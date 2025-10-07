Στεφανί Καπετανίδη: Η ηλικία, η περιπέτεια με τον καρκίνο & η ζωή σε φάρμα

Το βιογραφικό της ηθοποιού με την ελληνογαλλική καταγωγή

Πρώτη Δημοσίευση: 30.11.23, 16:16
Στεφανί Καπετανίδη: Η εξομολόγησή της για τον καρκίνο και την απώλεια της μητέρας της στην εκπομπή Super Κατερίνα
Η γλυκιά ηθοποιός με την ευγενική φυσιογνωμία και τη γαλλική προφορά, Στεφανί Καπετανίδη, πρωταγωνιστεί φέτος στη νέα σειρά του Alpha «Nα μ'αγαπάς».

Στεφανί Καπετανίδη: Η ηλικία, η περιπέτεια με τον καρκίνο & η ζωή σε φάρμα

Η Στεφανί Καπετανίδη στη σειρά «Να μ'αγαπάς»

Μετά από αρκετά χρόνια τηλεοπτικής απουσίας, επέστρεψε το 2023, στον ρόλο της «Αναστασίας» στη σειρά «Η Μάγισσα». 

«Από το 2008 απείχα. Πριν τη “Μάγισσα” έκανα Μανούσο Μανουσάκη, με πήρε στην ΕΡΤ στις “Κρίσιμες Στιγμές” και πέρυσι στο “Κόκκινο Ποτάμι”. Δεν αποσύρθηκα από την ηθοποιία, αλλά από την τηλεόραση. Δεν ήμουν πολύ χαρούμενη με αυτά που μου έδιναν και είπα O.K. ας πάμε προς αυτό που μας δίνει χαρά και ήταν ο κινηματογράφος. Ήθελα να εστιάσω εκεί λίγο», ανέφερε η Στεφανί Καπετανίδη σε πρόσφατη συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το “The 2night show”.

Στεφανί Καπετανίδη: Η περιπέτεια υγείας με τον καρκίνο και η απώλεια της μητέρας της

Η Στεφανί Καπετανίδη έχει διανύσει μια ζωή γεμάτη με ευχάριστες στιγμές, ανατροπές, δυσκολίες και απώλειες. Δε δίστασε κάποια στιγμή στη ζωή της να τα παρατήσει όλα για τον έρωτα και να ζήσει ως αγρότισσα σε φάρμα στη Χαλκιδική. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «Super Κατερίνα» μίλησε και για την περιπέτεια υγείας της με τον καρκίνο, αλλά και την απώλεια της μητέρας της πριν από έναν χρόνο. 

«Έχασα τη μαμά μου πριν περίπου έναν χρόνο. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Είχαμε αρρωστήσει ταυτόχρονα. Ήμουν στην ανάρρωσή μου και έπρεπε παράλληλα να τη φροντίζω. Αυτό μας έφερε πιο κοντά. Δεθήκαμε πολύ περισσότερο… Παρ’ όλα αυτά, ο θρήνος είναι ακόμα πολύ έντονος μέσα μου. Δυστυχώς, στην οικογένειά μας συνεχίζονται τα περιστατικά καρκίνου», εξομολογήθηκε η ηθοποιός, η οποία έχει ξεπεράσει πλέον το πρόβλημα υγείας της. 

Όσα δεν ξέρουμε για τη Στεφανί Καπετανίδη

  • Γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1978 στην Αθήνα
  • Είναι 47 ετών
  • Ο πατέρας της είναι Έλληνας και η μητέρα της Γαλλίδα
  • 'Οταν ήταν μικρή, ήθελε να γίνει βιβλιοθηκάριος 
  • Είναι απόφοιτη της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιου Ντελακρουά
  • Διδάσκει γαλλικά
  • Έμεινε για 10 χρόνια στη Θεσσαλονίκη λόγω… έρωτα
  • Έζησε ως αγρότισσα σε μια φάρμα με τον πρώην σύντροφό της 

  • Έχει παίξει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές με πιο πρόσφατες: Το Κόκκινο Ποτάμι: Η συνέχεια (2022), Ο Γιατρός (2023), Η Μάγισσα (2023), Grand Hotel (2024), Nα μ' αγαπάς (2025)

  • Εκτός από την ηθοποιία αγαπά και τη φυτοθεραπεία 

«Πέρα από την αγάπη μου για την ηθοποιία έχω και την φυτοθεραπεία. 10 μέρες ήμουν σχεδόν σε όλη την Πελοπόννησο με τους καθηγητές της σχολής φυτοθεραπείας, École Lyonnaise des plantes, που τελείωσα το 2019. Μαζί και 30 μαθητές που ήρθαν από Γαλλία. Κάναμε κάθε μέρα από δύο, τρεις και τέσσερις ώρες περπάτημα στα μονοπάτια του Μαινάλου, της Δημητσάνας, του Ταϋγέτου, του Μυστρά, της Μάνης, Μονεμβασιάς, των Μεθάνων, γύρω από Νεμέα και τις Μυκηνες, στο Ναύπλιο, Γυθειο… κάναμε μπάνιο στον Λούσιο αλλά και στους καταρράκτες του Κνακίωνα… αλλά αυτό που κάναμε πάνω απ' όλα είναι να μελετάμε τα ενδημικά φυτά της Πελοποννήσου. Ο κόσμος των φυτών είναι μαγευτικός, θαυμαστός και συγκινητικός και μου θύμισαν ότι ό,τι και να γίνεται στον κόσμο μας εκείνα πάντα θα βασιλεύουν. Μου θύμισαν επίσης πως είναι όταν απλά είσαι, … σε μια ροή και ένα με την φύση», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram, στις αρχές Μαΐου.

Στεφανί Καπετανίδη: Ο έρωτας με Θεσσαλονικιό και η ζωή σε μια φάρμα στη Χαλκιδική

Ο έρωτας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τη Στεφανί Καπετανίδη, αφού για χάρη του μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη και έζησε για 10 χρόνια εκεί. Μάλιστα, έζησε και ως αγρότισσα σε μια φάρμα στη Χαλκιδική.

«Ερωτεύτηκα, έφυγα από την Αθήνα και πήγα στη Θεσσαλονίκη για 10 χρόνια. Έζησα ένα "καταστροφικό" πάθος, δεν άντεξα και γύρισα πίσω», είπε αρχικά.

«Ζούσα σε μία φάρμα στη Χαλκιδική. Είχαμε κότες, σκυλιά, γατιά, έγινα αγρότισσα. Το αποφασίσαμε με τον πρώην σύντροφό μου λόγω της κρίσης και είπαμε ότι θέλουμε μια διαφορετική ζωή, εναλλακτική. Είχε και μαγικές στιγμές, όπως όταν ξυπνούσα το πρωί, έπινα τον καφέ μου και έβλεπα τον Όλυμπο», συνέχισε στη συνέντευξή της η Στεφανί Καπετανίδη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η φύση είναι ευτυχία, όντως. Όμως, πρέπει να είσαι και με τη σωστή παρέα. Είναι δύσκολη, σκληρή ζωή

Σχετικά με το εάν σκεφτόταν ότι ήταν λάθος που βρέθηκε μακριά από το κέντρο των καλλιτεχνικών εξελίξεων, είπε: «Με έπιανε μοναξιά. Ένιωθα ότι είμαι εκτός του χώρου μου. Έκανα, όμως, ταινίες στην Ιταλία και τη Γερμανία. Παίζω σε μία ιταλική σειρά τώρα που λέγεται “Kostas” βασισμένη σε βιβλίο του Πέτρου Μάρκαρη».

 

