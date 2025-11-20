First Dates: «Αυτός θέλει να γίνει viral, εγώ θέλω να φύγω!»

Ο Χρυσοβαλάντης ήρθε με σκοπό να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο First Dates και μάλλον τα κατάφερε. Η μοίρα τον έφερε στο ίδιο τραπέζι με τη Μαρία, όμως ο νεαρός έκανε τα πάντα για να της βγάλει... ξινό το γεύμα.

Η 21χρονη είχε καταλάβει από την αρχή προς τα πού οδεύει η κατάσταση, ωστόσο θέλησε να ζήσει την εμπειρία. Αυτό που ακολούθησε ξεπέρασε τα προσωπικά της όρια, με αποτέλεσμα να παρακαλά να τελείωσει το ραντεβού.

Αποφασισμένος να παίξει με το φαγητό που του σέρβιραν, ο Χρυσοβαλάντης άρχισε να «χιονίζει» το κρέας του με αλάτι, μέχρι που το έκανε λύσσα. Στη συνέχεια πρόσθεσε μεγάλη ποσότητα πιπεριού, αποτελειώνοντας έτσι το πιάτο του.

First Dates: Ο Χρυσοβαλάντης κατέστρεψε το πιάτο του

Με αυτόν τον τρόπο, ο dater κατάφερε να γίνει το επίκεντρο της προσοχής, δείχνοντας μάλιστα να απολαμβάνει το γεγονός ότι όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω του.

Το περιστατικό δεν πέρασε απαρατήρητο από τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία σχολίασε σοκαρισμένη: «Νιώθω ότι έχω καλέσει τις φίλες της κόρης μου για φαγητό στο σπίτι».

First Dates: Η άβολη στιγμή στο ραντεβού του Χρυσοβαλάντη και της Μαρίας

Προκειμένου να βγει από τη δύσκολη θέση, η Μαρία αναζήτησε διαφυγή στο μπάνιο, όπου τηλεφώνησε στη φίλη της, Ιουλία, για λίγη παρηγοριά.

«Αυτός θέλει να γίνει viral και με έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση και θέλω να φύγω. Δε μου αρέσει κιόλας», είπε έκπληκτη η Μαρία.

«Τι θα κάνεις τώρα;», τη ρώτησε η Ιουλίου». Τίποτα... ας φέρει το γλυκό να φάμε να φύγουμε. Θέλει να γίνει viral αυτός. Εγώ δε θέλω, θέλω να φύγω», απάντησε εκείνη.

Ενώ στο cue της η νεαρή κοπέλα είπε: «Όταν τον άφησα και πήγα στην τουαλέτα, δεν νομίζω πως συνειδητοποίησε τι έκανε — ίσα-ίσα, το συνέχισε γιατί είχε έρθει με τον σκοπό του. Θέλει να πετύχει κάτι, θεωρώ, οπότε δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Δηλαδή, δεν χάλασε η δική μου εικόνα. Δεν ήρθε για την αγάπη ή για να γνωρίσει κάποια κοπέλα· ήρθε εδώ για να πάρει τα σχόλια από τους φανς του», τόνισε.

