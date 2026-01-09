Geely: Ο εντυπωσιακός αριθμός πωλήσεων

Ποιός ήταν ο καλύτερος μήνας στις πωλήσεις

09.01.26 , 11:55 Geely: Ο εντυπωσιακός αριθμός πωλήσεων
Geely: Ο εντυπωσιακός αριθμός πωλήσεων
Η Geely Automobile Holdings Limited ανακοίνωσε τα ετήσια αποτελέσματα πωλήσεων για το 2025. Οι συνολικές πωλήσεις οχημάτων ανήλθαν σε 3.024.567 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση 39% σε ετήσια βάση και νέο ιστορικό υψηλό. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τον αναθεωρημένο ετήσιο στόχο των 3 εκατομμυρίων μονάδων που είχε τεθεί νωρίτερα μέσα στο έτος.Οι πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) επιταχύνθηκαν σημαντικά, φθάνοντας τις 1.687.767 μονάδες, αυξημένες κατά 90% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας νέο ρεκόρ και καλύπτοντας πλήρως τον ετήσιο στόχο της εταιρείας.

Geely: Ο εντυπωσιακός αριθμός πωλήσεων

Η γκάμα οχημάτων νέας ενέργειας της Geely Auto κατέγραψε 1,24 εκατ. πωλήσεις, επιτυγχάνοντας το ορόσημο του «ενός εκατομμυρίου». H Zeekr κατέγραψε τον Δεκέμβριο μηνιαίες πωλήσεις άνω των 30.000 μονάδων, τις υψηλότερες στην ιστορία της , ξεπερνώντας τις 220.000 πωλήσεις το 2025. Μέχρι το τέλος του 2025, οι σωρευτικές πωλήσεις της Geely Auto ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια οχήματα.Στον τομέα των οχημάτων εσωτερικής καύσης (ICE), η Geely Auto κατέχει ηγετική θέση.

Οι πωλήσεις της γκάμας,ανήλθαν σε 1.214.132 μονάδες το 2025, σημειώνοντας αύξηση 3%, παρά τις πιέσεις της αγοράς, και ξεπερνώντας
τον στόχο του ενός εκατομμυρίου.Το 2025, η Geely Auto προχώρησε περαιτέρω στην υλοποίηση της Διακήρυξης της Taizhou. Υπό τον στρατηγικό συντονισμό του πλαισίου «One Geely», η εταιρεία πέτυχε σημαντική πρόοδο στα οχήματα νέας ενέργειας.Το 2025 αποτέλεσε το τελευταίο έτος της στρατηγικής «Intelligent Geely 2025», με την επιτυχή μαζική παραγωγή τεχνολογιών όπως η ολοκληρωμένη πλατφόρμα AI, η υποβοηθούμενη οδήγηση, τα έξυπνα cockpit, τα τριπλά ηλεκτρικά συστήματα και οι δορυφόροι χαμηλής τροχιάς.

GEELY
 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2025
