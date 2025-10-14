Φάρμα: Έπαθλο - έκπληξη στη σημερινή αποστολή του επιστάτη

Η μέρα στη Φάρμα του Star ξεκίνησε δυναμικά, με τους παίκτες να μπαίνουν γεμάτοι όρεξη σε μια ακόμα απαιτητική αγροτική δοκιμασία. Ο Επιστάτης έδωσε το σύνθημα με χαμόγελα και παλαμάκια, παρουσιάζοντας και τον νέο αρχηγό των Πράσινων, Γιώργο.

Η αποστολή της ημέρας όπως ανακοινώθηκε, ειναι: συγκομιδή ντομάτας. Οι δύο ομάδες πρέπει να μαζέψουν μισό τόνο, δηλαδή 500 κιλά ντομάτες, με απόλυτη προσοχή. Ο Επιστάτης εξήγησε ότι κάθε τελάρο θα ελεγχόταν σχολαστικά — αν μέσα υπήρχε έστω και μία ντομάτα ζουληγμένη, πράσινη ή με κοτσάνι, τότε ολόκληρο το καφάσι θα ακυρωνόταν!

Η δυσκολία είναιν μεγάλη, αλλά αυτό που αύξησε το άγχος των παικτών ήταν ότι η ομάδα που θα έχανε, θα έπρεπε να αποχωριστεί τις κατσίκες της — άρα και το γάλα και το τυρί της! Οι παίκτες πανικοβλήθηκαν στην ιδέα ότι μπορεί να χάσουν το φαγητό τους, ενώ κάποιοι παραδέχτηκαν πως θα τους έλειπε ακόμα και το άρμεγμα, που είχε γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Όμως, όλα άλλαξαν όταν αποκαλύφθηκε το έπαθλο για τους νικητές: ένα ολόκληρο ταψί γαλακτομπούρεκο! Μόλις ο Επιστάτης το ανακοίνωσε, οι παίκτες ενθουσιάστηκαν — άλλοι φώναζαν, άλλοι χειροκροτούσαν, και κάποιοι δήλωσαν ότι απλώς… τους έτρεξαν τα σάλια! Το γλυκό αυτό έγινε το απόλυτο κίνητρο για όλους, καθώς αρκετοί είχαν παραδεχτεί ότι τους λείπουν τα γλυκά από τότε που μπήκαν στη Φάρμα.

Ο Επιστάτης έκανε και μια μικρή επίδειξη, δείχνοντας πώς πρέπει να στρίβουν την ώριμη ντομάτα χωρίς να την τραβούν, για να μην τη χαλάσουν. Μετά από αυτό, όλοι μπήκαν με φόρα στον αγώνα, αποφασισμένοι να μην χάσουν — ούτε τις κατσίκες, αλλά κυρίως να κερδίσουν το τέλειο έπαθλο.