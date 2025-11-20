First Dates: «Από καταχρήσεις πώς τα πας;» - Δείτε το trailer

Τι θα δούμε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στις 21:00, στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.11.25 , 00:04 ΥΠΕΞ σε Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται
20.11.25 , 23:46 «Μαϊμού» Ελεγκτής Του Υγειονομικού Σαρώνει Κομμωτήρια & Κέντρα Αισθητικής
20.11.25 , 23:40 Σίσσυ Χρηστίδου: Το εντυπωσιακό δέντρο που στόλισε με την καλύτερα παρέα!
20.11.25 , 23:35 Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης: Ένα «παράθυρο» στον κόσμο μας
20.11.25 , 23:27 Δημοσκόπηση PULSE: Σαφές προβάδισμα για τη ΝΔ - Τα ποσοστά για Τσίπρα
20.11.25 , 22:58 Καισαριανή: Η στιγμή του εμπρησμού σε καφέ - Σε σημείο «φιλέτο» το μαγαζί
20.11.25 , 22:40 First Dates: Μαρία σε Χρυσοβαλάντη: «Νομίζω ότι ξεφτιλίστηκες λίγο»
20.11.25 , 22:39 First Dates: «Από καταχρήσεις πώς τα πας;» - Δείτε το trailer
20.11.25 , 22:35 First Dates: Παντελής & Κωνσταντίνα: Θα βγουν ή όχι δεύτερο ραντεβού;
20.11.25 , 22:20 Σπυροπούλου: Με Chanel γαλότσες και τσάντα Hermes στη Βενετία
20.11.25 , 22:15 First Dates: «Αυτός θέλει να γίνει viral, εγώ θέλω να φύγω!»
20.11.25 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 20/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 1.500.000 ευρώ
20.11.25 , 22:06 Χρυσοχοΐδης: Αυστηρές ποινές για τις μπαλωθιές
20.11.25 , 22:05 First Dates: Αγγελίνα & Γιάννης: Η γνωριμία τους θα έχει και συνέχεια
20.11.25 , 22:03 Μάνδρα: Άπλωσαν Λάστιχα 1,5 Χλμ Κάτω Από Τον Δρόμο Για Να Κλέβουν Νερό
ΥΠΕΞ σε Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται
First Dates: «Αυτός θέλει να γίνει viral, εγώ θέλω να φύγω!»
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
First Dates: Το ραντεβού Χρυσοβαλάντη - Μαρίας είχε γέλιο!
Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του
Άση Μπήλιου: «Τυχερή που είμαι εδώ. Μπορεί να συνέβαινε κάτι χειρότερο»
First Dates: «Με παρακίνησαν οι μαθητές μου να έρθω»
Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα
Σπυροπούλου: Με Chanel γαλότσες και τσάντα Hermes στη Βενετία
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το εστιατόριο του First Dates φιλοξενεί κάθε Πέμπτη εν δυνάμει ζευγάρια που έρχονται με την ελπίδα να ζήσουν τον έρωτα, γιατί οι πιο ωραίες γνωριμίες ξεκινούν με ένα καλό φαγητό και ένα καλό κρασί! Η ατμόσφαιρα είναι ζεστή, φιλόξενη και αποπνέει έναν αέρα αισιοδοξίας, καθώς κάθε καλεσμένος αφήνει πίσω του την καθημερινότητα και μπαίνει στον μαγικό κόσμο του πρώτου ραντεβού. 

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό και αστείρευτη ενέργεια, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την περιπέτεια του άγνωστου. Με ειλικρίνεια, αυθορμητισμό, χιούμορ και μια δόση τρυφερότητας, η Ζεν λειτουργεί σαν ο ιδανικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους daters και στο… πεπρωμένο τους. Ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να αφεθούν στη στιγμή και να δώσουν μια ευκαιρία στο φλερτ, χωρίς φόβο και χωρίς δεύτερες σκέψεις.

First Dates: «Αυτός θέλει να γίνει viral, εγώ θέλω να φύγω!»

Την ίδια ώρα, ο Τάσος από την μπάρα «σπάει» τον πάγο με ευφάνταστα κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές που συχνά αποδεικνύονται σωτήριες. Ο Στρατής και η Γεωργία, με το χαμόγελο και την ευγένειά τους στο σερβίρισμα, ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates, συμβάλλοντας στο να ζήσουν τα ζευγάρια μια πραγματικά αξέχαστη βραδιά.

Γεμάτο αποκαλύψεις και απρόσμενες εξομολογήσεις είναι το νέο επεισόδιο του First Dates

Γεμάτο αποκαλύψεις και απρόσμενες εξομολογήσεις είναι το νέο επεισόδιο του First Dates

Στο νέο επεισόδιο, που θα προβληθεί στις 27 Νοεμβρίου στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star, ένα είναι το φλέγον ερώτημα: ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να σου κάνει το περίφημο «κλικ»;

Ένας dater, θέλοντας να μάθει την άποψη του Τάσου, έκανε πρώτα την ερώτηση σε εκείνον και στη συνέχεια αποκάλυψε τη δική του προτίμηση με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Εγώ κοιτάω την πατούσα».

First Dates: Όταν ένας μαθηματικός γνωρίζει μια νηπιαγωγό!

Σε άλλο τραπέζι, μια dater αποφάσισε να γίνει πιο… διεισδυτική στις ερωτήσεις της. «Από καταχρήσεις πώς τα πας;», ρώτησε τον παρτενέρ της ευθέως, αφήνοντας τον να την κοιτάζει με βλέμμα απορίας, λες και είχε απέναντί του έναν εξωγήινο.

Στο First Dates, τίποτα δεν είναι προβλέψιμο - και αυτό ακριβώς το κάνει τόσο απολαυστικό.

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top