Ξυλόσομπες: Επιβαρύνουν την υγεία όσο και το κάπνισμα; Τι λένε οι ειδικοί

Τι πιο όμορφο και ρομαντικό από το να κάθεστε στο σαλόνι σας τον χειμώνα και να έχετε αναμμένη την ξυλόσομπα; Παρόλα αυτά, νέες έρευνες δείχνουν ότι οι σόμπες που καίνε ξύλα μπορούν να προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία.

Συγκεκριμένα, κάθε χρόνο, σχεδόν 61.000 πρόωροι θάνατοι στην Ευρώπη προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία προκαλείται από ανθρώπους που θερμαίνουν τα σπίτια τους καίγοντας ξύλο ή κάρβουνο.

Έρευνα η οποία διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο από το τμήμα ερευνών του University College London, απέδειξε ότι η μακροχρόνια εισπνοή σωματιδίων από την καύση ξύλου μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την καρδιά, τα αιμοφόρα αγγεία και το αναπνευστικό σύστημα, όπως ακριβώς και το τσιγάρο.

Η μακροχρόνια εισπνοή σωματιδίων από την καύση ξύλου μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την καρδιά, τα αιμοφόρα αγγεία και το αναπνευστικό σύστημα, όπως ακριβώς και το τσιγάρο / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Δρ Λάουρα Χόρσφαλ, διευθύντρια του τμήματος ερευνών του University College London «Η καύση ξύλου παράγει να πολύπλοκο χημικό μείγμα λεπτών σωματιδίων (PM2,5) και αερίων, τα οποία οι πνεύμονες μπορούν να εισπνεύσουν και είναι καρκινογόνα, όσο και το κάπνισμα».

Αν και η εγκατάσταση μίας ξυλόσομπας θεωρείται πιο «πράσινη» λύση για εξοικονόμηση ενέργειας: «η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει διπλασιαστεί στη Βρετανία από το 2009, αφού όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν τις ξυλόσομπες ως εναλλακτικό μέσο θέρμανσης».

Οι ξυλόσομπες θεωρούνται συχνά πιο ασφαλείς, πιο καθαρές και πιο όμορφες από τις ανοιχτές εστίες. Αυτό μπορεί, εν μέρει, να εξηγεί γιατί από το 2021 έως το 2022, οι πωλήσεις ξυλόσομπων αυξήθηκαν κατά 40% στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, η καύση ξύλου δεν είναι απαραίτητα πιο υγιεινή λύση από τον άνθρακα ή το φυσικό αέριο για τη θέρμανση του σπιτιού. Το μείγμα σωματιδίων PM2,5 που παράγεται κατά την καύση του ξύλου, τα οποία και ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της σόμπας και τον τύπο του καυσίμου, «μπορεί να περιλαμβάνουν μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου και μια σειρά από πτητικές οργανικές ενώσεις, όπως φορμαλδεΰδη και βενζόλιο που προκαλούν καρκίνο», εξηγεί η Χόρσφαλ.

Η εισπνοή σωματιδίων PM2,5 μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών και μπορεί να επιδεινώσει τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα. Η έκθεση σε αυτή τη ρύπανση οδηγεί επίσης σε μειωμένη παραγωγικότητα, ενώ μπορεί επιπρόσθετα να προκαλέσει και πρόωρο θάνατο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κίνδυνοι είναι υψηλότεροι για άτομα άνω των 65 ετών, παιδιά, έγκυες γυναίκες και άτομα με υπάρχουσες καρδιακές ή πνευμονικές παθήσεις. Τέλος, η χρόνια εισπνοή καπνού από ξύλο έχει συσχετιστεί με συστηματική φλεγμονή, η οποία μπορεί να κάνει τους πνεύμονες πιο ευάλωτους σε λοιμώξεις, όπως η γρίπη και η νόσος COVID.

Η καύση ξύλου δεν είναι απαραίτητα πιο υγιεινή λύση από τον άνθρακα ή το φυσικό αέριο για τη θέρμανση του σπιτιού / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ξυλόσομπες: Τρόποι για να μειώσετε τις εκπομπές

Χρησιμοποιήστε σόμπες με σήμανση χαμηλών εκπομπών που μειώνουν τη ρύπανση. Έχετε μικρές φωτιές, με αρκετή παροχή αέρα και μην αφήνετε τη φωτιά να σιγοκαίει.

Επιλέξτε προσεκτικά τι έχει καεί, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Μην καίτε σκουπίδια, πλαστικά, χαρτόνια, επεξεργασμένα ή βαμμένα ξύλα στις σόμπες σας. Αυτά τα στοιχεία αυξάνουν την έκθεση σε τοξικούς ρύπους.

Βεβαιωθείτε ότι οι σόμπες εγκαθίστανται και συντηρούνται ετησίως από επαγγελματίες

Όταν ανάβετε ή ανεφοδιάζετε καύσιμο, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η σόμπα αερίζεται καλά. Ανοιχτά παράθυρα, χωρίς φραγμένους αεραγωγούς και ανεμιστήρες εξάτμισης ή απορροφητήρες κουζίνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόσθετο αερισμό.