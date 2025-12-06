Μακελειό στη Νότια Αφρική: Πυροβολισμοί με 11 νεκρούς σε ξενοδοχείο

Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πρωτεύουσα της Νότιας Αφρικής, Πραιτόρια, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ σε ξενοδοχείο, με αποτέλεσμα 11 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους κι άλλοι 14 να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τρία παιδιά, τριών, 12 και 16 ετών. Όλοι οι τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής.

Οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

11 people have been killed and 14 others injured in a shooting at the Saulsville Hostel near Atteridgeville in Pretoria. According to National Police Spokesperson, Athlenda Mathe, a manhunt is underway for three suspects believed to be behind the attack. Tune in to #eNCA, channel… pic.twitter.com/Qa6AZOtVY9 — eNCA (@eNCA) December 6, 2025

Η αστυνομία δήλωσε ότι το κίνητρο είναι άγνωστο και δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

«Αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή πρόκληση όσον αφορά αυτά τα παράνομα και μη αδειοδοτημένα καταστήματα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Άθλεντα Μάθε, προσθέτοντας ότι εκεί συμβαίνουν οι περισσότεροι μαζικοί πυροβολισμοί.

«Αθώοι άνθρωποι επίσης εμπλέκονται σε διασταυρούμενα πυρά», δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα SABC.

Η Νότια Αφρική, παλεύει με το εδραιωμένο έγκλημα και τη διαφθορά που καθοδηγούνται από οργανωμένα δίκτυα.

Οι πυροβολισμοί είναι συνηθισμένοι και συχνά τροφοδοτούνται από τη βία των συμμοριών και το αλκοόλ.

Πολλοί άνθρωποι κατέχουν αδειοδοτημένα πυροβόλα όπλα για προσωπική προστασία, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερα παράνομα όπλα σε κυκλοφορία.

Περίπου 63 άνθρωποι σκοτώνονταν κάθε μέρα μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δολοφονιών στον κόσμο.

Οι περισσότεροι θάνατοι προήλθαν από καβγάδες, ενώ οι ληστείες και η βία των συμμοριών επίσης οδήγησαν στον αριθμό των θυμάτων, δήλωσε η αστυνομία τον περασμένο μήνα.

Τον Οκτώβριο, δύο έφηβοι σκοτώθηκαν και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση συμμορίας στο Γιοχάνεσμπουργκ, την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας.

Σε ένα άλλο περιστατικό τον Μάιο, ένοπλοι σκότωσαν οκτώ πελάτες σε μια ταβέρνα στη νοτιοανατολική πόλη Ντέρμπαν.

Πέρυσι, 18 συγγενείς πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν σε μια αγροτική αγροικία στην επαρχία Ανατολικού Ακρωτηρίου της χώρας.