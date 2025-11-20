First Dates: «Από καταχρήσεις πώς τα πας;» - Δείτε το trailer

Το εστιατόριο του First Dates φιλοξενεί κάθε Πέμπτη εν δυνάμει ζευγάρια που έρχονται με την ελπίδα να ζήσουν τον έρωτα, γιατί οι πιο ωραίες γνωριμίες ξεκινούν με ένα καλό φαγητό και ένα καλό κρασί! Η ατμόσφαιρα είναι ζεστή, φιλόξενη και αποπνέει έναν αέρα αισιοδοξίας, καθώς κάθε καλεσμένος αφήνει πίσω του την καθημερινότητα και μπαίνει στον μαγικό κόσμο του πρώτου ραντεβού.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό και αστείρευτη ενέργεια, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την περιπέτεια του άγνωστου. Με ειλικρίνεια, αυθορμητισμό, χιούμορ και μια δόση τρυφερότητας, η Ζεν λειτουργεί σαν ο ιδανικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους daters και στο… πεπρωμένο τους. Ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να αφεθούν στη στιγμή και να δώσουν μια ευκαιρία στο φλερτ, χωρίς φόβο και χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Την ίδια ώρα, ο Τάσος από την μπάρα «σπάει» τον πάγο με ευφάνταστα κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές που συχνά αποδεικνύονται σωτήριες. Ο Στρατής και η Γεωργία, με το χαμόγελο και την ευγένειά τους στο σερβίρισμα, ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates, συμβάλλοντας στο να ζήσουν τα ζευγάρια μια πραγματικά αξέχαστη βραδιά.

Γεμάτο αποκαλύψεις και απρόσμενες εξομολογήσεις είναι το νέο επεισόδιο του First Dates

Στο νέο επεισόδιο, που θα προβληθεί στις 27 Νοεμβρίου στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star, ένα είναι το φλέγον ερώτημα: ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να σου κάνει το περίφημο «κλικ»;

Ένας dater, θέλοντας να μάθει την άποψη του Τάσου, έκανε πρώτα την ερώτηση σε εκείνον και στη συνέχεια αποκάλυψε τη δική του προτίμηση με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Εγώ κοιτάω την πατούσα».

Σε άλλο τραπέζι, μια dater αποφάσισε να γίνει πιο… διεισδυτική στις ερωτήσεις της. «Από καταχρήσεις πώς τα πας;», ρώτησε τον παρτενέρ της ευθέως, αφήνοντας τον να την κοιτάζει με βλέμμα απορίας, λες και είχε απέναντί του έναν εξωγήινο.

Στο First Dates, τίποτα δεν είναι προβλέψιμο - και αυτό ακριβώς το κάνει τόσο απολαυστικό.

