεν ήταν μόνο η ταχύτητα, μιας κι η τομάτα είναι έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο φρούτο.

Φάρμα: Οι «Γαλάζιοι» κέρδισαν στην αποστολή με διαφορά!

Η ομάδα που συνεργάστηκε καλύτερα και κέρδισε ήταν η γαλάζια που μάζεψε 501,550 kg τομάτες και θα έτρωγε και το πολυπόθητο γαλακτομπούρεκο.

Για τους ηττημένους, που συγκέντρωσαν μόλις 380,550 kg, το κόστος ήταν μεγάλο, αφού αυτήν τη φορά το έπαθλο επηρέασε σημαντικά τη διαβίωσή τους, ενώ έφερε κι έναν έντονο καβγά ανάμεσα στην Κωνσταντίνα και τον Γιώργο.

Φάρμα: Ο Γιώργος εκνευρίστηκε με όσα έλεγε η Κωνσταντίνα

«Δηλαδή, πού θα είμαι; Στο κουβάλημα θα είμαι; Στο κόψιμο θα είμαι; Στο να φωνάζω να είμαι; Πού να είμαι; Δηλαδή, να γίνω τέσσερα κομμάτια; Ε, δεν μπορώ να γίνω τέσσερα κομμάτια», είπε αγανακτισμένος ο Γιώργος.

«Με την Κωνσταντίνα ανεβήκανε οι τόνοι στο τέλος γιατί από την αρχή που ξεκινήσαμε έτσι το έχει. Έτσι είναι να το πει. Δε γίνεται έτσι», σχολίασε ο Γιώργος στο cue του. «Είχε ένα πλάνο στο μυαλό του και το έλεγε και δε μου άρεσε αυτό το πλάνο και πετάχτηκα. Ε κι από εκείνη την ώρα είναι στα νεύρα», σχολίασε η Κωνσταντίνα με τη σειρά της.

Φάρμα: Η Κωνσταντίνα αντέδρασε έντονα σε όσα έλεγε ο Γιώργος

«Στην επιστροφή σας περιμένει ένα τετράγωνο στρογγυλό ταψί γαλακτομπούρεκο», ανακοίνωσε στις ομάδες ο επιστάτης. «Προσεκτικά, μόνο γιατί έχετε καιρό να φάτε γλυκό», πρόσθεσε με χιούμορ.

«Έχω να πω κάτι. Οι γαλάζιοι σήμερα είχαν αυτό που είχατε εσείς τις προηγούμενες δύο φορές. Είχαν σύμπνοια, είχαν ομαδικότητα, δουλέψαν ομαδικά, εσείς δουλέψατε ατομικά κι αυτό φάνηκε και στο τέλος, στον διαπληκτισμό που είχατε. Γιατί είχατε διαπληκτισμό Γιώργο, γιατί είχατε διαπληκτισμό Κωνσταντίνα;» ρώτησε ο επιστάτης, με τους δύο παίκτες να σηκώνουν και πάλι τον τόνο της φωνής τους.

Φάρμα: Η Τζωρτζίνα παρατήρησε ότι ο Γιώργος τα «βάζει» μόνο με τις γυναίκες!

«Δε μου αρέσει που χάνεται η ψυχραιμία του και που επιτίθεται σε κοπέλες γιατί έχει κάνει επίθεση και στη Μιχαέλα, έχει κάνει επίθεση και σε εμένα, έχει κάνει επίθεση και στη Κωνσταντίνα... σε άντρα δεν έχω δει να κάνει κάποια επίθεση. Πολλοί άντρες μέσα στην ομάδα έχουν κάνει πράγματα και έχουν πει πράγματα που είναι άδικα και δεν έχει κάνει κάποια επίθεση», σχολίασε για τον Γιώργο η Τζωρτζίνα.

Φάρμα: Ο επιστάτης δε δέχτηκε την πρόταση του «γαλάζιου» αρχηγού να μοιραστούν τα γίδια με τους «πράσινους»!

Ο Βαγγέλης, ως αρχηγός της γαλάζιας ομάδας, πρότεινε η πράσινη ομάδα να κρατήσει τα μισά γίδια. «Όχι, παιδιά, οι κανονισμοί των αποστολών είναι συγκεκριμένοι εξ αρχής. Τους ξέρετε, δε γίνονται παρεκκλήσεις από το γενικό κανόνα, οπότε όχι, όλες οι γίδες θα έρθουν σε εσάς», ξεκαθάρισε ο επιστάτης.

