Σπυροπούλου: «Θέλω να επιστρέψω τηλεοπτικά, δεν έχω κλείσει το κεφάλαιο»

Όσα είπε η παρουσιάστρια στους δημοσιογράφους για την επιστροφή της

Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου συνάντησε η κάμερα του Breakfast@Star κι η Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου το βράδυ της Δευτέρας.

Σπυροπούλου: Σαββατιάτικη περιπέτεια με τους γιους της στον ζωολογικό κήπο

Η παρουσιάστρια, αποκάλυψε ότι μετά από χρόνια και την απόκτηση δύο παιδιών. είναι έτοιμη να επιστρέψει τηλεοπτικά. Στην ερώτηση για την επιστροφή του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ, απάντησε: «Δε γνωρίζω αν θα γίνει ξανά το My Style Rocks». 

Σπυροπούλου: «Θέλω να επιστρέψω τηλεοπτικά, δεν έχω κλείσει το κεφάλαιο»

Θέλει να επιστρέψει; «Ναι, θέλω. Δεν το έχω κλείσει αυτό το κεφάλαιο στη ζωή μου. Έχω παραμερίσει λιγάκι αυτό το κομμάτι για την οικογένειά μου. αι όταν θα ασχοληθώ σοβαρά και θα πω ότι τώρα μπορώ να αφιερώσω αρκετό χρονικό διάστημα, νομίζω ότι... ξέρεις ότι ό,τι θέλουμε το έλκουμε κιόλας, κάπως έτσι. Θα το δούμε», απάντησε η παρουσιάστρια. 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τέλος μήνα στην αγκαλιά του Σταθοκωστόπουλου

«Σε όλους τους χώρους υπάρχουν πισώπλατα μαχαιρώματα, τα δικά μου ήταν μπροστινά», είπε σε άλλο σημείο η Queen Dina. «Είναι ένας ιδιαίτερα ανταγωνιστικός... τομέας της παρουσίασης, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που, ξέρεις, αρέσκονται στα φώτα», πρόσθεσε.

Σπυροπούλου: «Θέλω να επιστρέψω τηλεοπτικά, δεν έχω κλείσει το κεφάλαιο»

Κλείνοντας, σχολίασε και τη νέα γυναικεία παρέα στην τηλεόραση, την Ελίνα Παπίλα, τη Δάφνη Καρεβοκύρη, την Έλενα Χριστοπούλου και τη Σοφία Μουτίδου, που θα δούμε στο OPEN. Θα της ταίριαζε κάτι αντίστοιχο; «Δεν ξέρω την προσέγγιση, φαντάζομαι κάθε μία κάτι θα πρεσβεύει σε αυτή την εκπομπή... ωραίες προσωπικότητες όλες αυτές οι κυρίες που προανέφερες», απάντησε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
MY STYLE ROCKS
