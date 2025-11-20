First Dates: Όταν ένας μαθηματικός γνωρίζει μια νηπιαγωγό!

Παντελής και Κωνσταντίνα συναντιούνται για πρώτη φορά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.11.25 , 23:27 Δημοσκόπηση PULSE: Σαφές προβάδισμα για τη ΝΔ - Τα ποσοστά για Τσίπρα
20.11.25 , 22:58 Καισαριανή: Η στιγμή του εμπρησμού σε καφέ - Σε σημείο «φιλέτο» το μαγαζί
20.11.25 , 22:40 First Dates: Μαρία σε Χρυσοβαλάντη: «Νομίζω ότι ξεφτιλίστηκες λίγο»
20.11.25 , 22:39 First Dates: «Από καταχρήσεις πώς τα πας;» - Δείτε το trailer
20.11.25 , 22:35 First Dates: Παντελής & Κωνσταντίνα: Θα βγουν ή όχι δεύτερο ραντεβού;
20.11.25 , 22:20 Σπυροπούλου: Με Chanel γαλότσες και τσάντα Hermes στη Βενετία
20.11.25 , 22:15 First Dates: «Αυτός θέλει να γίνει viral, εγώ θέλω να φύγω!»
20.11.25 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 20/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 1.500.000 ευρώ
20.11.25 , 22:06 Χρυσοχοΐδης: Αυστηρές ποινές για τις μπαλωθιές
20.11.25 , 22:05 First Dates: Αγγελίνα & Γιάννης: Η γνωριμία τους θα έχει και συνέχεια
20.11.25 , 22:03 Μάνδρα: Άπλωσαν Λάστιχα 1,5 Χλμ Κάτω Από Τον Δρόμο Για Να Κλέβουν Νερό
20.11.25 , 21:35 First Dates: Το ραντεβού Χρυσοβαλάντη - Μαρίας είχε γέλιο!
20.11.25 , 21:31 Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που αστικό λεωφορείο άρχισε να βγάζει καπνούς
20.11.25 , 21:30 First Dates: Η Μαρία τραγούδησε στη Ζενεβιέβ!
20.11.25 , 21:20 First Dates: Όταν ένας μαθηματικός γνωρίζει μια νηπιαγωγό!
First Dates: «Αυτός θέλει να γίνει viral, εγώ θέλω να φύγω!»
Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα
Άση Μπήλιου: «Τυχερή που είμαι εδώ. Μπορεί να συνέβαινε κάτι χειρότερο»
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
«Εχω παιδιά»: Οι αναρτήσεις της Οικονομάκου και της Σαμαρά από τα γυρίσματα
First Dates: «Με παρακίνησαν οι μαθητές μου να έρθω»
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Λουτράκι: Δασκάλα κατήγγειλε μαθητή Α' δημοτικού για θώπευση
First Dates: «Από καταχρήσεις πώς τα πας;» - Δείτε το trailer
Σπυροπούλου: Με Chanel γαλότσες και τσάντα Hermes στη Βενετία
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο αποψινό επεισόδιο του First Dates, η Ζεν υποδέχεται δύο ανθρώπους που, παρότι έρχονται από διαφορετικές πλευρές της εκπαίδευσης, φαίνεται να έχουν περισσότερα κοινά από όσα νομίζουν.

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates

Ο Παντελής, ένας γοητευτικός 63χρονος καθηγητής μαθηματικών, αποφασίζει —ύστερα και από την παρότρυνση των μαθητών του— να δοκιμάσει την τύχη του στο εστιατόριο του έρωτα. Ψάχνει μια γυναίκα με έξυπνο μυαλό και χαρακτήρα· όπως λέει, η εμφάνιση έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η προσωπικότητα, η ειλικρίνεια και η ουσιαστική επικοινωνία.

First Dates: Όταν ένας μαθηματικός γνωρίζει μια νηπιαγωγό!

Στο τραπέζι τον περιμένει η Κωνσταντίνα, μια γυναίκα αυθεντική, χωρίς ίχνος διπλωματικότητας —και καθόλου διαθέσιμη να ανεχτεί τη διπλωματία στους άλλους. Προτιμά πάντα την αλήθεια, ακόμη κι αν πονάει, και ομολογεί πως ψάχνει έναν σοβαρό άνθρωπο… κατά προτίμηση μελαχρινό. Οι δυο τους συναντιούνται μέσα σε ένα κλίμα αμηχανίας, χιούμορ και μια διάχυτη περιέργεια για το πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η γνωριμία.

First Dates: Όταν ένας μαθηματικός γνωρίζει μια νηπιαγωγό!

Η γνωριμία τους ξεκινά ζεστά, με τον Παντελή να τη θεωρεί όμορφη —κάτι που του είχαν ήδη πει οι μαθητές του— και την Κωνσταντίνα να εντυπωσιάζεται που οι μαθητές ενός καθηγητή λυκείου συμμετέχουν τόσο ενεργά στη ζωή του. Η κοινή επαγγελματική βάση τους δημιουργεί γρήγορα έδαφος για συζήτηση, αφού και εκείνη έχει σπουδάσει παιδαγωγικά και έχει εργαστεί ως νηπιαγωγός, έστω κι αν πλέον δεν ασχολείται με τον χώρο.

Η κουβέντα ανάβει όταν συζητούν για την καθημερινότητα στα σχολεία, τις δυσκολίες του επαγγέλματος και τις απαιτήσεις που έχουν οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί. Η Κωνσταντίνα εξηγεί πως, στο παρελθόν, έπρεπε να κάνει «τα πάντα», από δημιουργική απασχόληση μέχρι… σκούπισμα, περιγράφοντας με ρεαλισμό τις απαιτήσεις του χώρου.

Μέσα από μικρά σχόλια και χιούμορ, γίνεται φανερό πως οι δυο τους βλέπουν τον κόσμο με ειλικρίνεια, ενώ μοιράζονται μια διάθεση να βρουν κάτι αληθινό. Παρ’ όλα αυτά, η χημεία τους δεν είναι δεδομένη: η Κωνσταντίνα φαίνεται πιο επιφυλακτική, ενώ ο Παντελής αναρωτιέται αν τελικά αυτό το ραντεβού θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο από μια ευχάριστη γνωριμία.

Το αν οι δυο εκπαιδευτικοί θα καταφέρουν να λύσουν την «εξίσωση» της καρδιάς τους ή αν θα επιλέξουν να μην προχωρήσουν σε δεύτερο ραντεβού, μένει να φανεί. Προς το παρόν, αυτό που είδαμε ήταν δύο άνθρωποι με κοινά βιώματα και ανθρώπινη ειλικρίνεια, να προσπαθούν να δουν αν οι συντεταγμένες τους ταιριάζουν.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top