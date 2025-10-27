Σπυροπούλου - Σταθοκωστόπουλος: Βραδινή έξοδος με matching σύνολα

Το ζευγάρι μαγνήτισε τα βλέμματα στα εγκαίνια νέου music restaurant

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε βραδινή έξοδο στην παραλιακή απαθανάτισαν οι paparazzi την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου «λιώνει» στη γυμναστική – Το post στο Instagram

Το ερωτευμένο ζευγάρι βρέθηκε στα εγκαίνια ενός νέου music restaurant, «κλέβοντας» τις εντυπώσεις με την κομψή του παρουσία και το χαμόγελό του. 

Σπυροπούλου: «Θέλω να επιστρέψω τηλεοπτικά, δεν έχω κλείσει το κεφάλαιο»

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου - Βασίλης Σταθοκωστόπουλος: Κομψοί σε βραδινή τους έξοδο / NDP Photo Agency (Νίκος Δρούκας)

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου - Βασίλης Σταθοκωστόπουλος: Κομψοί σε βραδινή τους έξοδο / NDP Photo Agency (Νίκος Δρούκας)

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου - Βασίλης Σταθοκωστόπουλος: Κομψοί σε βραδινή τους έξοδο / NDP Photo Agency (Νίκος Δρούκας)

Η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας, με τον οποίο έχει αποκτήσει τους γιους της Βλάσση και Βασίλη, εμφανίστηκαν ντυμένοι ασορτί, επιλέγοντας για την περίσταση total black σύνολα.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τέλος μήνα στην αγκαλιά του Σταθοκωστόπουλου

Για τη βραδιά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επέλεξε ένα σατέν μαύρο φόρεμα με σκίσιμο στο πλάι και ασορτί σακάκι. Ολοκλήρωσε το look της με τσάντα και mules στην ίδια απόχρωση. Από την άλλη, ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος, συνδύασε μαύρο πουκάμισο με παντελόνι στην ίδια απόχρωση, δερμάτινο μπουφάν και ασπρόμαυρα παπούτσια

Δημήτρης Παπανώτας, Ζήνα Κουτσελίνη, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Βασίλης Σταθοκωστόπουλος / NDP Photo Agency (Νίκος Δρούκας)

Δημήτρης Παπανώτας, Ζήνα Κουτσελίνη, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Βασίλης Σταθοκωστόπουλος / NDP Photo Agency (Νίκος Δρούκας)

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος φωτογραφήθηκαν μαζί με τη Ζήνα Κουτσελίνη και Δημήτρη Παπανώτα, που ήταν επίσης παρόντες στο Grand Opening, καθώς και με την Κατερίνα Στικούδη με τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη

Βαγγέλης Σερίφης, Κατερίνα Στικούδη, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Βασίλης Σταθοκωστόπουλος / NDP Photo Agency (Νίκος Δρούκας)

Βαγγέλης Σερίφης, Κατερίνα Στικούδη, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Βασίλης Σταθοκωστόπουλος / NDP Photo Agency (Νίκος Δρούκας)

 

