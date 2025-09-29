Το μυστικό μακροζωίας της 117χρονης Μαρίας - Η τροφή που έτρωγε καθημερινά

Τα γονίδια είναι πολύ σημαντικά όσον αφορά στη μακροζωία, καθώς και η ισορροπημένη διατροφή. Και αυτό το απέδειξε η Ισπανίδα Μαρία Μπράνιας Μορέρα, η οποία έζησε υγιής έως την ηλικία των 117 χρόνων, γεγονός που της δίνει τον τίτλο της «γηραιότερης γυναίκας στον κόσμο».

Η υπεραιωνόβια γυναίκα, η οποία «έφυγε» από τη ζωή πέρυσι τον Αύγουστο, μελετήθηκε με την άδειά της από επιστήμονες, οι οποίοι κατέληξαν ότι η μακροβιότητά της ήταν ο συνδυασμός καλών κληρονομικών γονιδίων και ισορροπημένης διατροφής.

Η Μαρία Μπράνιας, συναίνεσε στη λήψη δειγμάτων αίματος, σάλιου, ούρων και κοπράνων, τα οποία αναλύθηκαν από Ισπανούς ερευνητές και οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η βιολογική της ηλικία ήταν πολύ μικρότερη από τη χρονολογική.

Συγκεκριμένα, ο Δρ Μανέλ Εστέλερ, πρόεδρος του Τμήματος Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, μελέτησε μαζί με την ομάδα του για τρία χρόνια την υγεία της 117χρονης Ισπανίδας και πρόσφατα δημοσίευσε στο Cell Reports Medicine τα συμπεράσματα της έρευνας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Εστέλερ: «Το συμπέρασμα είναι ότι τα στοιχεία για την εξαιρετική μακροζωία είναι ένας συνδυασμός μεταξύ αυτού που κληρονομήσαμε από τους γονείς μας και αυτού που κάνουμε στη ζωή μας... Και από αυτό το μείγμα, το ποσοστό εξαρτάται, αλλά μπορεί να είναι… μισό-μισό».

Όπως ισχυρίστηκε, η Μπράνιας «είχε πολύ καλά γονίδια που την προστάτευαν από πολλές διαταραχές, πολλές γενετικές παραλλαγές που κανείς δεν είχε δει πριν». Επιπρόσθετα, η 117χρονη είχε πολύ υγιείς συνήθειες, δηλαδή, δεν κάπνιζε, δεν κατανάλωνε αλκοόλ και η καθημερινή της διατροφή περιλάμβανε ψάρι, ελαιόλαδο και γιαούρτι. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Εστέλερ, η Μπράνιας έτρωγε καθημερινά τρία γιαούρτια.

Είναι το γιαούρτι το «μυστικό» της μακροζωίας;

Όπως υποστήριξε ο Δρ Μανέλ Εστέλερ το γιαούρτι που επέλεγε η 117χρονη για τη διατροφή της ήταν απλό, χωρίς προσθήκη ζάχαρης: «Το γιαούρτι αναπληρώνει το έντερο με καλά βακτήρια, βοηθώντας στην καταπολέμηση της φλεγμονής. Η χρόνια φλεγμονή είναι μία από τις κύριες αιτίες της γήρανσης και των ασθενειών... Αυτά είναι καλά βακτήρια που προσφέρουν οφέλη στον άνθρωπο».

Η μελέτη σημείωσε ότι «το κατά πόσον η κυριαρχία του γένους Bifidobacterium, δηλαδή των ευεργετικών βακτηρίων του εντέρου, μπορεί να αποδοθεί πλήρως στη διατροφή με γιαούρτι δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί πλήρως, καθώς αυτό θα απαιτούσε μια διαχρονική μελέτη με συλλογή δειγμάτων επί σειρά ετών. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι είναι πιθανό η ευεργετική επίδραση της κατανάλωσης γιαουρτιού μέσω της ρύθμισης του οικοσυστήματος του εντέρου να έχει συμβάλει στην ευεξία και την προχωρημένη ηλικία της».

Η Μπράνιας είχε δημοσιεύσει κάποτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αγάπη της για το γιαούρτι, λέγοντας ότι «δίνει ζωή» — και η δική της ήταν σίγουρα πλήρης. Η 117χρονη Ισπανίδα γεννήθηκε το 1907 στο Σαν Φρανσίσκο και ζούσε στην Ισπανία από την ηλικία των 8 χρόνων. Μάλιστα, έζησε δύο παγκόσμιους πολέμους και δύο πανδημίες, ενώ είχε τρία παιδιά και 13 δισέγγονα.

Τέλος, εκτός του ότι η Μπράνιας έζησε μια μακρά ζωή, το σημαντικό ήταν ότι έζησε και μια υγιή ζωή «χωρίς καρκίνο, καρδιαγγειακές παθήσεις ή άνοια», επεσήμανε ο Εστέλερ.

«Η μελέτη δείχνει ότι η εξαιρετικά προχωρημένη ηλικία και η κακή υγεία δεν είναι εγγενώς συνδεδεμένες και ότι και οι δύο διαδικασίες μπορούν να διακριθούν και να αναλυθούν σε μοριακό επίπεδο», αναφέρει η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Cell Reports Medicine.