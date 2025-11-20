Σπυροπούλου: Με Chanel γαλότσες και τσάντα Hermes στη Βενετία

Πρόσφατες δηλώσεις της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου στο Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια άκρως ρομαντική και αναζωογονητική απόδραση πραγματοποίησαν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος, επιλέγοντας τη μαγευτική Βενετία για ένα μικρό διάλειμμα από την καθημερινότητα.

Το ζευγάρι, που τα τελευταία χρόνια έχει φτιάξει μια όμορφη οικογένεια, αποφάσισε να αφιερώσει λίγο χρόνο αποκλειστικά στον εαυτό του, μακριά από τις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις.

Σπυροπούλου - Σταθοκωστόπουλος: Βραδινή έξοδος με matching σύνολα

Η παρουσιάστρια, γνωστή για την ενεργή παρουσία της στα social media, μοιράστηκε το απόγευμα της Πέμπτης φωτογραφίες από το ταξίδι τους, δίνοντας στους followers της μία γεύση από τις στιγμές που έζησαν.

Σπυροπούλου: Με Chanel γαλότσες και τσάντα Hermes στη Βενετία

Σπυροπούλου: Με Chanel γαλότσες και τσάντα Hermes στη Βενετία

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με Chanel γαλότσες και τσάντα Hermes στη Βενετία

Στα στιγμιότυπα διακρίνεται το ζευγάρι να κάνει βόλτες στα στενά σοκάκια της Βενετίας, να περνά πάνω από τις χαρακτηριστικές γέφυρες της πόλης και να ποζάρει δίπλα στα εντυπωσιακά κανάλια που κάνουν τη Βενετία έναν από τους πιο ερωτικούς προορισμούς στον κόσμο.

Φυσικά, ένα ταξίδι στην Ιταλία δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει αυθεντικές γαστρονομικές εμπειρίες.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος επέλεξαν παραδοσιακά εστιατόρια, όπου δοκίμασαν φρέσκα ζυμαρικά, ριζότο και τοπικές λιχουδιές, απολαμβάνοντας παράλληλα τη χαλαρή βενετσιάνικη ατμόσφαιρα.

Η παρουσιάστρια έδειχνε πιο χαλαρή από ποτέ, με casual αλλά κομψές εμφανίσεις. Φόρεσε Chanel γαλότσες και την αγαπημένη της τσάντα Hermes ενώ ο σύζυγός της και γνωστός επιχειρηματίας φαινόταν να απολαμβάνει κάθε στιγμή στο πλευρό της.

Αν και οι δύο είναι αφοσιωμένοι στην οικογένειά τους και περνούν μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους με τα δυο παιδιά τους, Βλάσση και Βασίλη, αποφάσισαν συνειδητά να “κλέψουν” λίγες ημέρες για να επικεντρωθούν στη σχέση τους.

Το ταξίδι τους στη Βενετία λειτούργησε ως μια ευκαιρία να γεμίσουν μπαταρίες και να επιστρέψουν στην καθημερινή τους ζωή με περισσότερη ενέργεια, όρεξη και θετική διάθεση. Οι followers της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου δεν άργησαν να σχολιάσουν με ενθουσιασμό τις φωτογραφίες, εκφράζοντας τη χαρά τους που βλέπουν το ζευγάρι τόσο αγαπημένο και χαμογελαστό.

Η Βενετία ήταν η τέλεια αφορμή για μια μικρή ρομαντική ανάσα — και οι εικόνες τους το επιβεβαιώνουν.

 

