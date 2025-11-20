First Dates: «Αυτός θέλει να γίνει viral, εγώ θέλω να φύγω!»

Τα παιχνίδια του Χρυσοβαλάντη με το φαγητό ξενέρωσαν τη Μαρία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.11.25 , 23:27 Δημοσκόπηση PULSE: Σαφές προβάδισμα για τη ΝΔ - Τα ποσοστά για Τσίπρα
20.11.25 , 22:58 Καισαριανή: Η στιγμή του εμπρησμού σε καφέ - Σε σημείο «φιλέτο» το μαγαζί
20.11.25 , 22:40 First Dates: Μαρία σε Χρυσοβαλάντη: «Νομίζω ότι ξεφτιλίστηκες λίγο»
20.11.25 , 22:39 First Dates: «Από καταχρήσεις πώς τα πας;» - Δείτε το trailer
20.11.25 , 22:35 First Dates: Παντελής & Κωνσταντίνα: Θα βγουν ή όχι δεύτερο ραντεβού;
20.11.25 , 22:20 Σπυροπούλου: Με Chanel γαλότσες και τσάντα Hermes στη Βενετία
20.11.25 , 22:15 First Dates: «Αυτός θέλει να γίνει viral, εγώ θέλω να φύγω!»
20.11.25 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 20/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 1.500.000 ευρώ
20.11.25 , 22:06 Χρυσοχοΐδης: Αυστηρές ποινές για τις μπαλωθιές
20.11.25 , 22:05 First Dates: Αγγελίνα & Γιάννης: Η γνωριμία τους θα έχει και συνέχεια
20.11.25 , 22:03 Μάνδρα: Άπλωσαν Λάστιχα 1,5 Χλμ Κάτω Από Τον Δρόμο Για Να Κλέβουν Νερό
20.11.25 , 21:35 First Dates: Το ραντεβού Χρυσοβαλάντη - Μαρίας είχε γέλιο!
20.11.25 , 21:31 Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που αστικό λεωφορείο άρχισε να βγάζει καπνούς
20.11.25 , 21:30 First Dates: Η Μαρία τραγούδησε στη Ζενεβιέβ!
20.11.25 , 21:20 First Dates: Όταν ένας μαθηματικός γνωρίζει μια νηπιαγωγό!
First Dates: «Αυτός θέλει να γίνει viral, εγώ θέλω να φύγω!»
Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα
Άση Μπήλιου: «Τυχερή που είμαι εδώ. Μπορεί να συνέβαινε κάτι χειρότερο»
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
«Εχω παιδιά»: Οι αναρτήσεις της Οικονομάκου και της Σαμαρά από τα γυρίσματα
First Dates: «Με παρακίνησαν οι μαθητές μου να έρθω»
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Λουτράκι: Δασκάλα κατήγγειλε μαθητή Α' δημοτικού για θώπευση
First Dates: «Από καταχρήσεις πώς τα πας;» - Δείτε το trailer
Σπυροπούλου: Με Chanel γαλότσες και τσάντα Hermes στη Βενετία
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Χρυσοβαλάντης ήρθε με σκοπό να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο First Dates και μάλλον τα κατάφερε. Η μοίρα τον έφερε στο ίδιο τραπέζι με τη Μαρία, όμως ο νεαρός έκανε τα πάντα για να της βγάλει... ξινό το γεύμα.

Η 21χρονη είχε καταλάβει από την αρχή προς τα πού οδεύει η κατάσταση, ωστόσο θέλησε να ζήσει την εμπειρία. Αυτό που ακολούθησε ξεπέρασε τα προσωπικά της όρια, με αποτέλεσμα να παρακαλά να τελείωσει το ραντεβού

Αποφασισμένος να παίξει με το φαγητό που του σέρβιραν, ο Χρυσοβαλάντης άρχισε να «χιονίζει» το κρέας του με αλάτι, μέχρι που το έκανε λύσσα. Στη συνέχεια πρόσθεσε μεγάλη ποσότητα πιπεριού, αποτελειώνοντας έτσι το πιάτο του.

First Dates: Ο Χρυσοβαλάντης κατέστρεψε το πιάτο του

First Dates: Ο Χρυσοβαλάντης κατέστρεψε το πιάτο του

Με αυτόν τον τρόπο, ο dater κατάφερε να γίνει το επίκεντρο της προσοχής, δείχνοντας μάλιστα να απολαμβάνει το γεγονός ότι όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω του.

Το περιστατικό δεν πέρασε απαρατήρητο από τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία σχολίασε σοκαρισμένη: «Νιώθω ότι έχω καλέσει τις φίλες της κόρης μου για φαγητό στο σπίτι». 

First Dates: Η άβολη στιγμή στο ραντεβού του Χρυσοβαλάντη και της Μαρίας

First Dates: Η άβολη στιγμή στο ραντεβού του Χρυσοβαλάντη και της Μαρίας

Προκειμένου να βγει από τη δύσκολη θέση, η Μαρία αναζήτησε διαφυγή στο μπάνιο, όπου τηλεφώνησε στη φίλη της, Ιουλία, για λίγη παρηγοριά. 

«Αυτός θέλει να γίνει viral και με έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση και θέλω να φύγω. Δε μου αρέσει κιόλας», είπε έκπληκτη η Μαρία. 

«Τι θα κάνεις τώρα;», τη ρώτησε η Ιουλίου». Τίποτα... ας φέρει το γλυκό να φάμε να φύγουμε. Θέλει να γίνει viral αυτός. Εγώ δε θέλω, θέλω να φύγω», απάντησε εκείνη.

Ενώ στο cue της η νεαρή κοπέλα είπε: «Όταν τον άφησα και πήγα στην τουαλέτα, δεν νομίζω πως συνειδητοποίησε τι έκανε — ίσα-ίσα, το συνέχισε γιατί είχε έρθει με τον σκοπό του. Θέλει να πετύχει κάτι, θεωρώ, οπότε δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Δηλαδή, δεν χάλασε η δική μου εικόνα. Δεν ήρθε για την αγάπη ή για να γνωρίσει κάποια κοπέλα· ήρθε εδώ για να πάρει τα σχόλια από τους φανς του», τόνισε. 

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top