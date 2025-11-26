Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Τραυματίστηκαν μέλη της Εθνοφρουράς

Βίντεο από το σημείο των πυροβολισμών / AP

Συναγερμός σήμανε στην Ουάσιγκτον, μετά από πυροβολισμούς κοντά τον Λευκό Οίκο.

Δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς δέχθηκαν πυροβολισμούς την Τετάρτη κοντά στον Λευκό Οίκο και η κατάστασή τους δεν είναι ακόμη γνωστή, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους στο Associated Press.

Οχήματα έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην περιοχή. Η Κοινή Δύναμη της Ουάσιγκτον (Joint DC Task Force) επιβεβαίωσε ότι ανταποκρίνεται σε περιστατικό κοντά στον Λευκό Οίκο μετά τις αναφορές για τους πυροβολισμούς.

Στιγμιότυπα από το σημείο / Φωτογραφίες από βίντεο AP

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε άμεσα εάν μέλη της Εθνοφρουράς έχουν τραυματιστεί.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Μητροπολιτικής Περιοχής ανέφερε ότι ανταποκρίνεται σε περιστατικό με πυροβολισμούς, χωρίς να δώσει άμεσα περισσότερες πληροφορίες.

Εκπρόσωπος της δημάρχου Muriel Bowser δήλωσε ότι οι τοπικές αρχές παρακολουθούν ενεργά την κατάσταση.

Την ώρα του συμβάντος, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο γκολφ κλαμπ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς.