Άση Μπήλιου: «Τυχερή που είμαι εδώ. Μπορεί να συνέβαινε κάτι χειρότερο»

Το απρόοπτο στο δρόμο που τρόμαξε τη γνωστή αστρολόγο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.11.25 , 15:47 Στα δικαστήρια γνωστή ηθοποιός για τα ασφαλιστικά μέτρα του πρώην συζύγου
19.11.25 , 15:02 Xριστουγεννιάτικο Bazaar και Γούρι της ΕΛΠΙΔΑΣ για το 2026
19.11.25 , 14:59 Εκείνος κι εκείνος: Είδαμε την παράσταση με τους Κωνσταντίνου & Κακούρη
19.11.25 , 14:49 Σ' αρέσουν οι μελιτζάνες; Το φαγητό με τις λίγες θερμίδες θα σας ξετρελάνει
19.11.25 , 14:46 Γηροκομείο Κυψέλη: Σοκαριστικές μαρτυρίες για το κολαστήριο
19.11.25 , 14:43 Απάτες Καζίνο: Πώς γνώρισα τον Σπύρο Μαρτίκα
19.11.25 , 14:40 Απάτες Καζίνο: Τι λέει η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη
19.11.25 , 14:37 Ποιος είναι ο Διαμαντής Καραναστάσης: Το βιογραφικό, η ηλικία & τα παιδιά
19.11.25 , 14:32 Κατερίνα Καινούργιου: Η μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο και η απώλεια
19.11.25 , 13:55 Φάρμα: Οι ανακοινώσεις Κουτσόπουλου και η αποχώρηση!
19.11.25 , 13:51 Δολοφονία Γρίβα: Ελεύθερος ο αστυνομικός τηλεφωνητής
19.11.25 , 13:45 Πόση αποζημίωση δικαιούμαι όταν απολύομαι;
19.11.25 , 13:35 Πάτρα: Μέσα στο προαύλιο σχολείου βίασε ο 16χρονος τη 12χρονη
19.11.25 , 13:31 Νέα Ιωνία: Η λύση που θα δώσει 310 θέσεις πάρκινγκ
19.11.25 , 13:29 Γρίπη: To νέο επιθετικό στέλεχος «Κ»- Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Διαμαντής Καραναστάσης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου
Κατερίνα Καινούργιου: Η μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο και η απώλεια
Απάτες Καζίνο: Τι λέει η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη
Γνωστή ηθοποιός: «Κατέληξα στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό στον δρόμο»
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Τα 3 ζώδια που πρέπει να προσέχουν τώρα
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Γρίπη: To νέο επιθετικό στέλεχος «Κ»- Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν
Νίκος Κακλαμανάκης: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο Ολυμπιονίκης
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Η Άση Μπήλιου μοιράζεται μια δύσκολη αλλά τυχερή στιγμή της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια απρόσμενη και αρκετά τρομακτική στιγμή αποκάλυψε σήμερα on air η Άση Μπήλιου, μιλώντας ανοιχτά για την περιπέτεια που έζησε με το αυτοκίνητό της και για το πόσο τυχερή νιώθει που όλα πήγαν καλά.

Το λάστιχο που έσκασε και η ψύχραιμη αντίδραση της Άσης Μπήλιου

«Είμαι πολύ καλά. Νιώθω πολύ τυχερή που είμαι ανάμεσά σας» είπε αρχικά στην εκπομπή Breakfast@star, συγκινώντας την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου.

Η γνωστή αστρολόγος περιέγραψε λεπτό προς λεπτό τι συνέβη χθες, τονίζοντας ότι αυτό που την τρόμαξε περισσότερο δεν ήταν το γεγονός καθαυτό, αλλά το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί.

Το λάστιχο που “έσκασε” με εκκωφαντικό θόρυβο

«Κλάταρε το λάστιχο του αυτοκινήτου μου. Έσκασε, έσκασε, έσκασε… Δεν το έχω ξαναπάθει», ανέφερε η Άση, περιγράφοντας τον πανικό της όταν άκουσε έναν δυνατό θόρυβο, χωρίς να γνωρίζει από πού προέρχεται.

«Δεν ήξερα τι γινόταν. Έχω στουκάρει; Με έχει χτυπήσει κάποιος; Έχει πέτρα στον δρόμο; Δεν κατάλαβα για δευτερόλεπτα», είπε χαρακτηριστικά.

 

Ευτυχώς, το περιστατικό συνέβη ενώ το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο: «Πάλι καλά μου έτυχε σταματημένη… Ίσα που έβαζα μπροστά και πήγαινα να φύγω. Πάλι καλά!»

«Αν συνέβαινε στην Αττική Οδό…» – Το σενάριο που την τρόμαξε

Η Άση δεν έκρυψε ότι εκείνο που τη συγκλόνισε περισσότερο ήταν το ενδεχόμενο η βλάβη να είχε συμβεί λίγα λεπτά αργότερα, την ώρα που θα κινούνταν στον δρόμο.

«Αν το πάθαινα στην Αττική Οδό, δέκα λεπτά μετά… Και για μένα, και για τους ανθρώπους που θα ήταν πίσω ή δίπλα από μένα. Μπορεί να συνέβαινε κάτι πολύ χειρότερο.»

Η ίδια τόνισε πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνεται κανείς την έννοια της τύχης μετά από τέτοιες εμπειρίες.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top