Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκινά η διάθεση - Πού κυμαίνεται η τιμή του

Από Τετάρτη 15/10 ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και η τιμή φέτος αναμένεται να... ζεστάνει τις τσέπες των καταναλωτών, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν τιμές χαμηλότερες κατά περίπου 7% από πέρυσι.

Θέμα ημερών είναι και η υπογραφή της απόφασης για το επίδομα θέρμανσης, σε πάνω από 1.200.000 νοικοκυριά, που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καυσόξυλα αλλά και ρεύμα, η τιμή του οποίου χαρακτηρίζεται γρίφος για τους επόμενους μήνες..

Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει πανελλαδικά σε επίπεδα γύρω στο 1,10 ευρώ το λίτρο, όταν πέρυσι η τιμή εκκίνησης ήταν 1,19 ευρώ.

Οι καλές καιρικές συνθήκες, ωστόσο, αναμένεται να καθυστερήσουν τις πρώτες παραγγελίες, καθώς πολλοί περιμένουν την πτώση της θερμοκρασίας.

Παράλληλα, οι εταιρίες εμπορίας ετοιμάζουν προγράμματα επιβράβευσης και εκπτώσεις το πρώτο δεκαπενθήμερο διάθεσης.

Επίδομα θέρμανσης: Τα στοιχεία που χρειάζονται

Τα παραστατικά πώλησης πρέπει να περιλαμβάνουν:

το ΑΦΜ του αγοραστή

τον κωδικό και την ποσότητα καυσίμου και

τον Αριθμό Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος

Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν από την ΑΑΔΕ για διασταυρώσεις πριν από την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης.

Το ελάχιστο ποσό επιδόματος είναι 100 ευρώ και φτάνει ως τα 1.200 ευρώ σε ορεινές περιοχές, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες

Θέρμανση: Στα ίδια επίπεδα το φυσικό αέριο - Τι ισχύει με το ρεύμα

Κι ενώ η τιμή του φυσικού αερίου κινείται στα ίδια επίπεδα με πέρσι, επιτρέποντας στα νοικοκυριά να κάνουν τους υπολογισμούς τους, δεν συμβαίνει το ίδιο με το ρεύμα.

Είναι ενδεικτικό ότι τις τελευταίες ημέρες η χονδρική τιμή κινείται πάνω από τα 158 ευρώ, τις βραδινές ώρες αγγίζει ή ξεπερνά τα 500 ευρώ και μένει να φανεί πώς θα επιηρεαστούν τα τιμολόγια του Νοεμβρίου.

