Άση Μπήλιου: «Τυχερή που είμαι εδώ. Μπορεί να συνέβαινε κάτι χειρότερο»

Η Άση Μπήλιου μοιράζεται μια δύσκολη αλλά τυχερή στιγμή της

Μια απρόσμενη και αρκετά τρομακτική στιγμή αποκάλυψε σήμερα on air η Άση Μπήλιου, μιλώντας ανοιχτά για την περιπέτεια που έζησε με το αυτοκίνητό της και για το πόσο τυχερή νιώθει που όλα πήγαν καλά.

«Είμαι πολύ καλά. Νιώθω πολύ τυχερή που είμαι ανάμεσά σας» είπε αρχικά στην εκπομπή Breakfast@star, συγκινώντας την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου.

Η γνωστή αστρολόγος περιέγραψε λεπτό προς λεπτό τι συνέβη χθες, τονίζοντας ότι αυτό που την τρόμαξε περισσότερο δεν ήταν το γεγονός καθαυτό, αλλά το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί.

Το λάστιχο που “έσκασε” με εκκωφαντικό θόρυβο

«Κλάταρε το λάστιχο του αυτοκινήτου μου. Έσκασε, έσκασε, έσκασε… Δεν το έχω ξαναπάθει», ανέφερε η Άση, περιγράφοντας τον πανικό της όταν άκουσε έναν δυνατό θόρυβο, χωρίς να γνωρίζει από πού προέρχεται.

«Δεν ήξερα τι γινόταν. Έχω στουκάρει; Με έχει χτυπήσει κάποιος; Έχει πέτρα στον δρόμο; Δεν κατάλαβα για δευτερόλεπτα», είπε χαρακτηριστικά.

Ευτυχώς, το περιστατικό συνέβη ενώ το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο: «Πάλι καλά μου έτυχε σταματημένη… Ίσα που έβαζα μπροστά και πήγαινα να φύγω. Πάλι καλά!»

«Αν συνέβαινε στην Αττική Οδό…» – Το σενάριο που την τρόμαξε

Η Άση δεν έκρυψε ότι εκείνο που τη συγκλόνισε περισσότερο ήταν το ενδεχόμενο η βλάβη να είχε συμβεί λίγα λεπτά αργότερα, την ώρα που θα κινούνταν στον δρόμο.

«Αν το πάθαινα στην Αττική Οδό, δέκα λεπτά μετά… Και για μένα, και για τους ανθρώπους που θα ήταν πίσω ή δίπλα από μένα. Μπορεί να συνέβαινε κάτι πολύ χειρότερο.»

Η ίδια τόνισε πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνεται κανείς την έννοια της τύχης μετά από τέτοιες εμπειρίες.

